MASOVNI PROSVJEDI
VIDEO / Kaos u Nepalu: Premijer dao ostavku, zapaljena zgrada Kongresa i domovi političkih vođa
Nepalski premijer K. P. Sharma Oli podnio je ostavku nakon masovnih prosvjeda protiv korupcije koji su prerasli u nasilje i odnijeli najmanje 19 života, potvrdio je njegov savjetnik Prakash Silwal za agenciju Reuters.
Masovni prosvjedi i nasilje
Val nezadovoljstva započeo je nakon uvođenja zabrane društvenih mreža poput Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i YouTubea, što je izazvalo bijes mladih, posebice generacije Z. Prosvjednici su izašli na ulice diljem zemlje, a sigurnosne snage odgovorile su suzavcem, gumenim mecima i vodenim topovima.
#WATCH | Nepal: Protesters chase and pelt stones at security personnel in Kathmandu, as the demonstrations turn violent.
Protesters are demonstrating against alleged corruption.
Prema podacima lokalnih medija, u sukobima je ubijeno 19 ljudi, a više od stotinu ih je ozlijeđeno.
Prosvjednici su utorak provalili u kompleks parlamenta te zapalili namještaj i policijsku kućicu ispred sjedišta Nepalskog kongresa.
Protesters in Nepal have attacked and burnt down the houses of Nepal's President, Prime Minister and other Ministers.

Kathmandu airport has stopped all operations.
Kathmandu airport has stopped all operations.#NepalGenZProtest pic.twitter.com/MHfWdAzqfb
Reakcija vlade
Pod pritiskom javnosti, vlada je ukinula zabranu društvenih mreža, najavila odštetu obiteljima žrtava i besplatno liječenje ozlijeđenih, te formirala povjerenstvo koje bi u roku od 15 dana trebalo istražiti okolnosti krvavih događaja.
U Kathmanduu i nekoliko okruga uveden je neograničeni policijski sat, a javna okupljanja su zabranjena.
#WATCH | Nepal protest | Kathmandu: Nepal Army's retired Colonel, Madhav Sundar Khadga says, "I was also working on the mega campaign against corruption for 6 months. My son was with me yesterday...I was in a different area near my home. I called him up three times, he did not…
Val ostavki ministara
Osim premijera, ostavke su podnijeli i ministar unutarnjih poslova Ramesh Lekhak te ministar poljoprivrede Ramnath Adhikari. Ministar vodoopskrbe, Pradeep Yadav, objavio je da napušta dužnost u znak solidarnosti s mladima i u protivljenju “represiji vlasti", prenosi AlJazeera.
Several flights to Kathmandu are holding south of Kathmandu. Social media posts claim the airport has been closed, but we have not found any official information on the airport's status.
Poruke s ulica
Prosvjednici optužuju vladu da je “Hitlerovska” u svom postupanju te traže kraj korupcije i pravednu budućnost za mlade. “Naša želja je mir i kraj korupcije kako bi ljudi mogli raditi i živjeti u svojoj zemlji”, izjavio je student Bishnu Thapa Chetri.
Eskalacija krize
Napetosti su dodatno rasle kada su prosvjednici zapalili privatnu rezidenciju bivšeg premijera u Balkotu. Prema izvještajima indijskih medija, Oli navodno razmatra bijeg u Dubai.
