Gates reagirao na Epsteinov navod da je dobio spolnu bolest od "ruskih djevojaka"
Bill Gates oštro je demantirao tvrdnje pokojnog seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina, koji je u dokumentima ustvrdio da je Gates navodno dobio spolno prenosivu bolest od „ruskih djevojaka”. Gatesov glasnogovornik opisao je te navode kao „apsolutno apsurdne i potpuno lažne”.
Newsweek se za komentar obratio Zakladi Bill i Melinda Gates putem e-pošte.
Zašto je ovo važno
Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je više od tri milijuna stranica dokumenata, 180.000 fotografija i 2.000 videozapisa povezanih s istragom o Epsteinu. Riječ je o najvećoj objavi državnih dokumenata otkako je prošle godine zakon o transparentnosti naložio njihovo javno objavljivanje, čime su u javnu domenu dospjeli i neprovjereni te osjetljivi materijali.
Objavljeni spisi sadrže e-poruke i zapise koji uključuju brojne javno poznate osobe, zbog čega je ključno jasno razlikovati neutemeljene optužbe od potvrđenih činjenica. Samo spominjanje imena u dokumentima ne predstavlja dokaz ikakvog kaznenog djela.
Što se zna
Glasnogovornik suosnivača Microsofta i filantropa Billa Gatesa (70) odbacio je nove optužbe koje su se pojavile u svježe objavljenim Epsteinovim spisima, uključujući tvrdnje da je Gates navodno zaražen spolno prenosivom bolešću.
Dokumenti sadrže dvije nacrt-e-poruke datirane 18. srpnja 2013., napisane s Epsteinove e-mail adrese i upućene samome sebi. Ne postoje dokazi da su te poruke ikada poslane, niti da ih je Gates primio.
Nijedna od poruka nije potpisana, a u dokumentima se ne pojavljuje nijedna e-mail adresa koja bi pripadala Gatesu.
Jedan nacrt ima oblik pisma ostavke u Zakladi Bill & Melinda Gates te tvrdi da je Gatesu pribavljena terapija „kako bi se nosio s posljedicama odnosa s ruskim djevojkama”.
"Dragi Bill..."
Drugi započinje riječima „Dragi Bill” i optužuje Gatesa da je prekinuo prijateljstvo s Epsteinom, pritom ponavljajući eksplicitne tvrdnje da je navodno skrivao spolno prenosivu bolest, uključujući i od tadašnje supruge Melinde.
Gatesov glasnogovornik rekao je za BBC da optužbe dolaze od „dokazanog, ogorčenog lažljivca” te ponovno naglasio da su „apsolutno apsurdne i potpuno lažne”.
Dodao je da dokumenti zapravo samo pokazuju Epsteinovu frustraciju zbog toga što nije imao kontinuiran odnos s Gatesom, „kao i razinu do koje je bio spreman ići kako bi ga uvukao u priču i oklevetao”.
Širi kontekst objave
Opsežna objava obuhvaća i dokumente o Epsteinovu zatvoru i smrti, zapise o njegovoj dugogodišnjoj suradnici Ghislaine Maxwell, kao i korespondenciju s brojnim istaknutim osobama koja seže više od deset godina unatrag.
Prema Ministarstvu pravosuđa, dio materijala sadrži neistinite i senzacionalističke tvrdnje koje su FBI-ju dostavili građani, a koje se kasnije pokazale neutemeljenima.
Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche izjavio je da objava „označava kraj opsežnog procesa identifikacije i pregleda dokumenata s ciljem osiguravanja transparentnosti prema američkoj javnosti”.
Reakcije
Glasnogovornik Billa Gatesa izjavio je:
„Jedino što ovi dokumenti pokazuju jest Epsteinova frustracija zbog toga što nije imao kontinuiran odnos s Gatesom te koliko je daleko bio spreman ići kako bi ga uvukao u zamku i oklevetao.”
Ministarstvo pravosuđa navelo je da je u najnovijoj objavi uključeno više od 2.000 videozapisa i 180.000 fotografija, čime ukupan broj objavljenih stranica doseže gotovo 3,5 milijuna.
Dodali su da su redakcije provedene isključivo radi zaštite žrtava i njihovih obitelji te da imena poznatih osoba i političara nisu bila zatamnjena. Također su upozorili da dio materijala može sadržavati lažne ili krivotvorene dokumente i snimke, jer je u objavu uključeno sve što je FBI zaprimio od javnosti.
Što slijedi
Demokrati, među njima i kongresnik Ro Khanna iz Kalifornije, doveli su u pitanje zašto je nakon pregleda objavljeno samo oko 3,5 milijuna od više od šest milijuna identificiranih stranica, najavljujući mogući nadzor Kongresa nad preostalim, neobjavljenim materijalima.
„To otvara pitanje zašto se ostatak dokumenata zadržava”, rekao je Khanna.
