FOTO / Vozač se automobilom zabio u sigurnosnu ogradu Bijele kuće

Nepoznata osoba je u utorak navečer automobilom udarila u vrata ispred Bijele kuće, priopćila je Tajna služba.
"Oko 22:37 sati, jedna je osoba automobilom udarila u kapiju Tajne službe koja se nalazi na uglu 17. ulice i E ulice, NW", objavila je agencija na platformi X.
At approximately 10:37 p.m., an individual drove a vehicle into the Secret Service vehicle gate located at 17th & E St, NW, in Washington, DC. The individual was arrested & the vehicle was assessed and deemed safe. Our investigation into the cause of this collision is ongoing.— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) October 22, 2025
Tajna služba, zadužena za zaštitu predsjednika, dodala je da je vozač uhićen, a vozilo pregledano i proglašeno sigurnim.
Getty Images via AFP / ANDREW LEYDEN
"Naša istraga o uzroku ove nesreće je u tijeku",navodi se u priopćenju bez dodatnih pojedinosti o osobi koja je uhićena, vrsti vozila ili mogućem motivu.
U trenutku incidenta predsjednik Donald Trump nalazio se u Bijeloj kući, prenosi Politico.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
