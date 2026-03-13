Sedam razloga zašto Trump nije pobijedio u ratu s Iranom

U Sjedinjenim Državama nasilni incidenti u Virginiji i Michiganu u četvrtak naglasili su mogućnost unutarnjih posljedica rata koji se vodi na drugom kraju svijeta. Nije jasno jesu li ti incidenti izravno povezani s ratom na Bliskom istoku. No, u ozračju pojačanih napetosti i prijetnji, pucnjava u Virginiji tretira se kao mogući teroristički čin. FBI je, pak, incident u kojem je vozilo udarilo u sinagogu u Michiganu opisao kao „ciljani čin nasilja protiv židovske zajednice“.