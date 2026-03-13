N1 doznaje: U Perzijskom zaljevu je i brod Tankerske plovidbe, na njemu je pet hrvatskih pomoraca

"Na brodu se nalaze 22 člana posade, od kojih su petorica hrvatske nacionalnosti. Kompanija je u redovnom kontaktu sa zapovjednikom i stanje je zasad zadovaljavajuće. Brod je opskrbljen zalihama te smatramo kako je trenutno na sigurnoj poziciji, a u slučaju potrebe, moguće je organizirati smjenu posade", ističe u izjavi za N1info.hr Sanja Putica, voditeljica odnosa s investitorima i javnosti Tankerske plovidbe.