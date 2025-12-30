Oglas

tehnološko čudo

VIDEO / Najimpresivniji inženjerski pothvat modernog doba. Gotovo je nepojmljivo što je uspjela Kina

author
N1 Info
|
30. pro. 2025. 18:08
screenshot, kina vlak
Screenshot (X)

Kineska mreža brzih željeznica nastavlja se širiti izuzetno brzim tempom, a nedavno otvorene nove dionice povećale su njezinu ukupnu duljinu na više od 50.000 kilometara, odnosno oko 31.000 milja.

Oglas

Prema priopćenju China State Railway Groupa, državne tvrtke koja upravlja nacionalnom željezničkom mrežom, to znači da kineska mreža sada premašuje ukupnu duljinu svih ostalih sustava brzih željeznica u svijetu zajedno, piše Newsweek.

Newsweek je putem e-pošte kontaktirao China State Railway Group radi komentara.

Zašto je to važno

Razvoj kineske mreže brzih željeznica, koja prednjači u svijetu, pripisuje se centraliziranom planiranju, standardizaciji željezničkog sustava i velikim državnim ulaganjima. Razmjeri i brzina širenja u svega nekoliko desetljeća učinili su je jednim od najcjenjenijih dostignuća u području inženjerstva. No njezina globalna dominacija također odražava poteškoće s kojima su se druge zemlje suočavale u pokušajima jačanja povezanosti, turizma i trgovine putem vlastitih brzih željezničkih veza.

Što treba znati

Prema lokalnim izvješćima, kineska mreža brzih željeznica premašila je granicu od 50.000 kilometara zahvaljujući puštanju u promet linije Xi’an–Yan’an u petak. Nova pruga duga 299 kilometara (185 milja) skraćuje vrijeme putovanja između gradova s oko dva sata na samo jedan sat.

China State Railway Group objavio je u ponedjeljak da brze željezničke usluge sada pokrivaju 97 posto gradova s urbanim stanovništvom većim od 500.000, te da kineska mreža čini više od 70 posto ukupnih 65.000 kilometara brzih željeznica na svijetu. Među najznačajnijim linijama ističu se veza Peking–Guangzhou, duga više od 2.000 kilometara od glavnog grada do lučkog grada sjeverozapadno od Hong Konga, te linija Peking–Šangaj, na kojoj prometuju vlakovi Fuxing s maksimalnom komercijalnom brzinom od 350 km/h (217 milja na sat).

Kina trenutačno testira vlakove nove generacije koji bi mogli dodatno skratiti vrijeme putovanja između najvećih metropola, poput modela CR450. U listopadu je časopis International Railway Journal, pozivajući se na Kinesku akademiju željezničkih znanosti, izvijestio da su prototipovi CR450 tijekom testiranja postigli brzinu od 896 km/h, što predstavlja rekord ostvaren na dijelu brze pruge Chengdu–Šangaj. To odgovara brzini od oko 557 milja na sat.

Što kažu dužnosnici

Lin Jian, glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova, objavio je na platformi X:

„Ukupna operativna duljina kineske mreže brzih željeznica premašila je 50.000 km, više nego u svim ostalim zemljama zajedno. Ona pokreće više od same brzine i razmjera – povezuje ljude, regije i budućnost u pokretu.”

Što slijedi

Peking je najavio planove za proširenje kineske mreže brzih željeznica na 70.000 kilometara do 2035. godine. Kina također financira željezničke projekte u drugim azijskim zemljama u okviru inicijative „Pojas i put”, pokrenute 2013., s ciljem jačanja povezanosti i trgovine, ali i regionalnog utjecaja zemlje diljem kontinenta

Teme
Inženjerska dostignuća Kina Kineska brza željeznica Narodna republika Kina Svjetski rekordi komunistička partija kine Željeznička mreža

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ