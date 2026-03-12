JASMINKO UMIĆEVIĆ
Naftni stručnjak o dolasku austrijske ministrice: "Ispada da nema logike, ali ima. Ovo je i poruka Mađarima"
12. ožu. 2026. 14:22
U N1 Studiju uživo kod našeg Ivana Hrstića gostovao je naftni konzultant Jasminko Umićević. Komentirao je rast cijena nafte na svjetskom tržištu, situaciju u Hormuškom tjesnacu te obilazak austrijske ministrice JANAF-a.
