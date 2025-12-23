Francuski zastupnici usvojili hitan zakon o privremenom proračunu

Francuska je i prošle godine koristila hitan zakon o privremenom proračunu dok u veljači nije usvojen cjelovit proračun za 2025., što je prema tvrdnjama vlade državu stajalo 12 milijardi eura jer nije na vrijeme počela štedjeti i više zarađivati kako je planirala. Vlada upozorava da je svaki dan odgode zapravo bacanje novca.