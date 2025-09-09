Oglas

MASOVNI PROSVJEDI

VIDEO / Kaos u Nepalu: Premijer dao ostavku, zapaljena zgrada Kongresa i domovi političkih vođa

N1 Info
|
09. ruj. 2025. 11:06
Demonstrators enter Parliament during a protest against Monday's killing of 19 people in Kathmand, Nepal
REUTERS/Adnan Abidi

Nepalski premijer K. P. Sharma Oli podnio je ostavku nakon masovnih prosvjeda protiv korupcije koji su prerasli u nasilje i odnijeli najmanje 19 života, potvrdio je njegov savjetnik Prakash Silwal za agenciju Reuters.

Masovni prosvjedi i nasilje

Val nezadovoljstva započeo je nakon uvođenja zabrane društvenih mreža poput Facebooka, Instagrama, WhatsAppa i YouTubea, što je izazvalo bijes mladih, posebice generacije Z. Prosvjednici su izašli na ulice diljem zemlje, a sigurnosne snage odgovorile su suzavcem, gumenim mecima i vodenim topovima.

Prema podacima lokalnih medija, u sukobima je ubijeno 19 ljudi, a više od stotinu ih je ozlijeđeno.

Prosvjednici su utorak provalili u kompleks parlamenta te zapalili namještaj i policijsku kućicu ispred sjedišta Nepalskog kongresa.

Reakcija vlade

Pod pritiskom javnosti, vlada je ukinula zabranu društvenih mreža, najavila odštetu obiteljima žrtava i besplatno liječenje ozlijeđenih, te formirala povjerenstvo koje bi u roku od 15 dana trebalo istražiti okolnosti krvavih događaja.

U Kathmanduu i nekoliko okruga uveden je neograničeni policijski sat, a javna okupljanja su zabranjena.

Val ostavki ministara

Osim premijera, ostavke su podnijeli i ministar unutarnjih poslova Ramesh Lekhak te ministar poljoprivrede Ramnath Adhikari. Ministar vodoopskrbe, Pradeep Yadav, objavio je da napušta dužnost u znak solidarnosti s mladima i u protivljenju “represiji vlasti", prenosi AlJazeera.

Poruke s ulica

Prosvjednici optužuju vladu da je “Hitlerovska” u svom postupanju te traže kraj korupcije i pravednu budućnost za mlade. “Naša želja je mir i kraj korupcije kako bi ljudi mogli raditi i živjeti u svojoj zemlji”, izjavio je student Bishnu Thapa Chetri.

Eskalacija krize

Napetosti su dodatno rasle kada su prosvjednici zapalili privatnu rezidenciju bivšeg premijera u Balkotu. Prema izvještajima indijskih medija, Oli navodno razmatra bijeg u Dubai.

K. P. Sharma Oli korupcija nepal prosvjedi u nepalu

