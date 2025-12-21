Oglas

U Abu Dhabiju

Macron najavio izgradnju nasljednika "Charlesa de Gaullea"

Hina
21. pro. 2025. 17:15
Emmanuel Macron
YOAN VALAT / AFP

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u nedjelju potvrdio planove za izgradnju novog, većeg i suvremenijeg nosača zrakoplova koji bi zamijenio sadašnjeg "Charles de Gaullea" i ojačao kapacitete Francuske kao pomorske sile.

Emmanuel Macron, koji je o planovima prvi put govorio 2020., u nedjelju se obratio vojnicima u francuskoj vojnoj bazi u Abu Dhabiju blizu Hormuškog tjesnaca, ključnim za globalan transport nafte.

"Odluka da se pokrene ovaj veliki program je donesena ovog tjedna", kazao je Macron, dodajući da će projekt ojačati francusku industrijsku bazu, osobito mala i srednja poduzeća.

Ministrica vojske Catherine Vautrin je na društvenoj platformi X rekla da će novi nosač ući u upotrebu 2038. kada se otprilike očekuje povlačenje "Charles de Gaullea", koji se koristi od 2001.

Neki francuski zakonodavci s centra i umjerene ljevice nedavno su predložili da se projekt izgradnje novog nosača zrakoplova odgodi s obzirom na financijske poteškoće s kojima se država suočava.

Francuska je i dalje jedna od vodećih vojnih sila u Europi i jedna od pet zemalja koje službeno posjeduju nuklearno oružje.

Teme
Emmanuel Macron Francuska obrana Geopolitika Nosač zrakoplova Nuklearno odvraćanje

