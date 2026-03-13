FOTO, VIDEO / Nestvarni prizori: Velike mase na ulicama Teherana dok Izrael bombardira grad

Eksplozije su odjeknule u Teheranu, izvijestili su iranski državni mediji, dok su se velike mase ljudi okupile kako bi obilježile Dan Al-Qudsa, godišnji međunarodni skup podrške Palestincima. Izrael je ranije upozorio da bi mogao gađati ciljeve u iranskoj prijestolnici.
Oglas
Prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, eksplozije su zabilježene u središtu grada u blizini mjesta gdje se održava veliki skup povodom Dana Al-Qudsa. Na snimkama i fotografijama s događaja vide se tisuće ljudi, dok se u pozadini uzdiže dim nakon jedne od eksplozija, javlja CNN.
Izrael je priopćio da su njegovi borbeni zrakoplovi pogodili 200 ciljeva u Iranu. Istodobno je jedan napad na sjeveru Izraela oštetio zgrade. I države Perzijskog zaljeva presreću napade. Dvoje stranih državljana poginulo je u Omanu, a eksplozije su se čule i u Dubaiju.
Izraelska vojska izdala je nova upozorenja za evakuaciju područja u Teheranu gdje se održava skup povodom Dana Al-Qudsa.
Režimske novinske agencije izvijestile su da su provladini prosvjednici, koji su svjedočili napadima s udaljenosti, odgovorili uzvicima "Smrt Americi", "Smrt Izraelu" i "Ni kompromis ni predaja, borba s Amerikom".
Smoke rises in the air following an Israeli air strike near a pro-government rally marking the annual Quds Day on Enghelab Street in Tehran city centre.— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 13, 2026
Chants of Allahu Akbar can be heard in reaction to the strike.
Location: 35.701154, 51.403464@GeoConfirmed pic.twitter.com/E0DFuwzCpv
U poruci objavljenoj na perzijskom jeziku na društvenim mrežama, Izraelske obrambene snage (IDF) pozvale su stanovnike da napuste označeno područje zbog planiranih vojnih operacija u sljedećim satima.
Dan Al-Qudsa obilježava se svake godine posljednjeg petka mjeseca ramazana i posvećen je podršci Palestincima.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas