FOTO, VIDEO / Žabe i dinosauri protiv Trumpa: Zašto Amerikanci prosvjeduju u napuhanim kostimima?
Posljednjih tjedana aktivisti koji sudjeluju u prosvjedima protiv američke imigracijske agencije ICE (Immigration and Customs Enforcement) po cijelim Sjedinjenim Državama odijevaju se u napuhane kostime životinja. Cilj im je osporiti tvrdnje Trumpove administracije da su prosvjedi nasilni i „mrze Ameriku”.
Tri žabe, morski pas, jednorog i tiranosaur plešu pred policijom u oklopima
Rezultat je prizor za pamćenje: mnogi susreti između policije i prosvjednika postali su viralni na internetu. Htjeli to ili ne, ovi kostimirani aktivisti time doprinose dugoj tradiciji korištenja humora i odijevanja kao oblika otpora i izazivanja moći.
ICE i njegova represija
Od svog osnutka 2003. godine, ICE provodi imigracijske zakone na terenu — uhićuje, pritvara i deportira osobe bez dokumenata koje su osuđene za kaznena djela. Tijekom prvog mandata Donalda Trumpa (2017.–2021.), agencija je proširila djelovanje i na deportaciju ljudi bez kaznene evidencije.
To je izazvalo prosvjede Occupy ICE u lipnju 2018., nadahnute globalnim pokretom Occupy koji je propitivao korporativnu moć i ekonomsku nejednakost.
Several inflatable costume protesters dance nearby Portland ICE facility. pic.twitter.com/YRvecXcHhL— Ford Fischer (@FordFischer) October 19, 2025
Prva velika akcija Occupy ICE-a održana je u Portlandu, gradu poznatom po kreativnosti i buntovnosti svojih građana. Iz mirnog skupa koji je organizirala skupina Direct Action Alliance, prosvjed je prerastao u kamp koji su federalne vlasti opisale kao „vrlo, vrlo miran” — s improviziranim kuhinjama, dječjim kutcima i medijskim šatorima.
Prosvjednici su uspjeli na osam dana zatvoriti ICE-ovu zgradu, prije nego što su je federalni službenici ispraznili i ogradili.
Nakon Trumpove reizbore 2025., ICE je ponovno pojačao operacije, ukidajući ograničenja za akcije u školama i bolnicama. Uslijedili su novi prosvjedi.
U rujnu su u Portlandu napetosti ponovno eskalirale kad je Trump grad opisao kao „spaljen do temelja” i „prepunim domaćih terorista“, najavivši slanje Nacionalne garde.
Savezni je sudac zasad to blokirao, zaključivši da prosvjedi ne ispunjavaju uvjete za „pobunu“ — ali Trump najavljuje nove pokušaje, prenosi The Conversation.
Operacija inflacija
Prosvjednici u Portlandu i diljem SAD-a već godinama koriste humor i kostime kao oruđe otpora.
U listopadu je TikTok video u kojem agent ICE-a raspršuje suzavac u ventilacijski otvor napuhanog kostima žabe postao viralan — s više od dvije milijuna pregleda.
ICYMI:— P a u l ◉ (@SkylineReport) October 18, 2025
Yes, this actually happened — an ICE agent in Portland pepper-sprayed a protester dressed in an inflatable frog costume, aiming straight into the air vent they used to breathe.
The clip went viral, sparking “Operation Inflation,” a nationwide protest wave featuring people… pic.twitter.com/1ivmmNBB71
Snimka je razotkrila apsurdnu razinu policijske sile prema mirnim prosvjednicima.
Sudionik prosvjeda, Seth Todd, rekao je da mu je cilj bio „opovrgnuti narativ o nasilnim ekstremistima“ i „učiniti da predsjednik i federalne vlasti izgledaju smiješno“.
Žaba iz Portlanda ubrzo je postala simbol otpora, pojavljujući se na majicama, plakatima i muralima — uključujući parodiju slavne OBEY slike umjetnika Sheparda Faireyja, gdje autoritarno lice zamjenjuje crtež žabe s natpisom DON’T OBEY (Ne pokoravaj se).
Kostim žabe potaknuo je brojne imitacije — životinje su se umnožile na prosvjedima diljem SAD-a, uključujući i nedavne No Kings skupove.
Skupina aktivista pokrenula je i Operation Inflation, web-stranicu za crowdfunding napuhanih odijela, kako bi otpor bio vidljiviji, zabavniji i sigurniji.
Strateška lakrdija
Sličnu taktiku koristi i Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (CIRCA) iz Londona, koja je tijekom prosvjeda protiv rata početkom 2000-ih odijevala kostime klaunova.
Članovi su trčali oko policijskih kordona, grlili policajce i izvodili apsurdne koreografije.
Kao što ističe znanstvenica Eve Kalyva, takve akcije predstavljaju „stratešku frivolnost” — korištenje apsurda i humora kako bi se poremetila uobičajena dinamika između policije i prosvjednika.
Kao i klaunovi, žabe iz Portlanda koriste istu strategiju: svojim plesom i smiješnim pokretima nemoguće ih je prikazati kao nasilnike.
Njihovi mekani, napuhani oblici u kontrastu su s tvrdom siluetom policije u oklopima.
Portland protesters are fighting back against federal overreach with humor — deflating ICE’s authority with inflatable animal suits. pic.twitter.com/BEtlrIsrLT— NowThis Impact (@nowthisimpact) October 17, 2025
Od sufragetkinja do „Sluškinjine priče”
Povijest pokazuje da odjeća i kostim nisu samo sredstvo zabave, nego i ozbiljan politički alat.
Britanske sufražetkinje početkom 20. stoljeća nosile su koordinirane ljubičaste, bijele i zelene lente kao simbol jedinstva u borbi za pravo glasa.
U američkom pokretu za građanska prava 1950-ih i 1960-ih, prosvjednici su hodali u odijelima i haljinama kako bi pokazali dostojanstvo pred rasizmom.
Kasnije su članovi Black Panther Partyja nosili crne kožne jakne, beretke i sunčane naočale kao izraz prkosa.
U novije vrijeme, prosvjednice u SAD-u, Sjevernoj Irskoj i Argentini nose crvene plašteve i bijele kape iz serije Sluškinjina priča kako bi prosvjedovale protiv zabrana pobačaja.
Slično tome, Red Rebel Brigade, povezana s pokretom Extinction Rebellion, izvodi akcije u crvenim plaštevima u znak žalovanja za okolišem.
A palestinska keffiyeh marama postala je globalni simbol solidarnosti s Palestinom.
Help Portland (and possibly beyond!) stay weird while peacefully protesting fascism! Donate an inflatable costume here: https://t.co/TD4qOVFHRm. pic.twitter.com/9EkqAh7oC3— Mother of Crows (@bedlamiteseer) October 13, 2025
Gola solidarnost
- listopada, prosvjednicima protiv ICE-a u Portlandu — od kojih su mnogi nosili kostime na napuhavanju — pridružile su se tisuće golih biciklista u događaju Emergency World Naked Bike Ride.
Kao što piše kostimografkinja i povjesničarka Camille Benda u knjizi Dressing The Resistance: The Visual Language of Protest (2021), golotinja u prosvjedu otkriva ranjivost tijela pred državnim nasiljem.
U Portlandu, kombinacija gole kože i napuhanih životinja dodatno je naglasila i apsurdnost i nježnost cijene otpora.
Ovi prosvjednici nude nove oblike neposrednog djelovanja u vremenu kad su prava i slobode mnogih ljudi ugrožene.
U trenutku pisanja teksta, ICE je povećao proračun za oružje za 700% u odnosu na prošlu godinu.
Hoće li Trump naposljetku poslati Nacionalnu gardu, ostaje neizvjesno.
Ali diljem Sjedinjenih Država, žabe (i njihovi prijatelji) nastavljaju se pojavljivati.
Njihovi transparenti s natpisom „Frogs together strong“ (Žabe su zajedno jake) podsjećaju da se snaga može pronaći u jedinstvu i smijehu.
