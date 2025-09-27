Trump šalje Nacionalnu gardu u "ratom opustošeni Portland" zbog "napada Antife"

Povećan broj saveznih agenata uočen je već u petak. Gradonačelnik Portlanda Keith Wilson održao je konferenciju za novinare u petak navečer, potvrdivši naglo jačanje prisutnosti i oštro kritizirajući kontroverzno raspoređivanje, nazvavši ga “velikim spektaklom.

Na konferenciji za novinare u petak, Wilson je rekao da se očit dolazak saveznih snaga ne događa na zahtjev grada i ocijenio da je riječ o prekoračenju ovlasti i distrakciji.