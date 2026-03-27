28.dan rata
FOTO, VIDEO / UN traži „pravdu“ zbog napada na školu u Iranu, IDF i Hezbolah u žestokoj borbi na jugu Libanona
Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da će obustaviti napade na iranska energetska postrojenja na deset dana na temelju zahtjeva iranske vlade te je rekao da pregovori s Teheranom idu "jako dobro".
Istovremeno, nastavljaju se iranski napadi na Izrael, dok IDF nastavlja žestoke okršaje s Hezbolahom u južnom Libanonu, gdje je više od milijun ljudi prisilno raseljeno invazijom izraelske vojske.
10:27
Iran pred UN-om osuđuje američko-izraelske „nekažnjene zločine i zvjersta“
„Ovaj barbarski napad [na školu u Minabu] samo je vidljivi vrh mnogo većeg ledenog brijega, koji ispod površine skriva još teže katastrofe, odnosno normalizaciju najgnjusnijih kršenja ljudskih prava i humanitarnog prava te drskost njihova počinjenja – zločina zvjerstava bez ikakvih posljedica", rekao je Abas Aragči u govoru pred UN-om.
„Gađanje djevojačke osnovne škole Shajareh Tayyebeh bio je ratni zločin i zločin protiv čovječnosti – koji zahtijeva nedvosmislenu osudu svih i jasnu odgovornost počinitelja.“
„Napad na školu u Minabu nije bio tek incident niti pogrešna procjena", dodao je iranski šef diplomacije,
10:24
Iranski ministar vanjskih poslova obraća se UN-u zbog napada na školu u Minabu
Iranski ministar vanjskih poslova, Abas Aragčii, govorio je na izvanrednoj sjednici Vijeće za ljudska prava UN-a, koju su sazvali Iran, Kina i Kuba, o izraelsko-američkom napadu na školu u Minabu u kojem je poginulo 175 djece i nastavnika, prenosi Al Jazeera.
Dodao je kako je izraelsko-američki napad ilegalni rat agresije, pokrenut u trenutku kada su iranski diplomati pregovarali u Ženevi.
10:20
„Duboki užas“: UN traži „pravdu“ nakon napada na školu u Iranu
Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava, Volker Türk, osvrnuo se na napad na iransku djevojačku školu 28. veljače u kojem je poginulo više od 170 ljudi – većinom učenica, prenosi Al Jazeera.
Govoreći pred Vijeće za ljudska prava UN-a, Türk je rekao da je „bombardiranje osnovne škole Shajareh Tayyebeh u Minabu izazvalo duboki užas“.
Minab: Kada je najpreciznija raketa na svijetu izabrala učionicu
„Odgovornost je na onima koji su izveli napad da ga hitno, nepristrano, transparentno i temeljito istraže“, rekao je u Ženeva.
„Visoki američki dužnosnici izjavili su da je napad pod istragom. Pozivam da se taj proces završi što je prije moguće i da se njegovi nalazi objave. Mora postojati pravda za strašnu nanesenu štetu“, rekao je Türk.
10:05
Pusić: Netanyahuov cilj je od Irana napraviti Libanon
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Vesna Pusić, nekadašnja ministrica vanjskih poslova. Razgovarale su o trenutačnom stanju rata SAD-a i Izraela protiv Irana.
09:14
Iran tvrdi da je 250 učenika i nastavnika poginulo tijekom rata sa SAD-om i Izraelom
Američki i izraelski napadi na Iran dosad su usmrtili ukupno 250 nastavnika i učenika, prema riječima čelnika centra za odnose s javnošću iranskog Ministarstva obrazovanja.
Napadi su također oštetili 723 obrazovne i kulturne ustanove, rekao je Hossein Sadeghi, kako prenosi iranska novinska agencija IRNA.
Ukupan broj poginulih u Iranu sada iznosi najmanje 1.937 od početka rata 28. veljače, prema zamjeniku iranskog ministra zdravstva Aliju Jafarianu.
08:53
Trump odgodio ultimatum zbog pregovora s Iranom. Teheran: "Nismo uključeni u razgovore"
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će produžiti rok do 6. travnja za Iran da postigne dogovor o okončanju rata ili se suoči s uništenjem svojih energetskih postrojenja, rekavši da pregovori idu "vrlo dobro", ali Teheran je odbacio američki prijedlog kao nepravedan.
08:40
UN uskoro o smrtonosnom izraelsko-američkom udaru na osnovnu školu u Teheranu
UN će raspravljati o zračnom napadu na iransku školu u kojem je poginulo 168 ljudi – nakon što je Rusija zatražila sjednicu Vijeća sigurnosti, piše Sky News.
Vijeće sigurnosti UN-a zakazalo je zatvorene konzultacije o Iranu za danas poslijepodne, navode dva diplomata.
Rasprava će se, na zahtjev Rusije, usredotočiti na američko-izraelske napade na civilnu infrastrukturu. Sjednicu je zakazao SAD, koji trenutačno predsjedava Vijećem sigurnosti.
Prije toga, Vijeće za ljudska prava UN-a održat će raspravu o zračnom napadu na školu Shajareh Tayyebeh, u kojem je, prema iranskim dužnosnicima, prvog dana sukoba poginulo 168 ljudi, većinom djece.
08:37
Kuvajtska luka pod napadom dronova
Al Jazeera javlja da je kuvajtska luka pod napadom dronova.
Kuvajtski službenici javljaju da je napad uzrokovao materijalnu štetu, ali da nema ljudskih žrtava.
08:31
Borba Hezbolaha i IDF-a u južnom Libanonu
Iako su [najnoviji napadi] bili manjeg intenziteta u smislu iranskih projektila ispaljenih prema Izraelu, Hezbollah je nastavio vršiti pritisak na sjevernoj izraelskoj fronti, piše Al Jazeera.
U četvrtak smo vidjeli da je jedna osoba poginula kao rezultat toga, a to je također otvorilo pitanja o učinkovitosti strategije izraelske vojske u južnom Libanonu.
Od početka ovog sukoba – ove runde borbi između Hezbollaha i Izraela – izraelski ministar obrane stalno govori o potrebi uspostave sigurnosne tampon zone u Libanonu.
Žele pozvati više rezervista. Žele kontrolirati i okupirati područja u južnom Libanonu; ponekad navode da je riječ o području južno od rijeke Litani, a ponekad spominju i područja još sjevernije, potencijalno do čak 15 posto libanonskog teritorija.
Dok se Izrael suočava s vrlo intenzivnim ratom s Iranom – i dalje pod bombardiranjem, uz milijune Izraelaca u skloništima i poremećen svakodnevni život – istodobno nastoji proširiti kopnenu invaziju.
To bi moglo biti skupo za izraelsku vojsku bez postizanja određenih ciljeva, poput okončanja ili razoružavanja Hezbollaha.
Čak su i izraelski obrambeni dužnosnici rekli da se to neće postići samo kopnenom invazijom, već kroz sporazum s libanonskom vladom, a takav sporazum trenutačno se ne nazire.
