JASMINKO UMIĆEVIĆ

Naftni stručnjak o dolasku austrijske ministrice: "Ispada da nema logike, ali ima. Ovo je i poruka Mađarima"

N1 Info
12. ožu. 2026. 14:22

U N1 Studiju uživo kod našeg Ivana Hrstića gostovao je naftni konzultant Jasminko Umićević. Komentirao je rast cijena nafte na svjetskom tržištu, situaciju u Hormuškom tjesnacu te obilazak austrijske ministrice JANAF-a.

N1 TV VIDEO jasminko umićević video

