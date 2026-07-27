KAO RATNA ZONA
FOTO, VIDEO / Požar gotovo izbrisao francuski grad, stotine kuća progutala vatra: "Ovo je avenija očaja"
Francuski gradić Le Porge u departmanu Gironde ostao je gotovo potpuno uništen nakon jednog od najvećih šumskih požara ove godine, a stanovnici koji su izgubili domove opisuju prizore kakve je teško zamisliti.
Gradić Le Porge na jugozapadu Francuske izgleda kao ratna zona nakon velikog šumskog požara koji je poharao departman Gironde. Nekoliko dana nakon izbijanja vatre nekadašnja željeznička postaja i dalje se dimi, uz ceste su ostali spaljeni automobili, a kilometri borove šume pretvoreni su u crne ostatke.
Prema opisu francuskih medija, atmosfera u mjestu je apokaliptična. Ulice su gotovo prazne, a njima prolaze uglavnom vatrogasna vozila koja odlaze prema novim žarištima. Između pougljenjenih stabala tek se povremeno vide ostaci kuća.
Među stanovnicima koji su ostali bez doma je Ingrid, koja je tijekom evakuacije uspjela spasiti samo svoje mačke iz staje. Nekoliko dana poslije susjed joj je javio da joj je kuća potpuno izgorjela, piše Ouest-France, a prenosi Jutarnji list.
Stanovnica: Sve smo izgubili
"Sve smo izgubili. Nemam riječi", rekla je kroz suze. Ona i suprug morali su više puta bježati pred vatrom – prvo iz vlastitog doma, a potom i iz mjesta u kojem su privremeno pronašli utočište. Na kraju su se sklonili kod rodbine u Charente.
Gradonačelnik Le Porgea Martial Zaninetti stanje u mjestu opisao je kratko: "Situacija je katastrofalna."
Dok su se vatrogasci borili s požarom na rubovima mjesta, cijelo stanovništvo bilo je evakuirano, a gradska vijećnica pretvorena je u prihvatni centar. U požaru je uništeno između 153 i 175 kuća, gotovo desetina svih kuća u općini, dok je vatra zahvatila oko polovice njezina teritorija.
Jedan od glavnih ciljeva vatrogasaca bio je spriječiti širenje požara prema zaljevu Arcachon i turističkim mjestima Arès, Andernos i Cap-Ferret. Borbu je otežavao promjenjiv vjetar, ali i požari koji su se nastavili širiti ispod površine tla zbog goruće tresetne podloge.
Vatrogasni zapovjednik Salem Maizi upozorio je da situacija i dalje nije pod potpunom kontrolom. Zbog novih opasnosti naređene su dodatne evakuacije, a broj raseljenih u Francuskoj dosegnuo je gotovo 220.000 ljudi.
'Avenija očaja'
Cestu Avenue du Bassin-d‘Arcachon, koja je donedavno vodila prema plažama, restoranima i farmama kamenica, stanovnici danas nazivaju "avenijom očaja". Upravo se ondje nalazi više od 50 od ukupno 175 spaljenih kuća.
Krajolik je potpuno crn. Borovi još stoje, ali su im korijeni spaljeni pa se očekuje da će uskoro pasti. Telefonski vodovi vise ili leže na tlu, a iz pepela se i dalje dižu stupovi dima zbog takozvanih "zombi požara" u tresetnoj podlozi.
Među onima koji su izgubili dom je i 69-godišnji Yves Brugieregarde. Od njegove kuće ostali su samo pocrnjeli zidovi, crijep, spaljene grede i rastopljeni prozorski okviri.
"U ovom vrtu i između ovih zidova ispisali smo svoju životnu priču, priču o mladenačkoj ljubavi koju nam je život jednom oduzeo, a ponovno smo je počeli živjeti kada smo se 2009. pronašli", ispričao je.
Nakon što mu je napokon dopušten povratak u evakuirano područje, prvo je vidio potpuno uništenu kuću susjeda koji su je godinama gradili vlastitim rukama.
"Bol te žene dugo će mi ostati u mislima", rekao je. O vlastitom domu kaže: "Sve je bilo spaljeno do te mjere da više nisam mogao prepoznati gdje je bila kuhinja, a gdje spavaća soba. Nije ostalo ništa. Vatra je progutala sve."
U pepelu je pronašao tek nekoliko svojih skulptura izrađenih od recikliranih materijala.
'Crni dim u obliku nuklearne gljive'
Yves smatra da su vlasti mogle reagirati ranije. Kaže da se dim vidio već oko podneva, dok su prve zračne protupožarne snage stigle tek kada je požar već postao golem.
Stup dima opisao je kao "crni oblak u obliku nuklearne gljive".
Sa suprugom i unukom evakuirao se navečer noseći samo vrećicu s odjećom, dokumentima i lijekovima. Priznaje da bi, da je znao što će se dogoditi, možda ostao braniti kuću poput susjeda koji ju je cijelu noć polijevao vodom i uspio spasiti.
Voditeljica hotela u Le Porgeu Sophie Rocher prisjetila se trenutka kada se ispred hotela pojavio zid plamena viši od deset metara.
"Da je prešao cestu, izgubili bismo i živote", rekla je. Hotel je, unatoč svemu, ostao netaknut.
Vatra je kroz mjesto prošla dva puta – prvi put prve večeri nakon izbijanja požara, a drugi put već sljedeće večeri, kada je uništila ono što je još ostalo. Stanovnik Pierre Harrouard usporedio je požar s blanjom koja prođe u jednom, a zatim u drugom smjeru, ostavljajući iza sebe potpuno opustošen krajolik.
Unatoč katastrofi, dio stanovnika pomagao je drugima. Alexis Fontan, čija je kuća ostala čitava, pripremao je hranu za vatrogasce i volontere u sportskoj dvorani pretvorenoj u logistički centar.
Među mještanima se ipak proširio osjećaj gorčine. Dio njih smatra da je Le Porge žrtvovan kako bi se zaštitio luksuzni Cap-Ferret i njegove vile. Tvrde da su vatrogasci u jednom trenutku morali napustiti obranu njihovih kuća kako bi zaštitili poluotok.
Gradonačelnik te optužbe nije želio komentirati, no među stanovnicima i dalje ostaje osjećaj da je njihovo mjesto podnijelo najveću žrtvu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare