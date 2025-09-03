Oglas

FOTO, VIDEO / Demonstracija moći u Pekingu, Kina pokazala novo oružje. Xi: "Nezaustavljivi smo"

N1 Info , Hina
03. ruj. 2025. 06:53
REUTERS/Tingshu Wang

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un i ruski predsjednik Vladimir Putin bili su uz bok Xi Jinpinga na golemoj paradi u Pekingu u srijedu, čime je završen tjedan diplomatskog iskoraka kineskog predsjednika i njegovog saveza protiv Zapada.

WANG Zhao / AFP

U do sada neviđenim scenama Xi se rukovao s obojicom i razgovarao s njima dok su hodali crvenim tepihom po Trgu Tjenanmen, s Putinom s Xijeve desne i Kimom s lijeve strane.

Devedesetminutni događaj organiziran radi obilježavanja 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata, bio je prilika za Xija da pokaže kinesku vojnu snagu i okupi prijateljske vođe kako bi poslali poruku ostatku svijeta.

Otvarajući paradu, predsjednik Xi upozorio je da se svijet još uvijek "suočava s izborom mira ili rata", ali je rekao da je Kina "nezaustavljiva".

Događaj s upečatljivom koreografijom izazvao je oštru reakciju predsjednika Donalda Trumpa koji je optužio trojicu vođa za zavjeru protiv Sjedinjenih Država.

"Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država", napisao je na Truth Socialu.

Pokazivanje vojne moći 

Kako javlja BBC, na paradi je uočena i nova interkontinentalna balistička raketa (ICBM) Dongfeng, DF-5C, dosad neviđeno oružje na raspolaganju kineskom režimu.

Vojni analitičar kaže za BBC da ovaj ICBM ima veći domet i da može nositi više bojevih glava - do 12 - na jednoj raketi.

U demonstraciji vojne snage Xi je iz limuzine s otvorenim krovom izvršio smotru bezbrojnih vojnika i oružja duž glavne pekinške avenije prije nego što se okrenuo i pridružio gostima u prostoru za sjedenje iznad kultnog portreta Mao Zedonga na Tjenanmenu, ulaznim vratima povijesnog Zabranjenog grada.

Ogromna kolona vojnih vozila i teškog naoružanja prošla je pred uzvanicima, dok su slike tisuća vojnika i vojnikinja u besprijekornim uniformama koji marširaju u zbijenim redovima i vojnika koji uskaču i izlaze iz vozila prikazane u prijenosu državnih medija.

Stanovnici Pekinga izašli su na ulice kako bi gledali spektakularan prelet u kojem su sudjelovali deseci ratnih zrakoplova i helikoptera, od kojih su neki formirali formaciju "80".

Milijuni Kineza ubijeni su tijekom dugotrajnog rata s carskim Japanom 1930-ih i 40-ih, koji je postao dio globalnog sukoba nakon napada Tokija na Pearl Harbor 1941. godine.

GREG BAKER / AFP

Tjedan turbulentnih događaja

Sve su oči bile uprte u interakciju  Xija, Putina i Kima koji rijetko napušta tajnovitu Sjevernu Koreju. Državni mediji su samo rijetke prizore njih trojice zajedno prikazali, a strani novinari su držani na distanci i rečeno im je da ne snimaju niti fotografiraju vođe.

Događaj je bio vrhunac tjedna turbulentnih događaja za Xija, koji je u nedjelju i ponedjeljak ugostio mnoštvo euroazijskih čelnika na samitu u sjevernom lučkom gradu Tianjinu s ciljem da Kinu stavi u središte regionalnih odnosa.

Klub 10 zemalja, nazvan Šangajska organizacija za suradnju (SCO), predstavlja se kao nezapadni stil suradnje u regiji i nastoji biti alternativa tradicionalnim savezima.

Tijekom samita Xi je oštro kritizirao "nasilničko ponašanje" određenih zemalja što je bila prikrivena referenca na Sjedinjene Države, dok je Putin branio rusku ofenzivu u Ukrajini, okrivljujući Zapad za izazivanje sukoba.

Mnogi gosti s okupljanja u Tianjinu, uključujući Putina, bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka i nekoliko drugih čelnika, pridružili su se Xiju na paradi u Pekingu.

Međutim, među dvadeset i četiri svjetska čelnika na događaju nije bilo važnih zapadnih dužnosnika.

Politički utjecaj

Sigurnost oko Pekinga pooštrena je posljednjih dana i tjedana, sa zatvaranjem cesta, vojnim osobljem raspoređenim na mostovima i križanjima te kilometrima i kilometrima bijelih barijera koje su obrubljivale široke ulicee glavnog grada.

Kim je ostao u Sjevernoj Koreji tijekom pandemije covida-19, ali se s Putinom sastao na dalekom istoku Rusije 2023. godine.

Lam Peng Er, glavni istraživač s Istočnoazijskog instituta Nacionalnog sveučilišta u Singapuru, rekao je da Kimov posjet "pokazuje Sjevernokorejcima i svijetu da ima moćne ruske i kineske prijatelje koji se prema njemu odnose s poštovanjem".

"Kina također pokazuje da ima moć okupljanja i politički utjecaj da spoji Putina i Kim Jong Una", rekao je za AFP.

