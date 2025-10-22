Oglas

FOTO / Vozač se automobilom zabio u sigurnosnu ogradu Bijele kuće

author
N1 Info
|
22. lis. 2025. 11:32
sudar
Getty Images via AFP / ANDREW LEYDEN

Nepoznata osoba je u utorak navečer automobilom udarila u vrata ispred Bijele kuće, priopćila je Tajna služba.

"Oko 22:37 sati, jedna je osoba automobilom udarila u kapiju Tajne službe koja se nalazi na uglu 17. ulice i E ulice, NW", objavila je agencija na platformi X.

Tajna služba, zadužena za zaštitu predsjednika, dodala je da je vozač uhićen, a vozilo pregledano i proglašeno sigurnim.

sudar, Bijela kuća
sudar
sudar, Bijela kuća
"Naša istraga o uzroku ove nesreće je u tijeku",navodi se u priopćenju bez dodatnih pojedinosti o osobi koja je uhićena, vrsti vozila ili mogućem motivu.

U trenutku incidenta predsjednik Donald Trump nalazio se u Bijeloj kući, prenosi Politico.

Teme
Incident bijela kuća donald trump washington

