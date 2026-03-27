Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava, Volker Türk, osvrnuo se na napad na iransku djevojačku školu 28. veljače u kojem je poginulo više od 170 ljudi – većinom učenica, prenosi Al Jazeera.

Govoreći pred Vijeće za ljudska prava UN-a, Türk je rekao da je „bombardiranje osnovne škole Shajareh Tayyebeh u Minabu izazvalo duboki užas“.

„Odgovornost je na onima koji su izveli napad da ga hitno, nepristrano, transparentno i temeljito istraže“, rekao je u Ženeva.

„Visoki američki dužnosnici izjavili su da je napad pod istragom. Pozivam da se taj proces završi što je prije moguće i da se njegovi nalazi objave. Mora postojati pravda za strašnu nanesenu štetu“, rekao je Türk.