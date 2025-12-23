Oglas

podijeljeni parlament

Francuski zastupnici usvojili hitan zakon o privremenom proračunu

author
Hina
|
23. pro. 2025. 22:57
Sebastien Lecornu
AFP / STEPHANE DE SAKUTIN

Francuski zastupnici usvojili su u utorak hitan zakon o privremenom proračunu kako bi omogućili neometano funkcioniranje države u siječnju, sve dok duboko podijeljen parlament ne odobri cjelovit proračun za 2026.

Oglas

Premijer Sebastien Lecornu požurio je kasno u ponedjeljak podnijeti zakonski prijedlog, nakon što zastupnici oba doma u petak nisu uspjeli postići kompromis o tekstu proračuna za 2026. zbog podjela oko smanjenja potrošnje i povećanja poreza.

Zakon, koji je jednoglasno usvojen u donjem domu i u Senatu, omogućuje državi da ograničenja potrošnje iz 2025. prenese u novu godinu, kao i da nastavi prikupljati poreze te izdavati dug.

"To će nam omogućiti prikupljanje poreza i rad javnih službi od 1. siječnja", rekao je Lecornu u obraćanju naciji u utorak navečer, uoči odobrenja u Senatu.

Investitori i rejting agencije pozorno prate francuske financije dok se Lecornu bori obuzdati proračunski deficit koji ove godine iznosi 5,4 posto nacionalnog dohotka, što je najviša razina u eurozoni od 20 zemalja.

Lecornuova manjinska vlada ima vrlo malo manevarskog prostora u razjedinjenom parlamentu, u kojem su proračunske bitke već srušile tri vlade otkako je predsjednik Emmanuel Macron izgubio većinu na prijevremenim izborima 2024. 

Lecornu je rekao kako će se sada sa svojim kabinetom i različitim političkim strankama usredotočiti na pregovore o cjelovitom proračunu za iduću godinu, s proračunskim deficitom manjim od 5 posto BDP-a.

Francuska je i prošle godine koristila hitan zakon o privremenom proračunu dok u veljači nije usvojen cjelovit proračun za 2025., što je prema tvrdnjama vlade državu stajalo 12 milijardi eura jer nije na vrijeme počela štedjeti i više zarađivati kako je planirala. Vlada upozorava da je svaki dan odgode zapravo bacanje novca.

Teme
Emmanuel Macron Francuska Francuski proračun 2026. Manjinska vlada Politička nestabilnost Privremeni proračun Proračunski deficit Sebastien Lecornu

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ