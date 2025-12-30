VIDEO / Najimpresivniji inženjerski pothvat modernog doba. Gotovo je nepojmljivo što je uspjela Kina

China State Railway Group objavio je u ponedjeljak da brze željezničke usluge sada pokrivaju 97 posto gradova s urbanim stanovništvom većim od 500.000, te da kineska mreža čini više od 70 posto ukupnih 65.000 kilometara brzih željeznica na svijetu. Među najznačajnijim linijama ističu se veza Peking–Guangzhou, duga više od 2.000 kilometara od glavnog grada do lučkog grada sjeverozapadno od Hong Konga, te linija Peking–Šangaj, na kojoj prometuju vlakovi Fuxing s maksimalnom komercijalnom brzinom od 350 km/h (217 milja na sat).