"ovlašćujem punu silu"

Trump šalje Nacionalnu gardu u "ratom opustošeni Portland" zbog "napada Antife"

Hina
27. ruj. 2025. 18:58
nacionalna garda u washington DC-u
REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo / Jose Luis Gonzalez

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da je naredio ministru rata Peteu Hegsethu da pošalje vojnike u Portland u Oregonu i zaštiti sjedišta savezne imigracijske službe ICE od "domaćih terorista", odobrivši im korištenje sile bude li potrebno.

Na zahtjev Noem

"Na zahtjev ministrice za domovinsku sigurnost, Kristi Noem, dajem naputak ministru rata, Peteu Hegsethu, da osigura sve potrebne postrojbe za zaštitu ratom opustošenog Portlanda i svakog sjedišta našeg ICE-a koja su pod opsadom zbog napada Antife i drugih domaćih terorista", objavio je Trump na platformi Truth Social.

Trump je poručio da je ovlastio “punu silu” ako bude potrebno kako bi se zaštitio “ratom razoreni Portland.”


Gradonačelnik: Očito prekoračenje ovlasti

Povećan broj saveznih agenata uočen je već u petak. Gradonačelnik Portlanda Keith Wilson održao je konferenciju za novinare u petak navečer, potvrdivši naglo jačanje prisutnosti i oštro kritizirajući kontroverzno raspoređivanje, nazvavši ga “velikim spektaklom.
Na konferenciji za novinare u petak, Wilson je rekao da se očit dolazak saveznih snaga ne događa na zahtjev grada i ocijenio da je riječ o prekoračenju ovlasti i distrakciji. 

“Želim biti jasan u vezi s onim što se događa. Sada imamo iznenadni priljev saveznih agenata u našem gradu. Nismo ih tražili da dođu. Oni su ovdje bez presedana i bez svrhe,” rekao je Wilson.

"Profesionalni agitatori i anarhisti"

Trump je u četvrtak rekao novinarima da "ludi ljudi" nastoje spaliti zgrade u Portlandu.

"Oni su profesionalni agitatori i anarhisti", rekao je, ne iznoseći dokaze.

Ovaj potez nije bez presedana. Trumpova administracija ranije je rasporedila Nacionalnu gardu i druge aktivne vojne snage u Los Angeles i Washington D.C. Također je prijetio da će rasporediti trupe u nekoliko drugih gradova, poput Chicaga i Memphisa, u Tennesseeju.

Koliko će vojnika biti raspoređeno u gradu i koji je krajnji cilj akcije – i dalje je nepoznato.

Teme
antifa donald trump ministarstvo rata nacionalna garda portland

