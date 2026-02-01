Askatasuna
FOTO, VIDEO / Kaos u Torinu: Tisuće protiv zatvaranja društvenog centra, ranjeno 100-injak policajaca
Sukobi u Torinu dogodili su se u sklopu prosvjeda protiv deložacije društvenog centra, autonomnog skvota koji godinama djeluje u tomgradu
Posljednjih mjeseci intenzivirane su policijske operacije i pravosudni postupci povezani s Askatasunom, što je izazvalo niz prosvjeda i rastuće napetosti između demonstranata i snaga reda. Prosvjed u Torinu okupio je velik broj mirnih sudionika, među kojima su se nalazile i maskirane, organizirane skupine koje su iskoristile okupljanje za izravne napade na policiju i novinare.
Tijekom demonstracija dio prosvjeda prerastao je u nasilne sukobe, pri čemu su demonstranti bacali kamenje, palice i čekiće, a policija intervenirala kako bi spriječila daljnje nerede.
Turin tonight. The working class strikes back. pic.twitter.com/wLx9VhVzrA— GhostofDurruti (@DurrutiRiot) January 31, 2026
CGIL: „Osuđujemo nasilje, ali ono se ne smije koristiti za ušutkavanje mirnog neslaganja“
Talijanska opća konfederacija rada (CGIL) najoštrije osuđuje nasilje koje se jučer dogodilo u Torinu. Nasilje nikada nije rješenje i ne može se tolerirati ni u kojem obliku. Izražavamo solidarnost sa svim policijskim službenicima uključenima u sukobe, izjavila je Lara Ghiglione, konfederalna tajnica CGIL-a, komentirajući jučerašnje nerede.
🇮🇹 #Italy: Protests have turned violent as clashes have erupted a few hours ago between antifascists and Italian riot police in Turin.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) February 1, 2026
It is reported that hundreds of protesters initially marched through Turin to protest the government's decision to evict and seal off the… pic.twitter.com/4R4K8pMkRL
Prema njezinim riječima, napetosti koje pogađaju Torino — osobito u svjetlu policijskih operacija i događaja vezanih uz društveni centar Askatasuna te demonstracija posljednjih mjeseci — ne mogu se rješavati isključivo pitanjem javnog reda. Svjedočimo društvenoj klimi sve više obilježenoj strahom, bijesom i polarizacijom. Kada se sukob svodi isključivo na sigurnosno pitanje umjesto na pitanje prava, a socijalna patnja se ignorira ili represivno guši, riskiramo daljnje guranje zemlje u propadanje.
Over 50,000 people marched in Turin (north of Italy) in defense of social spaces, against Meloni government and the global war. Listen here: https://t.co/Ra3rFuVSdC#askatasuna #torino pic.twitter.com/Hf4f9VAkTf— Radio Onda d'Urto (@radiondadurto) January 31, 2026
"Potrebno obnoviti demokratsku klimu"
Potrebno je ponovno izgraditi demokratsku klimu temeljenu na uzajamnom poštovanju, dijalogu i politikama koje se bave stvarnim uzrocima napetosti: nesigurnim radnim uvjetima, nejednakošću, socijalnom marginalizacijom i nedostatkom perspektive, dodala je Ghiglione.
CGIL, zaključila je, nedvosmisleno stoji uz demokraciju i ustavni poredak te odbacuje sve oblike ekstremizma. Društveni sukobi moraju se odvijati isključivo kroz mirnu mobilizaciju i demokratsko sudjelovanje. Istodobno, nasilje se ne smije koristiti za ušutkavanje legitimnog neslaganja, piše RAI.
In Italy, the government is cracking down on social clubs whose members are generally from left to extreme left, recently they closed the Askatasuna, which was the main social club in Turin.— MedManOG (@MedManOG) January 31, 2026
The people did not like this, they're now engaging in clashes with the police. pic.twitter.com/YmTbozUslT
Više od 100 ozlijeđenih pripadnika snaga reda
„Ne znam koliko ih je bilo, ali bilo ih je jako puno. Našao sam se sam među maskiranim osobama, pao sam na tlo i izgubio kacigu dok su me udarali nogama“, ispričao je za La Repubblicu policajac Alessandro Calista (29) iz Mobilne jedinice Padove.
„Pokušavao sam zaštititi glavu, a onda sam osjetio strašnu bol u bedru“, rekao je s nosila u hitnoj službi bolnice Le Molinette, kamo je prevezen.U jučerašnjim sukobima u Torinu, koji su izbili tijekom prosvjeda protiv deložacije društvenog centra Askatasuna, ozlijeđeno je više od 100 pripadnika snaga reda.
