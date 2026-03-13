FOTO, VIDEO / Nestvarni prizori: Velike mase na ulicama Teherana dok Izrael bombardira grad

Izrael je priopćio da su njegovi borbeni zrakoplovi pogodili 200 ciljeva u Iranu. Istodobno je jedan napad na sjeveru Izraela oštetio zgrade. I države Perzijskog zaljeva presreću napade. Dvoje stranih državljana poginulo je u Omanu, a eksplozije su se čule i u Dubaiju.