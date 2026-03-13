Oglas

DAN AL-QUDSA

FOTO, VIDEO / Nestvarni prizori: Velike mase na ulicama Teherana dok Izrael bombardira grad

N1info
|
13. ožu. 2026. 11:08
REUTERS Teheran
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Eksplozije su odjeknule u Teheranu, izvijestili su iranski državni mediji, dok su se velike mase ljudi okupile kako bi obilježile Dan Al-Qudsa, godišnji međunarodni skup podrške Palestincima. Izrael je ranije upozorio da bi mogao gađati ciljeve u iranskoj prijestolnici.

Prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, eksplozije su zabilježene u središtu grada u blizini mjesta gdje se održava veliki skup povodom Dana Al-Qudsa. Na snimkama i fotografijama s događaja vide se tisuće ljudi, dok se u pozadini uzdiže dim nakon jedne od eksplozija, javlja CNN.

Izrael je priopćio da su njegovi borbeni zrakoplovi pogodili 200 ciljeva u Iranu. Istodobno je jedan napad na sjeveru Izraela oštetio zgrade. I države Perzijskog zaljeva presreću napade. Dvoje stranih državljana poginulo je u Omanu, a eksplozije su se čule i u Dubaiju.

REUTERS
REUTERS/Alaa Al Marjani

Izraelska vojska izdala je nova upozorenja za evakuaciju područja u Teheranu gdje se održava skup povodom Dana Al-Qudsa.

Režimske novinske agencije izvijestile su da su provladini prosvjednici, koji su svjedočili napadima s udaljenosti, odgovorili uzvicima "Smrt Americi", "Smrt Izraelu" i "Ni kompromis ni predaja, borba s Amerikom".

U poruci objavljenoj na perzijskom jeziku na društvenim mrežama, Izraelske obrambene snage (IDF) pozvale su stanovnike da napuste označeno područje zbog planiranih vojnih operacija u sljedećim satima.

Dan Al-Qudsa obilježava se svake godine posljednjeg petka mjeseca ramazana i posvećen je podršci Palestincima.

Iranians take part in a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of the holy month of Ramadan in Tehran, Iran, March 13, 2026. REUTERS/Alaa Al Marjani
REUTERS/Alaa Al Marjani

Teme
Iran Teheran rat u Iranu

