Švedska aktivistica već je u lipnju pokušala bezuspješno probiti dugogodišnju izraelsku blokadu Gaze ploveći s drugim aktivistima. Izraelske snage tada su zaplijenile njihov mali brod s pomoći i deportirale ih iz Izraela. Izrael tvrdi da je blokada, uvedena 2007., nužna kako bi se spriječilo krijumčarenje oružja Hamasu te je prethodne pokušaje – uključujući Thunberginu plovidbu u lipnju – opisao kao propagandne poteze u prilog Hamasu.