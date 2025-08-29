Francuski sindikati najavili velike štrajkove

JULIEN DE ROSA / AFP

Francuski sindikati će 18. rujna prosvjedovati protiv fiskalnih planova vlade, najavila je jedna od sindikalnih čelnica u petak, nedugo prije no što će se u drugom najvećem gospodarstvu eurozone glasati o povjerenju vladi koje će ona vrlo vjerojatno izgubiti.

Oporbene stranke najavile su da će na glasanju 8. rujna izglasati nepovjerenje manjinskoj vladi premijera Francoisa Bayroua.

On je iznenada najavio to glasanje u ponedjeljak zbog nepopularnih proračunskih planova koji planiraju rezove za iduću godinu.

Sindikati žele osigurati da ti fiskalni planovi ne budu usvojeni, rekla je Marylise Leon, čelnica najvećeg francuskog sindikata CFDT-a.

"Naše organizacije pozivaju na dan djelovanja 18. rujna, uključujući kroz štrajkove i prosvjedne skupove", kazala je Leon nakon sastanka osam sindikata.

Na društvenim mrežama se širi odvojen poziv na prosvjede 10. rujna, s raznim skupinama i različitim ciljevima. Taj se poziv uspoređuje s pokretom 'žutih prsluka' iz 2018., pokrenutim zbog nezadovoljstva cijenama goriva i visokim troškovima života.

'Žuti prsluci' prerasli su u širi prosvjed protiv predsjednika Emmanuela Macrona i njegovih pokušaja ekonomskih reformi, piše Reuters.