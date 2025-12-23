Francuski zastupnici usvojili hitan zakon o privremenom proračunu

Francuski zastupnici usvojili su u utorak hitan zakon o privremenom proračunu kako bi omogućili neometano funkcioniranje države u siječnju, sve dok duboko podijeljen parlament ne odobri cjelovit proračun za 2026.
Premijer Sebastien Lecornu požurio je kasno u ponedjeljak podnijeti zakonski prijedlog, nakon što zastupnici oba doma u petak nisu uspjeli postići kompromis o tekstu proračuna za 2026. zbog podjela oko smanjenja potrošnje i povećanja poreza.
Zakon, koji je jednoglasno usvojen u donjem domu i u Senatu, omogućuje državi da ograničenja potrošnje iz 2025. prenese u novu godinu, kao i da nastavi prikupljati poreze te izdavati dug.
"To će nam omogućiti prikupljanje poreza i rad javnih službi od 1. siječnja", rekao je Lecornu u obraćanju naciji u utorak navečer, uoči odobrenja u Senatu.
Investitori i rejting agencije pozorno prate francuske financije dok se Lecornu bori obuzdati proračunski deficit koji ove godine iznosi 5,4 posto nacionalnog dohotka, što je najviša razina u eurozoni od 20 zemalja.
Lecornuova manjinska vlada ima vrlo malo manevarskog prostora u razjedinjenom parlamentu, u kojem su proračunske bitke već srušile tri vlade otkako je predsjednik Emmanuel Macron izgubio većinu na prijevremenim izborima 2024.
Lecornu je rekao kako će se sada sa svojim kabinetom i različitim političkim strankama usredotočiti na pregovore o cjelovitom proračunu za iduću godinu, s proračunskim deficitom manjim od 5 posto BDP-a.
Francuska je i prošle godine koristila hitan zakon o privremenom proračunu dok u veljači nije usvojen cjelovit proračun za 2025., što je prema tvrdnjama vlade državu stajalo 12 milijardi eura jer nije na vrijeme počela štedjeti i više zarađivati kako je planirala. Vlada upozorava da je svaki dan odgode zapravo bacanje novca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
