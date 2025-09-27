Trump šalje Nacionalnu gardu u "ratom opustošeni Portland" zbog "napada Antife"

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da je naredio ministru rata Peteu Hegsethu da pošalje vojnike u Portland u Oregonu i zaštiti sjedišta savezne imigracijske službe ICE od "domaćih terorista", odobrivši im korištenje sile bude li potrebno.
Oglas
Na zahtjev Noem
"Na zahtjev ministrice za domovinsku sigurnost, Kristi Noem, dajem naputak ministru rata, Peteu Hegsethu, da osigura sve potrebne postrojbe za zaštitu ratom opustošenog Portlanda i svakog sjedišta našeg ICE-a koja su pod opsadom zbog napada Antife i drugih domaćih terorista", objavio je Trump na platformi Truth Social.
Trump je poručio da je ovlastio “punu silu” ako bude potrebno kako bi se zaštitio “ratom razoreni Portland.”
If ever there was a time not to normalize Trump’s authoritarian fever dreams, this is it.— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) September 27, 2025
This should be impeachable. ‘War ravaged’ Portland? He’s insane - & insanely power hungry. The script is set - call an imaginary group a terror group and then send in the troops. pic.twitter.com/TeZgH14JUX
Gradonačelnik: Očito prekoračenje ovlasti
Povećan broj saveznih agenata uočen je već u petak. Gradonačelnik Portlanda Keith Wilson održao je konferenciju za novinare u petak navečer, potvrdivši naglo jačanje prisutnosti i oštro kritizirajući kontroverzno raspoređivanje, nazvavši ga “velikim spektaklom.
Na konferenciji za novinare u petak, Wilson je rekao da se očit dolazak saveznih snaga ne događa na zahtjev grada i ocijenio da je riječ o prekoračenju ovlasti i distrakciji.
“Želim biti jasan u vezi s onim što se događa. Sada imamo iznenadni priljev saveznih agenata u našem gradu. Nismo ih tražili da dođu. Oni su ovdje bez presedana i bez svrhe,” rekao je Wilson.
BREAKING: President Trump is sending troops to protect “War-ravaged Portland.” pic.twitter.com/UGMyfDQSEF— Fox News (@FoxNews) September 27, 2025
"Profesionalni agitatori i anarhisti"
Trump je u četvrtak rekao novinarima da "ludi ljudi" nastoje spaliti zgrade u Portlandu.
"Oni su profesionalni agitatori i anarhisti", rekao je, ne iznoseći dokaze.
Ovaj potez nije bez presedana. Trumpova administracija ranije je rasporedila Nacionalnu gardu i druge aktivne vojne snage u Los Angeles i Washington D.C. Također je prijetio da će rasporediti trupe u nekoliko drugih gradova, poput Chicaga i Memphisa, u Tennesseeju.
Koliko će vojnika biti raspoređeno u gradu i koji je krajnji cilj akcije – i dalje je nepoznato.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas