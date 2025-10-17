susret ZELENSKOG I TRUMPA
Gotov sastanak u Bijeloj kući. Trump: Neka obojica proglase pobjedu, a povijest neka odluči!
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski započeo je u Washingtonu sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kako bi zatražio veću vojnu podršku, uključujući rakete dugog dometa Tomahawk.
"Očekujemo da će zamah u suzbijanju terora i rata, koji je postignut na Bliskom istoku, pomoći da se okonča i ruski rat protiv Ukrajine. Putin zasigurno nije hrabriji od Hamasa ili bilo kojeg drugog terorista. Jezik snage i pravednosti neizbježno će djelovati i protiv Rusije. Već sada vidimo da Moskva žuri obnoviti dijalog čim čuje za Tomahawk rakete. Zato je svaki protuzračni sustav za Ukrajinu važan - spašava živote. Svaka odluka koja nas može ojačati približava kraj rata", izjavio je ukrajinski predsjednik uoči sastanka, prenosi CNN.
Sastanak dolazi nakon dvosatnog razgovora između Trumpa i Vladimira Putina jučer, u kojem je Moskva poručila da je upozorila SAD na opskrbu Ukrajine projektilima Tomahawk — što je Zelenski ranije zagovarao. Nakon razgovora, Trump i Putin su najavili novi sastanak, i to u Budimpešti, koji bi se trebao održati u sljedeća dva tjedna.
Otkako je sletio u glavni grad, Zelenski je već održao sastanke s ključnim dionicima o pitanju koje je ukrajinskom predsjedniku najvažnije, a to su projektili Tomahawk.
U objavi na Telegramu u petak ujutro, kaže da se sastao s predstavnicima američke obrambene tvrtke Raytheon - koja proizvodi projektile dugog dometa za koje se nada će ih Trump dati Ukrajini.
25 Objava
23:04
prije 7 min.
Trump: Povijest neka odluči
Američki predsjednik Donald Trump objavio je na Truth Socialu da je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim bio "vrlo zanimljiv i srdačan".
Trump je naveo da je i Zelenskom, kao i ranije Vladimiru Putinu, poručio da je "vrijeme da se zaustavi ubijanje i postigne dogovor".
"Dosta je prolijevanja krvi. Trebali bi stati tamo gdje jesu. Neka obojica proglase pobjedu, a povijest neka odluči! Nema više pucnjave, nema više smrti, nema više golemih i neodrživih troškova. Ovo je rat koji se nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik", napisao je Trump.
"Tisuće ljudi bivaju ubijene svakog tjedna — dosta, vratite se svojim obiteljima u miru!", poručio je američki predsjednik.
23:02
prije 9 min.
Zelenski: O Tomahawcima neću govoriti jer Amerika ne želi eskalaciju
Glavna tema sastanka Ukrajine s Donaldom Trumpom vjerojatno su bile rakete Tomahawk.
Riječ je o oružju s daleko većim dometom od bilo čega što Ukrajina trenutačno posjeduje, što je izazvalo zabrinutost u Rusiji.
No nakon Trumpova jučerašnjeg razgovora s Vladimirom Putinom, američki je predsjednik umanjio mogućnost isporuke Tomahawka Ukrajini.
Zelenski je sada izjavio da o tome neće govoriti u medijima, prenosi Index.
"Naravno da smo razgovarali o oružju dugog dometa", rekao je.
"Ali ne želim davati izjave o tome."
Dodao je da su se dogovorili da o tome "ne govore jer Sjedinjene Države ne žele eskalaciju".
"Znači, to će ostati bez odgovora – ispričavam se zbog toga", zaključio je Zelenski.
Zelensky has stepped out to speak with reporters following his meeting with President Trump at the White House. pic.twitter.com/uG7XxZXzoq— KyivPost (@KyivPost) October 17, 2025
21:38
prije 1h
Bijela kuća objavila fotografiju Trumpa i Zelenskog
Bijela kuća je danas poslijepodne podijelila crno-bijelu fotografiju Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog zajedno.
U opisu fotografije nalazi se citat američkog predsjednika s ranijih razgovora za okruglim stolom, u kojem se osvrće na dogovor koji SAD ima s NATO-om, a koji državama omogućuje kupnju američkog oružja kako bi ga dale Ukrajini.
President Trump meets with President Zelenskyy.— The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025
"We're not losing people, we're not spending money, we're getting paid for the ammunition and missiles... we've made a very good deal with NATO... that's not what we're in this for. We're in it to save thousands of lives..." pic.twitter.com/4BXZXiuY9M
Trump je rekao da SAD to ne radi zato što je to „vrlo dobar posao“.
„Uključeni smo u to kako bismo spasili tisuće života.“
20:49
prije 2h
Što smo čuli u Bijeloj kući do sada? "Optimizam, ali malo konkretnih odgovora"
"Upravo sam izašao iz sobe kabineta Bijele kuće," izvještava Bernd Debusmann Jr za BBC, "gdje sam stajao svega nekoliko centimetara iza Volodimira Zelenskog i preko puta Donalda Trumpa tijekom gotovo četrdesetominutne sesije pitanja i odgovora."
"Činilo mi se da je u prostoriji vladalo optimistično raspoloženje, iako je bilo vrlo malo konkretnih odgovora o tome kakvi bi mogli biti rezultati njihova sastanka iza zatvorenih vrata.
Posebno je bilo uočljivo da su neki članovi američke vlade – osobito JD Vance i Marco Rubio – djelovali nasmijano na predsjednikove odgovore i smijali se njegovim šalama.
Na početku sastanka postavio sam Trumpu pitanje o tome kako, po njegovu mišljenju, izgleda teritorij Ukrajine nakon sukoba. Samo nekoliko tjedana ranije bio sam ondje kada je rekao novinarima da vjeruje kako bi Ukrajina mogla povratiti izgubljeni teritorij – što je tada iznenadilo mene i mnoge druge.
Danas je, međutim, izgledao manje uvjereno.
„Rat je vrlo zanimljiv“, odgovorio je kratko. „S ratom i mirom nikad ne znaš.“
Nekoliko pitanja usmjereno je bilo na možda najvažnije pitanje dana – mogućnost transfera projektila Tomahawk Ukrajini.
Zaintrigiran, upitao sam Trumpa vjeruje li da je upravo ta mogućnost ono što vraća Putina za pregovarački stol.
„Ne mogu vam reći što ga dovodi za stol“, odgovorio je, prije nego što je krenuo u dug odgovor o mogućnostima i borbenoj uporabi tih projektila.
Sama po sebi, ta izjava ne otkriva mnogo. No, bilo je značajno da se nije odmah pohvalio svojim odnosom s Putinom, što je mjesecima bio njegov uobičajeni odgovor na gotovo svako pitanje o ruskom predsjedniku," zaključuje Debusmann.
20:38
prije 2h
Ključni naglasci Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući
Trump i Zelenski upravo su završili obraćanje novinarima prije sastanka dvojice čelnika, na kojem se očekuje da će ukrajinski predsjednik zatražiti od SAD-a projektile dugog dometa Tomahawk kako bi pomogao ratnim naporima.
Evo glavnih poruka iz njihovog razgovora:
- Trump je rekao da se na njegovom nadolazećem summitu s Putinom u Budimpešti vjerojatno neće održati sastanak licem u lice između ruskog čelnika i Zelenskog.
- Zelenski je zatražio projektile Tomahawk i čini se da je predložio trgovinu oružjem, rekavši da bi njegova zemlja zauzvrat mogla pomoći SAD-u u proizvodnji dronova.
- Trump je rekao da će razgovarati o temi Tomahawka, ali je upozorio da bi to moglo predstavljati veliku eskalaciju sukoba, dodajući da su SAD-u ti projektili također potrebni za vlastitu obranu. prenosi BBC.
20:35
prije 2h
Završena konferencija za novinare - Trump spomenuo i Venezuelu na kraju
Okrugli stol s Donaldom Trumpom i Volodimirom Zelenskim završio je psovkom – no nema veze s ratom u Ukrajini.
Donalda Trumpa pitali su o predsjedniku Venezuele, Nicolasu Maduru, koji je pozvao na mir sa Sjedinjenim Državama nakon što je Trump odobrio CIA-i provođenje tajnih operacija u njegovoj zemlji.
„Ponudio je sve. Ponudio je apsolutno sve, u pravu ste“, rekao je Trump o Maduru.
„Znate zašto? Zato što se ne želi zaj*** sa Sjedinjenim Državama", piše SkyNews.
20:27
prije 2h
Završena konferencija za novinare: Zelenski laska Trumpu — ali hoće li to biti dovoljno?
Tom Bateman, dopisnik iz američkog State Departmenta, podijelio je za BBC nekoliko brzih zapažanja o onome što smo čuli od Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući.
"Zelenski pokušava iskoristiti činjenicu da se Trump očito osjeća ohrabreno zbog primirja u Gazi; laskao mu je zbog tog uspjeha i sugerirao da bi mogao iskoristiti taj zamah kako bi okončao ruski rat protiv Ukrajine.
To se uklapa u drugi dio Zelenskijeve strategije (slične onoj europskih zemalja) – poticati ideju da je jedina prepreka za završetak rata Putin, stalno pokušavajući prebaciti Trumpovu "loptu" u Kremlj.
Na kraju, osjećaj nesigurnosti za Zelenskog i dalje je očit.
Trump nije zvučao previše entuzijastično glede Zelenskijevih nada u američke projektile Tomahawk; u jednom je trenutku čak sugerirao da misli kako može okončati rat i bez njih."
20:24
prije 2h
Rusija se "zaglavila u blatu", kaže Trump
Trumpa su upitali smatra li Rusiju i dalje „tigrom od papira“ – odnosno manje prijetećom nego što se čini.
Rekao je da je Putin „trebao dobiti rat u tjedan dana“ da se ruski tenkovi nisu „zaglavili u blatu“.
„U ratu je važna i sreća,“ dodao je, BBC prenosi.
20:19
prije 2h
Trump: "Moguće je da me Putin pokušava dobiti na vrijeme“
Donalda Trumpa pitali su pokušava li ruski predsjednik Vladimir Putin kupiti vrijeme predlažući novi sastanak licem u lice s američkim čelnikom.
Takav bi susret vjerojatno odgodio Trumpovu odluku o tome hoće li Ukrajini dopustiti korištenje krstarećih projektila Tomahawk u ratu.
Volodimir Zelenski izjavio je jučer da se Rusija „žuri obnoviti dijalog otkako je čula za Tomahawke“.
Na pitanje koristi li Putin sastanak kako bi dobio na vremenu, Trump je odgovorio: „Moguće je. Cijeli su me život pokušavali nadigrati najbolji među njima.
Ali prilično sam dobar u ovakvim stvarima ako on doista želi sklopiti dogovor,“ piše SkyNews.
20:17
prije 2h
Trump smatra da je "stol postavljen“ za dogovor
Trumpa su upitali može li se zamah postignut sporazumom o prekidu vatre u Gazi iskoristiti za postizanje dogovora između Rusije i Ukrajine.
Trump smatra da može. Američki predsjednik rekao je da je to bio pothvat „za koji nitko nije vjerovao da je moguć“.
Zasluge za mirovni sporazum pripisao je američkim napadima na Iran te istaknuo da je u to bilo uključeno 59 zemalja.
„Morali smo pravilno postaviti stol“, rekao je. „Mislim da je i ovdje stol sada pravilno postavljen. Bit će to velika čast", piše BBC.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare