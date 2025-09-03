Trump pisao Xiju: Prenesite moje najtoplije pozdrave Putinu i Kimu dok urotnički djelujete protiv nas

Dok je u Pekingu trajala velika vojna parada na kojoj je Kina predstavila nova oružja, američki predsjednik Donald Trump objavio je poruku na svojoj mreži Truth Social u kojoj je prozvao kineskog predsjednika Xija Jinpinga, ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una, koji su na paradi bili zajedno.
"Veliko je pitanje hoće li kineski predsjednik Xi spomenuti golemu količinu potpore i 'krvi' koju su Sjedinjene Američke Države dale Kini kako bi joj pomogle osigurati SLOBODU od vrlo neprijateljskog stranog osvajača. Mnogi Amerikanci su poginuli u kineskoj potrazi za Pobjedom i Slavom. Nadam se da će biti dostojno počašćeni i zapamćeni zbog svoje hrabrosti i žrtve", napisao je Trump.
"Neka predsjednik Xi i divni ljudi Kine imaju sjajan i trajan dan slavlja. Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu dok urotnički djelujete protiv Sjedinjenih Američkih Država", dodao je.
Trumpov istup stigao je u trenutku kada je Xi Jinping pred 26 svjetskih čelnika, uključujući Putina i Kima, govorio o "nezaustavljivoj" Kini koja se "nikada ne da zastrašiti nasilnicima".
Parada je iskorištena i za prikaz nove generacije oružja, među kojima su nuklearni projektili, laserski sustavi i pomorski dronovi, prenosi Index.
