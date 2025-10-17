Gotov sastanak u Bijeloj kući. Trump: Neka obojica proglase pobjedu, a povijest neka odluči!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na Truth Socialu da je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim bio "vrlo zanimljiv i srdačan".

Trump je naveo da je i Zelenskom, kao i ranije Vladimiru Putinu, poručio da je "vrijeme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor".

"Dosta je prolijevanja krvi. Trebali bi stati tamo gdje jesu. Neka obojica proglase pobjedu, a povijest neka odluči! Nema više pucnjave, nema više smrti, nema više golemih i neodrživih troškova. Ovo je rat koji se nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik", napisao je Trump.

"Tisuće ljudi bivaju ubijene svakog tjedna — dosta, vratite se svojim obiteljima u miru!", poručio je američki predsjednik.