FOTO, VIDEO / Dva broda napadnuta u Hormuškom tjesnacu, jedan teško oštećen

Treći teretni brod napadnut je tijekom pokušaja prolaska kroz Hormuški tjesnac, izvijestila je pomorska obavještajna tvrtka Vanguard za BBC Verify.

Brod MSC Francesca, koji plovi pod panamskom zastavom, bio je meta napada oko šest nautičkih milja od obale Irana dok je plovio prema jugu iz tjesnaca u Omanski zaljev.

Vanguard navodi da je brod MSC Francesca kontaktirao Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) i “naredio mu da baci sidro”.

Brod je prijavio “oštećenja trupa i smještajnog dijela”, a zasad nema dodatnih informacija.