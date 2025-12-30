VIDEO / Najimpresivniji inženjerski pothvat modernog doba. Gotovo je nepojmljivo što je uspjela Kina

Kineska mreža brzih željeznica nastavlja se širiti izuzetno brzim tempom, a nedavno otvorene nove dionice povećale su njezinu ukupnu duljinu na više od 50.000 kilometara, odnosno oko 31.000 milja.
Prema priopćenju China State Railway Groupa, državne tvrtke koja upravlja nacionalnom željezničkom mrežom, to znači da kineska mreža sada premašuje ukupnu duljinu svih ostalih sustava brzih željeznica u svijetu zajedno, piše Newsweek.
Newsweek je putem e-pošte kontaktirao China State Railway Group radi komentara.
Zašto je to važno
Razvoj kineske mreže brzih željeznica, koja prednjači u svijetu, pripisuje se centraliziranom planiranju, standardizaciji željezničkog sustava i velikim državnim ulaganjima. Razmjeri i brzina širenja u svega nekoliko desetljeća učinili su je jednim od najcjenjenijih dostignuća u području inženjerstva. No njezina globalna dominacija također odražava poteškoće s kojima su se druge zemlje suočavale u pokušajima jačanja povezanosti, turizma i trgovine putem vlastitih brzih željezničkih veza.
Što treba znati
Prema lokalnim izvješćima, kineska mreža brzih željeznica premašila je granicu od 50.000 kilometara zahvaljujući puštanju u promet linije Xi’an–Yan’an u petak. Nova pruga duga 299 kilometara (185 milja) skraćuje vrijeme putovanja između gradova s oko dva sata na samo jedan sat.
China always plans ahead. The red lines on the map are planned for the new world’s fastest 400 km/h bullet trains (current: 350 km/h), which will enter passenger service next year.— Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) December 28, 2025
This will be a huge leap, making China’s HSR lead further in both mileage and train technology. https://t.co/RgmPTVrRfT pic.twitter.com/TjdAA5oXAc
China State Railway Group objavio je u ponedjeljak da brze željezničke usluge sada pokrivaju 97 posto gradova s urbanim stanovništvom većim od 500.000, te da kineska mreža čini više od 70 posto ukupnih 65.000 kilometara brzih željeznica na svijetu. Među najznačajnijim linijama ističu se veza Peking–Guangzhou, duga više od 2.000 kilometara od glavnog grada do lučkog grada sjeverozapadno od Hong Konga, te linija Peking–Šangaj, na kojoj prometuju vlakovi Fuxing s maksimalnom komercijalnom brzinom od 350 km/h (217 milja na sat).
Kina trenutačno testira vlakove nove generacije koji bi mogli dodatno skratiti vrijeme putovanja između najvećih metropola, poput modela CR450. U listopadu je časopis International Railway Journal, pozivajući se na Kinesku akademiju željezničkih znanosti, izvijestio da su prototipovi CR450 tijekom testiranja postigli brzinu od 896 km/h, što predstavlja rekord ostvaren na dijelu brze pruge Chengdu–Šangaj. To odgovara brzini od oko 557 milja na sat.
Što kažu dužnosnici
Lin Jian, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova, objavio je na platformi X:
„Ukupna operativna duljina kineske mreže brzih željeznica premašila je 50.000 km, više nego u svim ostalim zemljama zajedno. Ona pokreće više od same brzine i razmjera – povezuje ljude, regije i budućnost u pokretu.”
In just two days, China opened three new high-speed rail lines totaling 1,082 km. #ChinaSpeed— Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) December 23, 2025
🗓️ Dec 22:
🚄 Guangzhou-Zhanjiang: 401 km
🚄 Shantou-Shanwei: 162 km
🗓️ Dec 23:
🚄 Baotou-Yinchuan: 519 km
Among the new lines, the second has beautiful coastal views. https://t.co/2RIJH9Af0s pic.twitter.com/ujrrEg9he2
Što slijedi
Peking je najavio planove za proširenje kineske mreže brzih željeznica na 70.000 kilometara do 2035. godine. Kina također financira željezničke projekte u drugim azijskim zemljama u okviru inicijative „Pojas i put”, pokrenute 2013., s ciljem jačanja povezanosti i trgovine, ali i regionalnog utjecaja zemlje diljem kontinenta
