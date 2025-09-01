Aktivistica Greta Thunberg pridružila se flotili brodova s humanitarnom pomoći za Gazu koja je u nedjelju isplovila iz Barcelone s ciljem da probije izraelsku pomorsku blokadu i dostavi hranu i druge potrepštine razorčenom Pojasu Gaze.
„Ovo je misija kojom se izaziva ekstremno nasilan, uobičajeni međunarodni sustav koji ne uspijeva provesti međunarodno pravo“, poručila je Greta Thunberg okupljenima prije polaska flotile od desetaka brodova, kojima će se putem pridružiti i drugi.
Švedska aktivistica već je u lipnju pokušala bezuspješno probiti dugogodišnju izraelsku blokadu Gaze ploveći s drugim aktivistima. Izraelske snage tada su zaplijenile njihov mali brod s pomoći i deportirale ih iz Izraela. Izrael tvrdi da je blokada, uvedena 2007., nužna kako bi se spriječilo krijumčarenje oružja Hamasu te je prethodne pokušaje – uključujući Thunberginu plovidbu u lipnju – opisao kao propagandne poteze u prilog Hamasu.
Izraelska vojna kampanja u Gazi dosad je ubila više od 63.000 ljudi, većinom civila, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, a enklava je dovedena u humanitarnu katastrofu i pretvorena u ruševine.
Organizatori flotile optužili su svjetske lidere da nisu izvršili pritisak na Izrael da omogući prolazak pomoći, nakon što je globalni monitor za glad objavio da je dio Gaze pogođen glađu. Flotili će se pridružiti i brodovi koji kreću iz Grčke, Italije i Tunisa, kazala je članica upravnog odbora Yasemin Acar.
Greta Thunberg setting sail for Gaza again this afternoon, following a previous attempt earlier this year that was stopped by Israeli forces in the Mediterranean pic.twitter.com/eaaPWF7TkJ— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 31, 2025
U sjeverozapadnoj talijanskoj luci Genova prikupljeno je oko 250 tona hrane za Gazu od lokalnih udruga i građana, rekli su organizatori. Dio pomoći već je ukrcan na brodove koji su u nedjelju isplovili iz Genove, dok će ostatak biti poslan u sicilijansku luku Catania, odakle će 4. rujna isploviti još brodova za Gazu.
Blokada ostaje na snazi i tijekom aktualnog rata, koji je započeo 7. listopada 2023
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
