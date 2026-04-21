FOTO, VIDEO / Trump: Vojska je spremna krenuti ako se ne postigne dogovor. Jedva čekaju

Diplomatski napori za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana i dalje su neizvjesni, a Teheran poručuje da neće pregovarati pod “prijetnjama”. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će blokada iranskih luka ostati na snazi dok Teheran ne pristane na dogovor. Libanon i Izrael vratit će se u Washington, DC, na još jedan krug pregovora u četvrtak kako bi okončali neprijateljstva. Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon, pri čemu je šest osoba ranjeno u zračnom napadu na grad Qaaqaaiyet El Jisr, a kuće su srušene u gradu Khiam, što predstavlja kršenje desetodnevnog primirja.
Američki potpredsjednik JD Vance navodno danas dolazi u Pakistan na drugi krug pregovora s Iranom. Međutim, Teheran još nije potvrdio sudjelovanje, poručivši da preispituje svoju odluku o povlačenju nakon što je prethodno odbio razgovore. To dolazi nakon što je Trump obnovio prijetnju da će “uništiti” iransku infrastrukturu i upozorio da možda neće produžiti primirje nakon roka u srijedu. Predsjednik iranskog parlamenta uzvratio je na Trumpove izjave, tvrdeći da Teheran ima “nove adute na bojištu”.
Visoki pakistanski dužnosnik rekao je za Reuters da je zemlja “dobila pozitivan signal” od Irana u vezi sudjelovanja u pregovorima. Dodao je da bi se razgovori mogli održati ovog tjedna.
Američki marinci zaplijenili su iranski teretni brod dok je pokušavao probiti američku blokadu i uploviti u iransku luku blizu Hormuškog tjesnaca. Trump je rekao da su SAD pucale na strojarnicu broda nakon što je “odbio poslušati”. Iran je potom zatražio oslobađanje posade, nazivajući napad “nezakonitim i brutalnim”.
Promet u ovom ključnom plovnom putu ponovno je zaustavljen nakon što je Iran poništio kratkotrajno ponovno otvaranje u subotu. Upozorio je da će ostati zatvoren dok se ne ukine američka blokada. Iranski topovnjače pucale su na brodove koji su pokušavali proći, a tijekom vikenda zabilježena su najmanje četiri napada.
Desetodnevno primirje između Izraela i Libanona i dalje je na snazi, što je ključni element pregovora između SAD-a i Irana. No, tijekom vikenda poginula su najmanje tri vojnika, uključujući dva izraelska vojnika i jednog francuskog mirovnjaka. Raseljeni Libanonci i dalje su u neizvjesnosti, a izraelska vojska im poručuje da se ne vraćaju dok ona drži okupirani jug.
15:10
prije 4 min.
Trump o odnosu Irana prema prosvjednicima: “Ne radimo s najugodnijom skupinom”
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je kritizirao Iran zbog načina na koji režim postupa prema prosvjednicima, dok se približava rok za postizanje dogovora, prenosi CNN.
“Ne vole to spominjati: 42.000 nenaoružanih prosvjednika, nevinih, nenaoružanih prosvjednika, mnogi od njih su obješeni. Dakle, ne radimo s najugodnijom skupinom ljudi, ali s njima se nosimo vrlo uspješno”, rekao je u intervjuu za CNBC.
Kontekst: Bivši iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei priznao je da su tisuće Iranaca ubijene tijekom više od dva tjedna nemira u zemlji ranije ove godine — za što je okrivio Trumpa, tvrdeći da je “otvoreno poticao” prosvjednike obećavajući im američku “vojnu potporu”.
Trump je upozorio iranske čelnike da će poduzeti “vrlo snažne mjere” ako režim nastavi ubijati prosvjednike.
15:04
prije 11 min.
Trump kaže da je vojska “spremna krenuti” ako se ne postigne dogovor
Trump je izjavio da je američka vojska iskoristila razdoblje primirja za obnovu zaliha opreme te da je spremna ponovno pokrenuti napade na Iran ako on to naredi.
“Naoružani smo do zuba”, rekao je Trump za CNBC. “Imamo toliko streljiva, toliko svega… iskoristili smo ovo za obnovu zaliha, a vjerojatno su i oni nešto malo obnovili.
“Spremni smo krenuti. Vojska jedva čeka.”
14:53
prije 22 min.
Trump je izjavio da ne želi produžiti primirje te očekuje “sjajan dogovor”
Trump je za američki kanal CNBC govorio o situaciji s Iranom, tvrdeći da iranski dužnosnici “nemaju izbora” nego pregovarati te da očekuje postizanje “sjajnog dogovora”, prenosi Al Jazeera.
Američki predsjednik dodao je da ne želi produžiti primirje, koje istječe u srijedu. “Nemamo baš puno vremena”, rekao je. “Iran se može dovesti u vrlo povoljan položaj ako postigne dogovor.”
14:10
prije 1 h
Diplomacija je “rat bez krvi”, kaže libanonski predsjednik o pregovorima s Izraelom
Predsjednik Aoun branio je odluku o uključivanju u pregovore s Izraelom, rekavši izaslanstvu zastupnika i gradonačelnika iz okruga Jezzine na jugu Libanona da je diplomacija “rat bez krvi”.
U objavi na platformi X, Aoun je rekao da pregovori ne znače “ustupak ili predaju, nego rješavanje problema” te je pozvao Libanonce da stanu uz svoju državu u ovom kritičnom trenutku.
Rekao je da prioriteti svakog sporazuma ostaju jasni: zaustavljanje izraelske agresije, povlačenje Izraela i povratak zarobljenika.
14:10
prije 1 h
Xi: Kina spremna surađivati s Afrikom oko utjecaja američko-izraelskog rata na Iran
Kina je spremna surađivati s afričkim zemljama kako bi se suočila s posljedicama rata koje se prelijevaju na druge regije, rekao je predsjednik Xi Jinping tijekom susreta s predsjednikom Mozambika Danielom Chapom u Pekingu, prenijeli su državni mediji, javlja Al Jazeera.
“Posljedice sukoba na Bliskom istoku utječu na afričke zemlje, a Kina je spremna surađivati s lokalnim [zemljama] kako bi zajedno odgovorile, zajedno promicale mir i zajedno težile razvoju”, rekao je Xi, prema državnoj televiziji CCTV.
Pozvao je Kinu i Afriku da zajednički pozovu na primirje kako bi se okončala neprijateljstva te da potaknu međunarodnu zajednicu na “prakticiranje istinskog multilateralizma”, izvijestio je CCTV.
14:09
prije 1 h
Regionalni dužnosnici: Iran i SAD “signaliziraju namjeru sudjelovanja u razgovorima u Pakistanu”
Sjedinjene Američke Države i Iran signalizirali su svoju namjeru sudjelovanja u novim razgovorima u Pakistanu, rekli su regionalni dužnosnici za AP.
Ni Washington ni Teheran službeno nisu potvrdili svoje sudjelovanje u pregovorima u Islamabadu, niti tko će sudjelovati, nakon što je prvi krug završio bez dogovora.
No, s krhkim primirjem koje bi trebalo isteći kasno u srijedu po američkom vremenu, i uz proturječne poruke s obje strane, vrijeme istječe za pronalazak rješenja prije nego što borbe ponovno započnu.
13:51
prije 1 h
SAD se tijekom noći ukrcao na tanker bez zastave – i upozorio da će pogoditi iranske mreže „gdje god djeluju“
Američke snage tijekom noći zaustavile su i ukrcale se na brod bez državne pripadnosti, upozorivši da će ciljati mreže koje podržavaju Iran „gdje god djeluju“.
Pentagon je priopćio da je proveo „pravo posjeta, pomorsko presretanje i ukrcaj“ u indo-pacifičkoj regiji.
Ciljani brod identificiran je kao M/T Tifani, a akcija je provedena „bez incidenata“. Pentagon je dodao:
„Provodit ćemo globalne mjere pomorske provedbe kako bismo poremetili nezakonite mreže i presretali sankcionirana plovila koja pružaju materijalnu potporu Iranu – gdje god djeluju. Međunarodne vode nisu utočište za sankcionirana plovila.“
Objavili su i snimku prilikom najave ukrcaja.
13:32
prije 1 h
Trump: ‘Iran je više puta prekršio primirje’
Prvi put danas oglasio se američki predsjednik. U objavi na svojoj mreži Truth Social Donald Trump je napisao da je Iran više puta prekršio primirje.
Nije ponudio nikakve detalje o tome.
Privremeno primirje istječe kasno u srijedu po američkom vremenu, a Teheran je ranije optužio Washington za kršenje primirja blokadom Hormuškog tjesnaca.
Kao odgovor, Iran je u subotu ponovno zatvorio taj plovni put.
Rat riječima između SAD-a i Irana odvija se paralelno s borbama, a Trumpova najnovija objava dolazi dok se čeka vijest hoće li se ovog tjedna održati pregovori u Pakistanu.
13:01
prije 2 h
Agencija UN-a za pomorstvo pozvala je na pomoć pomorcima koji su ostali zarobljeni u Hormuškom tjesnacu
Čelnik UN-ove pomorske agencije apelirao je za pomoć tisućama pomoraca zaglavljenih u tom području, dok rat SAD-a i Izraela protiv Irana paralizira ovu ključnu pomorsku rutu.
Prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), oko 20.000 pomoraca i 2.000 brodova ostalo je blokirano u tjesnacu otkako je rat započeo 28. veljače.
Kroz taj prolaz inače prolazi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina, javlja Al Jazeera.
Glavni tajnik IMO-a Arsenio Dominguez rekao je na pomorskoj konferenciji u Singapuru da se zarobljeni pomorci suočavaju sa stresom i umorom. Dominguez je pozvao brodarske kompanije da pomorcima pruže podršku na daljinu, osobito u području mentalnog zdravlja.
Dodao je da su neke zemlje uspostavile dežurne telefonske linije za pomorce, dok im druge osiguravaju hranu, ali da se može učiniti i više na osobnoj razini, primjerice proaktivnim javljanjem pomorcima kako bi ih se saslušalo i kako bi se osjećali manje izolirano.
12:51
prije 2 h
Katar u kontaktu sa svim stranama uoči razgovora u Islamabadu
Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova kaže da je Katar u kontaktu sa svim stranama, uključujući SAD, u vezi s razgovorima u Islamabadu.
Katar smatra da je posredovanje učinkovita uloga ako pomaže stranama da napreduju prema političkom rješenju.
„Ne želimo govoriti o neuspjehu pregovora [između SAD-a i Irana]”, rekao je Majed al-Ansari na konferenciji za novinare.
„Cijeli svijet podržava ove pregovore, uključujući i nas. Također podržavamo našu braću u Pakistanu.”
Sve zemlje Zaljeva svakodnevno su u izravnom kontaktu s različitim stranama, dodao je al-Ansari.
„Kriza je naša, i kriza naše regije. Zato imamo izravne kontakte.”
