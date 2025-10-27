Prva velika akcija Occupy ICE-a održana je u Portlandu, gradu poznatom po kreativnosti i buntovnosti svojih građana. Iz mirnog skupa koji je organizirala skupina Direct Action Alliance, prosvjed je prerastao u kamp koji su federalne vlasti opisale kao „vrlo, vrlo miran” — s improviziranim kuhinjama, dječjim kutcima i medijskim šatorima.