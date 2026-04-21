FOTO, VIDEO / Trump: Vojska je spremna krenuti ako se ne postigne dogovor. Jedva čekaju

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je kritizirao Iran zbog načina na koji režim postupa prema prosvjednicima, dok se približava rok za postizanje dogovora, prenosi CNN.

“Ne vole to spominjati: 42.000 nenaoružanih prosvjednika, nevinih, nenaoružanih prosvjednika, mnogi od njih su obješeni. Dakle, ne radimo s najugodnijom skupinom ljudi, ali s njima se nosimo vrlo uspješno”, rekao je u intervjuu za CNBC.

Kontekst: Bivši iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei priznao je da su tisuće Iranaca ubijene tijekom više od dva tjedna nemira u zemlji ranije ove godine — za što je okrivio Trumpa, tvrdeći da je “otvoreno poticao” prosvjednike obećavajući im američku “vojnu potporu”.

Trump je upozorio iranske čelnike da će poduzeti “vrlo snažne mjere” ako režim nastavi ubijati prosvjednike.