Tajanstveni novi vođa Irana potpuno skriva privatni život, otkrivene njegove neobične zanimacije

ALI TAGHAVI / ISNA / AFP

Šest mjeseci nakon što je naslijedio svog oca na čelu Irana, Modžtaba Hamenei i dalje je velika enigma za javnost. Novi vrhovni vođa gotovo se uopće ne pojavljuje u javnosti i nije dao nijedan novi intervju, a sada su članovi obitelji njegove pokojne supruge ponudili rijedak uvid u njegov privatni život.

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Prema njihovim opisima, 56-godišnji Modžtaba Hamenei nije tipični konzervativni klerik. Navodno prati filmsku industriju, zanima ga tehnologija, startupovi, psihologija i kognitivne znanosti, a dobro poznaje i rad britanskog redatelja Christophera Nolana.

Farideddin Haddad Adel, brat Hameneijeve pokojne supruge Zahre, u intervjuima koje su prenijeli iranski mediji bliski vlastima opisao je šogora kao čovjeka širokih interesa, piše Euronews.

"Za razliku od njegovog oca, nije posebno zainteresiran za književnost, ali puno gleda filmove", rekao je.

Učio engleski prije braka

Zahrina majka Tayyebeh Mahrouzadeh ranije je izjavila da je Modžtaba Hamenei, prije nego što je zatražio ruku njezine kćeri, položio TOEFL ispit iz engleskog jezika.

Prema njezinim riječima, bio je vrlo predan učenju stranih jezika.

Obitelj ga opisuje i kao skromnog čovjeka koji se jednostavno odijeva, živi bez luksuza i malo spava. Te tvrdnje, međutim, nije moguće neovisno potvrditi.

Takav prikaz nije slučajan. I njegov otac, pokojni ajatolah Ali Hamenei, desetljećima je u prorežimskim medijima predstavljan kao skroman i jednostavan čovjek. Time se nastojalo naglasiti njegovu odanost vrijednostima Islamske revolucije iz 1979. godine i udaljiti ga od optužbi za korupciju i privilegiran način života.

Desetljećima uz oca

Modžtaba Hamenei navodno je oko 25 godina radio u sigurnosnim, vojnim i političkim strukturama uz svog oca.

Njegov uspon počeo je krajem 1990-ih, u vrijeme kada je na predsjedničkim izborima pobijedio reformist Mohammad Khatami. Nakon toga Ali Hamenei i institucije pod njegovom kontrolom nastojali su ograničiti reformske poteze nove vlasti.

Danas se Modžtaba Hamenei nastoji prikazati kao kombinacija tradicionalnog iranskog klerika i čovjeka koji razumije suvremeni svijet – nekoga tko je povezan s vjerskim i sigurnosnim strukturama, ali istodobno prati Hollywood, tehnologiju i govori engleski.

Na čelo Irana došao nakon smrti oca

Modžtaba Hamenei imenovan je ajatolahom 8. ožujka, samo devet dana nakon što je preživio američko-izraelski napad u kojem su poginuli njegov otac Ali Hamnei i njegova supruga Zahra.

Za Zahru Haddad-Adel oženio se 1999. godine.

Njezin otac Gholam-Ali Haddad-Adel istaknuti je konzervativni iranski političar koji je bio predsjednik parlamenta te savjetnik Ali Hameneija.

Unatoč tome što je sada jedan od najmoćnijih ljudi Irana, Modžtaba Hamenei i dalje gotovo u potpunosti izbjegava javnost. Upravo zbog toga njegov privatni život i dalje ostaje obavijen velom tajne.