Oglas

Strateška lakrdija

FOTO, VIDEO / Žabe i dinosauri protiv Trumpa: Zašto Amerikanci prosvjeduju u napuhanim kostimima?

author
N1 Info
|
27. lis. 2025. 09:03
prosvjedi protiv trumpa
REUTERS / Jim Vondruska

Posljednjih tjedana aktivisti koji sudjeluju u prosvjedima protiv američke imigracijske agencije ICE (Immigration and Customs Enforcement) po cijelim Sjedinjenim Državama odijevaju se u napuhane kostime životinja. Cilj im je osporiti tvrdnje Trumpove administracije da su prosvjedi nasilni i „mrze Ameriku”.

Oglas

Tri žabe, morski pas, jednorog i tiranosaur plešu pred policijom u oklopima

Rezultat je prizor za pamćenje: mnogi susreti između policije i prosvjednika postali su viralni na internetu. Htjeli to ili ne, ovi kostimirani aktivisti time doprinose dugoj tradiciji korištenja humora i odijevanja kao oblika otpora i izazivanja moći.

ICE i njegova represija

Od svog osnutka 2003. godine, ICE provodi imigracijske zakone na terenu — uhićuje, pritvara i deportira osobe bez dokumenata koje su osuđene za kaznena djela. Tijekom prvog mandata Donalda Trumpa (2017.–2021.), agencija je proširila djelovanje i na deportaciju ljudi bez kaznene evidencije.

To je izazvalo prosvjede Occupy ICE u lipnju 2018., nadahnute globalnim pokretom Occupy koji je propitivao korporativnu moć i ekonomsku nejednakost.

Prva velika akcija Occupy ICE-a održana je u Portlandu, gradu poznatom po kreativnosti i buntovnosti svojih građana. Iz mirnog skupa koji je organizirala skupina Direct Action Alliance, prosvjed je prerastao u kamp koji su federalne vlasti opisale kao „vrlo, vrlo miran” — s improviziranim kuhinjama, dječjim kutcima i medijskim šatorima.

Prosvjednici su uspjeli na osam dana zatvoriti ICE-ovu zgradu, prije nego što su je federalni službenici ispraznili i ogradili.

Nakon Trumpove reizbore 2025., ICE je ponovno pojačao operacije, ukidajući ograničenja za akcije u školama i bolnicama. Uslijedili su novi prosvjedi.

U rujnu su u Portlandu napetosti ponovno eskalirale kad je Trump grad opisao kao „spaljen do temelja” i „prepunim domaćih terorista“, najavivši slanje Nacionalne garde.
Savezni je sudac zasad to blokirao, zaključivši da prosvjedi ne ispunjavaju uvjete za „pobunu“ — ali Trump najavljuje nove pokušaje, prenosi The Conversation.

People wear inflatable costumes during a "No Kings" protest against U.S. President Donald Trump's policies, in San Francisco, California, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Carlos Barria
A demonstrator wears an inflatable costume during a protest against ICE raids, in Little Village, Chicago, Illinois, U.S., October 24, 2025. REUTERS/Daniel Cole
A demonstrator wearing an inflatable costume holds a U.S. flag on the day of a "No Kings" protest against U.S. President Donald Trump's policies, in Chicago, Illinois, U.S., October 18, 2025. REUTERS/Jim Vondruska
+ 3
Pogledajte Galeriju

Operacija inflacija

Prosvjednici u Portlandu i diljem SAD-a već godinama koriste humor i kostime kao oruđe otpora.

U listopadu je TikTok video u kojem agent ICE-a raspršuje suzavac u ventilacijski otvor napuhanog kostima žabe postao viralan — s više od dvije milijuna pregleda.

Snimka je razotkrila apsurdnu razinu policijske sile prema mirnim prosvjednicima.
Sudionik prosvjeda, Seth Todd, rekao je da mu je cilj bio „opovrgnuti narativ o nasilnim ekstremistima“ i „učiniti da predsjednik i federalne vlasti izgledaju smiješno“.

Žaba iz Portlanda ubrzo je postala simbol otpora, pojavljujući se na majicama, plakatima i muralima — uključujući parodiju slavne OBEY slike umjetnika Sheparda Faireyja, gdje autoritarno lice zamjenjuje crtež žabe s natpisom DON’T OBEY (Ne pokoravaj se).

Kostim žabe potaknuo je brojne imitacije — životinje su se umnožile na prosvjedima diljem SAD-a, uključujući i nedavne No Kings skupove.
Skupina aktivista pokrenula je i Operation Inflation, web-stranicu za crowdfunding napuhanih odijela, kako bi otpor bio vidljiviji, zabavniji i sigurniji.

Strateška lakrdija

Sličnu taktiku koristi i Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (CIRCA) iz Londona, koja je tijekom prosvjeda protiv rata početkom 2000-ih odijevala kostime klaunova.
Članovi su trčali oko policijskih kordona, grlili policajce i izvodili apsurdne koreografije.

Kao što ističe znanstvenica Eve Kalyva, takve akcije predstavljaju „stratešku frivolnost” — korištenje apsurda i humora kako bi se poremetila uobičajena dinamika između policije i prosvjednika.

Kao i klaunovi, žabe iz Portlanda koriste istu strategiju: svojim plesom i smiješnim pokretima nemoguće ih je prikazati kao nasilnike.


Njihovi mekani, napuhani oblici u kontrastu su s tvrdom siluetom policije u oklopima.

Od sufragetkinja do „Sluškinjine priče”

Povijest pokazuje da odjeća i kostim nisu samo sredstvo zabave, nego i ozbiljan politički alat.

Britanske sufražetkinje početkom 20. stoljeća nosile su koordinirane ljubičaste, bijele i zelene lente kao simbol jedinstva u borbi za pravo glasa.

U američkom pokretu za građanska prava 1950-ih i 1960-ih, prosvjednici su hodali u odijelima i haljinama kako bi pokazali dostojanstvo pred rasizmom.
Kasnije su članovi Black Panther Partyja nosili crne kožne jakne, beretke i sunčane naočale kao izraz prkosa.

U novije vrijeme, prosvjednice u SAD-u, Sjevernoj Irskoj i Argentini nose crvene plašteve i bijele kape iz serije Sluškinjina priča kako bi prosvjedovale protiv zabrana pobačaja.
Slično tome, Red Rebel Brigade, povezana s pokretom Extinction Rebellion, izvodi akcije u crvenim plaštevima u znak žalovanja za okolišem.

A palestinska keffiyeh marama postala je globalni simbol solidarnosti s Palestinom.

Gola solidarnost

  1. listopada, prosvjednicima protiv ICE-a u Portlandu — od kojih su mnogi nosili kostime na napuhavanju — pridružile su se tisuće golih biciklista u događaju Emergency World Naked Bike Ride.

Kao što piše kostimografkinja i povjesničarka Camille Benda u knjizi Dressing The Resistance: The Visual Language of Protest (2021), golotinja u prosvjedu otkriva ranjivost tijela pred državnim nasiljem.

U Portlandu, kombinacija gole kože i napuhanih životinja dodatno je naglasila i apsurdnost i nježnost cijene otpora.
Ovi prosvjednici nude nove oblike neposrednog djelovanja u vremenu kad su prava i slobode mnogih ljudi ugrožene.

U trenutku pisanja teksta, ICE je povećao proračun za oružje za 700% u odnosu na prošlu godinu.

Hoće li Trump naposljetku poslati Nacionalnu gardu, ostaje neizvjesno.
Ali diljem Sjedinjenih Država, žabe (i njihovi prijatelji) nastavljaju se pojavljivati.
Njihovi transparenti s natpisom „Frogs together strong“ (Žabe su zajedno jake) podsjećaju da se snaga može pronaći u jedinstvu i smijehu.

Teme
ICE Occupy ICE Operation Inflation napuhujući kostimi portland prosvjedi u sad-u žabe

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ