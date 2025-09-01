Oglas

Iz Barcelone

VIDEO / Greta Thunberg ponovno plovi prema Gazi, Izraelci je planiraju zatvoriti

N1 Info
|
01. ruj. 2025. 11:31
Greta Thunberg and Saif Abukeshek wave as they depart on the Global Sumud Flotilla, a humanitarian expedition to Gaza, from the port of Barcelona, Spain, August 31, 2025.
REUTERS/Nacho Doce

Aktivistica Greta Thunberg pridružila se flotili brodova s humanitarnom pomoći za Gazu koja je u nedjelju isplovila iz Barcelone s ciljem da probije izraelsku pomorsku blokadu i dostavi hranu i druge potrepštine razorčenom Pojasu Gaze.

Tisuće pristaša okupile su se u barcelonskoj luci kako bi ispratile brodove, mnogi mašući palestinskim zastavama i uzvikujući „Slobodna Palestina“ i „Nije rat, već genocid“, piše Reuters.

„Ovo je misija kojom se izaziva ekstremno nasilan, uobičajeni međunarodni sustav koji ne uspijeva provesti međunarodno pravo“, poručila je Greta Thunberg okupljenima prije polaska flotile od desetaka brodova, kojima će se putem pridružiti i drugi.

Švedska aktivistica već je u lipnju pokušala bezuspješno probiti dugogodišnju izraelsku blokadu Gaze ploveći s drugim aktivistima. Izraelske snage tada su zaplijenile njihov mali brod s pomoći i deportirale ih iz Izraela. Izrael tvrdi da je blokada, uvedena 2007., nužna kako bi se spriječilo krijumčarenje oružja Hamasu te je prethodne pokušaje – uključujući Thunberginu plovidbu u lipnju – opisao kao propagandne poteze u prilog Hamasu.

Izraelska vojna kampanja u Gazi dosad je ubila više od 63.000 ljudi, većinom civila, prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, a enklava je dovedena u humanitarnu katastrofu i pretvorena u ruševine.

Activists Saif Abukeshek and Greta Thunberg react prior to their departure with other activists on the Global Sumud Flotilla, a humanitarian expedition to Gaza, at the port of Barcelona, Spain August 31, 2025.
REUTERS/Eva Manez/TPX IMAGES OF THE DAY

Organizatori flotile optužili su svjetske lidere da nisu izvršili pritisak na Izrael da omogući prolazak pomoći, nakon što je globalni monitor za glad objavio da je dio Gaze pogođen glađu. Flotili će se pridružiti i brodovi koji kreću iz Grčke, Italije i Tunisa, kazala je članica upravnog odbora Yasemin Acar.

U sjeverozapadnoj talijanskoj luci Genova prikupljeno je oko 250 tona hrane za Gazu od lokalnih udruga i građana, rekli su organizatori. Dio pomoći već je ukrcan na brodove koji su u nedjelju isplovili iz Genove, dok će ostatak biti poslan u sicilijansku luku Catania, odakle će 4. rujna isploviti još brodova za Gazu.

Blokada ostaje na snazi i tijekom aktualnog rata, koji je započeo 7. listopada 2023

Gaza Greta Thunberg Izrael genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć

