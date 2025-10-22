Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je nakon intenzivne potrage u srijedu nešto prije 12 sati uhitila napadača koji je u Novom Zagrebu hicem iz vatrenog oružja muškarca ranio u nogu i pobjegao, potvrdila je zagrebačka policija.

"Osumnjičeni muškarac je pod nadzorom policije", izvijestila je zagrebačka Policijska uprava.

Kako javlja Dnevnik.hr, riječ je o Leonu Lučiću, nekadašnjoj zvijezda televizijske serije i bivšem policajcu.

Do pucnjave je, kako je ranije izvijestila policija, došlo oko 10.30 sati u Ulici Ede Murtića, nedaleko Muzeja suvremene umjetnosti.

Prema neslužbenim informacijama napadač je nakon pucnjave pobjegao u jednu od obližnjih zgrada u novozagrebačkom naselju Središće.

Muškarac ranjen u nogu

Za N1 su ranije potvrdili da je "22. listopada 2025. u Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića oko 10.30 sati, hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen muškarac. Mjesto događaja je osigurano."

Pucnjavi prethodila svađa

Čuli smo buku. Netko se svađao na cesti, a onda se odjednom samo čuo pucanj, ispričao je za 24sata čitatelj.

"Svađali su se, tukao ga je s nogom dok je ležao na podu i onda je pucao u njega", dodao je čitatelj.

Nakon pucnja, kako je ispričala čitateljica, brzo je došla policija i Hitna pomoć te su čovjeka odnijeli na nosilima.

