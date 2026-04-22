FOTO, VIDEO / Dva broda napadnuta u Hormuškom tjesnacu, jedan teško oštećen

Američki predsjednik Donald Trump najavio je produljenje primirja s Iranom, dok nastavlja blokadu iranskih luka sve dok Teheran ne podnese prijedlog za pregovore i dok se “razgovori ne zaključe, na ovaj ili onaj način”. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči izjavio je da je “blokada iranskih luka čin rata te stoga kršenje primirja”, dodajući da Teheran zna “kako se oduprijeti zastrašivanju”. U Islamabadu su u tijeku posljednji pokušaji pakistanskih posrednika da spase dugo očekivani drugi krug mirovnih pregovora između SAD-a i Irana. Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon i rušiti libanonske domove, unatoč desetodnevnom primirju, dok je Hezbollah najavio napad na sjever Izraela kao odgovor na kršenja primirja.
Donald Trump izjavio je da će primirje s Iranom biti produljeno “dok njihov prijedlog ne bude podnesen i dok se razgovori ne zaključe, na ovaj ili onaj način”. Također je rekao da će SAD nastaviti blokadu iranskih luka te ustvrdio da je Hormuški tjesnac “potpuno BLOKIRAN”. Najava produljenja primirja došla je svega nekoliko sati prije isteka početnog dvotjednog primirja. Savjetnik predsjednika iranskog parlamenta optužio je SAD da produljenje primirja koristi kao “trik za kupovanje vremena” za iznenadni napad.
Nije bilo jasno hoće li se SAD i Iran sastati na novim pregovorima u Pakistanu. U objavi na Truth Socialu u kojoj najavljuje produljenje primirja, Trump je rekao da će SAD obustaviti napade na Iran dok se ne dogovori “jedinstveni prijedlog”. Bijela kuća kasnije je potvrdila da JD Vance neće putovati u Islamabad te da će sve daljnje informacije o “susretima uživo” biti naknadno objavljene.
Prije Trumpovih izjava, više iranskih dužnosnika upozorilo je SAD da će Iran nastaviti borbu. Jedan je Trumpa nazvao “zabludjelim”, dok je drugi rekao da Teheran neće pregovarati pod prijetnjama poput američke blokade Hormuškog tjesnaca te da je Iran pripremao “nove karte” za korištenje na bojištu.
Čelnik Međunarodne agencije za energiju opisao je rat kao najveću energetsku krizu u povijesti. Ranije ovog mjeseca izjavio je da je globalna energetska situacija gora nego prethodne krize 1973., 1979. i 2022. zajedno.
AFP
CENTCOM / X / Screenshot
U.S. Central Command via X / via REUTERS
Dado Ruvic / REUTERS
Office of the Iranian Parliament Speaker/WANA (West Asia News Agency)/ via REUTERS
ATTA KENARE / AFP
22 Objave
11:47
prije 0 min.
Treći brod pogođen u Hormuškom tjesnacu jutros, tvrdi Vanguard
Treći teretni brod napadnut je tijekom pokušaja prolaska kroz Hormuški tjesnac, izvijestila je pomorska obavještajna tvrtka Vanguard za BBC Verify.
Brod MSC Francesca, koji plovi pod panamskom zastavom, bio je meta napada oko šest nautičkih milja od obale Irana dok je plovio prema jugu iz tjesnaca u Omanski zaljev.
Vanguard navodi da je brod MSC Francesca kontaktirao Islamski revolucionarni gardijski korpus (IRGC) i “naredio mu da baci sidro”.
Brod je prijavio “oštećenja trupa i smještajnog dijela”, a zasad nema dodatnih informacija.
11:38
prije 8 min.
Pakistanski premijer sastao se s iranskim veleposlanikom
Pakistanski premijer Shehbaz Sharif sastao se s iranskim veleposlanikom u zemlji te su razgovarali o “trenutačnoj regionalnoj situaciji i mirovnim naporima”.
11:32
prije 15 min.
Napad dronom ranio troje u kampu PAK-a blizu Erbila - glasnogovornik krivi Iran
Napad dronom u sjevernoj iračkoj kurdskoj regiji ranio je troje iranskih kurdskih boraca, priopćila je opozicijska skupina u egzilu, okrivivši za napad Teheran, piše Al Jazeera.
“Teheran je pokrenuo napad s četiri drona na baze” koje pripadaju Kurdistanskoj stranci slobode (PAK), pri čemu su ranjena tri borca, navodi se u priopćenju skupine.
Njezin glasnogovornik Kalel Kani Sanani rekao je za novinsku agenciju AFP da su borci zadobili lakše ozljede, dodavši da se napad dogodio u okrugu Khabat u pokrajini Erbil.
11:11
prije 36 min.
Drugi pogođeni brod jutros u vlasništvu je UAE-a
BBC Verify doznaje da je teretni brod koji je jutros bio meta napada panamski brod Euphoria (IMO 9235828), u vlasništvu tvrtke sa sjedištem u UAE-u.
AIS podaci tvrtke Kpler pokazuju da je brod započeo prolazak kroz tjesnac u 01:10 UTC (02:10 po britanskom ljetnom vremenu) 22. travnja, s Jeddahom u Saudijskoj Arabiji navedenim kao odredištem.
Izvješća britanskog centra UK Maritime Trade Operations i tvrtke Vanguard navode da je brod napadnut osam nautičkih milja zapadno od Irana u 06:38 UTC (07:38 BST). Zapovjednik broda zaustavio je plovilo. Navodi se da je posada sigurna te da nema oštećenja na brodu.
Ovo je drugi brod na koji je jutros otvorena vatra u Perzijskom zaljevu. Ranije je objavljeno da je na brod u vlasništvu Grčke pucala Iranska revolucionarna garda.
11:03
prije 43 min.
Prekidi interneta u Iranu traju već 54 dana
U Iranu su u tijeku prekidi interneta koji traju već 54. dan, što je ukupno više od 1272 sata, izvijestila je organizacija za nadzor interneta NetBlocks. Ograničenja su uvedena nakon što su početkom siječnja ponovno izbili protuvladini prosvjedi, a dodatno su postrožena krajem veljače, nakon početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana.
Snažno ograničen pristup internetu negativno je utjecao na radna mjesta i poslovanje diljem zemlje.
10:44
prije 1 h
Osobe bliske Trumpu otkrile što se događa u pozadini: "Sve je kaos"
Vojska poslušnika, podložna promjenama raspoloženja i kratkom rasponu pažnje Donalda Trumpa, otežava svaku mogućnost mira s Iranom. A nakon što je predsjednik u utorak najavio neodređeno produženje primirja – dan nakon što je zaprijetio nastavkom bombardiranja – tvrdnje Bijele kuće o uspjehu, prema riječima upućenih, gube kredibilitet.
Više čitajte OVDJE.
10:24
prije 1 h
Pucnjava u Hormuškom tjesnacu dogodila se nakon što je SAD zaplijenio iranski brod i izvršio pregled tankera za naftu
Vijest da su na dva broda pucano u ključnom plovnom putu dolazi nakon što je SAD tijekom vikenda zaplijenio iranski kontejnerski brod te jučer izvršio pregled jednog tankera za naftu u Indijskom oceanu.
Ranije smo donijeli vijest da je na dva broda pucano u tom važnom morskom prolazu, prema podacima UK Maritime Trade Operations.
Potvrđeno je da je jedan od tih brodova bio meta čamca Iranske revolucionarne garde (IRGC) i da je pretrpio “teška oštećenja”.
SAD zaplijenio brod – Iran obećava odmazdu
Ovo se događa nakon što je SAD u nedjelju zaplijenio Tousku, teretni brod pod iranskom zastavom, javlja Sky News.
Brod pripada grupi Islamic Republic of Iran Shipping Lines i nalazi se pod sankcijama.
Zaplijenjen je uz obalu iranske luke Chabahar. Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da posada nije više puta postupila po upozorenjima te da je brod kršio američku blokadu.
Nakon zapljene, Iran je obećao uzvratiti.
Zatim je jučer Pentagon objavio da je SAD također izvršio pregled broda Tifani u Indijskom oceanu.
Navodi se da je taj brod dio “ilegalnih mreža” koje podržavaju Iran.
10:13
prije 1 h
Izraelska vojska nema saznanja o napadu u Libanonu gdje je poginula jedna osoba
Izraelska vojska izjavila je u srijedu da nije upoznata s napadom u libanonskoj dolini Bekaa, nakon što je libanonska državna novinska agencija izvijestila da je izraelski dron ubio jednu osobu i ranio dvije u tom području.
Agencija je rekla da je do incidenta došlo na periferiji al-Džbura u zapadnoj libanonskoj dolini Bekaa.
Do incidenta je došlo unatoč prekidu vatre koji je na snazi između Izraela i proiranskog Hezbolaha.
Agencija France presse kaže da je libanonska novinska agencija izvijestila i o izraelskoj topničkoj vatri i razaranjima u južnim gradovima koje trenutno okupira Izrael.
09:59
prije 1 h
Drugi brod napadnut u Hormuškom tjesnacu
Britanska vojska priopćila je da je jutros drugi brod bio meta pucnjave u Hormuškom tjesnacu, javlja Sky News.
UK Maritime Trade Operations naveo je da ih je “teretni brod koji je izlazio iz područja” obavijestio da je na njega pucano osam nautičkih milja zapadno od Irana.
Dodali su da se brod “sada zaustavio na moru”, ali da je posada sigurna i na broju.
UKMTO je također poručio: “UKMTO je svjestan visoke razine aktivnosti u području Hormuškog tjesnaca i potiče plovila da prijave svaku sumnjivu aktivnost.”
Ovo dolazi nakon što se ranije jutros IRGC približio drugom brodu i pucao na njega, uzrokujući “teška oštećenja”, prema navodima UKMTO-a.
Dok je UKMTO naveo da iranski brod prethodno nije kontaktirao plovilo, Nour News je izvijestio da je ono “ignoriralo upozorenja”. Prvi incident dogodio se 15 nautičkih milja sjeveroistočno od Omana.
09:42
prije 2 h
Brod pogođen u Hormuškom tjesnacu “ignorirao upozorenja”, tvrdi iranska državna agencija
Ranije smo pisali (objava u 8:16) kako je kontejnerski brod u Hormuškom tjesnacu pretrpio “teška oštećenja” nakon što je na njega pucano s broda Iranske revolucionarne garde (IRGC).
Kao odgovor, iranska državna novinska agencija Nour News tvrdi da su pripadnici Revolucionarne garde otvorili vatru tek nakon što je plovilo “ignoriralo upozorenja iranskih oružanih snaga”.
Međutim, britanska organizacija UK Maritime Trade Operations ranije je navela da brod IRGC-a nije pokušao stupiti u kontakt s plovilom prije otvaranja vatre, što dovodi tu tvrdnju u pitanje, javlja Sky News.
Za kontekst: Hormuški tjesnac postao je jedno od ključnih žarišta rata s Iranom.
U mirnodopskim uvjetima, tim ekonomski iznimno važnim plovnim putem prolazi oko petine svjetske nafte i prirodnog plina.
Tijekom sukoba Iran je zatvorio tjesnac, što je pogodilo globalna gospodarstva i podiglo cijene nafte. U međuvremenu je Donald Trump najavio i blokadu tog područja, a SAD je čak zaplijenio iranski brod.
U ranom trgovanju danas, Brent sirova nafta, međunarodni standard, trgovala se po cijeni blizu 98 dolara po barelu, što je više od 30% rasta od početka rata, ali i dalje niže od vrhunaca dosegnutih tijekom sukoba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare