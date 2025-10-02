OŠTAR ISTUP
Oglasili se iz flotile Sumud: Stotine sudionika Izrael je ukrcao na veliki vojni brod
Nakon što su izraelske pomorske snage presrele brodove flotile Sumud, koji je prema Gazi prevozio pomoć i volontere iz 47 zemalja, stotine sudionika, navode iz flotile, ukrcano je na veliki vojni brod MSC Johannesburg.
"To se dogodilo nakon što su ih napali vodenim topovima i sustavno im blokirali komunikaciju - još jedan čin agresije protiv nenaoružanih civila. Nekoliko je brodova, navodno, zaustavljeno i lancolikom preprekom u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema nikakvu jurisdikciju - baš kao ni nad vodama i obalom Gaze - čime se dodatno potvrđuju izraelski ratni zločini i ilegalna blokada", stoji u posljednjem priopćenju flotile.
Odvjetnici iz organizacije Adalah, koji zastupaju sudionike flotile pred izraelskim vlastima, dobili su minimalne informacije i nisu obaviješteni hoće li se oko 443 volontera odvesti u grad Ašdod, gdje bi trebali biti pritvoreni.
"Želimo okončati genocid"
"Ovo je nezakonita otmica, izravno kršenje međunarodnog prava i temeljnih ljudskih prava. Presretanje humanitarnih brodova u međunarodnim vodama ratni je zločin; uskraćivanje pravne pomoći i skrivanje sudbine zatočenih dodatno povećava težinu tog zločina. Zahtijevamo od vlada, svjetskih čelnika i međunarodnih institucija da odmah interveniraju kako bi se osigurale informacije o nestalim sudionicima, zajamčila njihova sigurnost i zatražilo njihovo hitno oslobađanje", ističu iz Sumuda i dodaju:
"Naša je predanost jasna: razbiti izraelsku ilegalnu opsadu i okončati genocid nad palestinskim narodom. Svaki čin represije protiv naše flotile, svaka eskalacija nasilja u Gazi i svaki pokušaj gušenja solidarnosti samo jačaju našu odlučnost."
Francuski brod Mikeno je, prema AIS podacima, možda ušao u palestinske teritorijalne vode, ali je izvan kontakta. Poljska Marinette još je uvijek povezana preko Starlinka i u komunikaciji, s ukupno šest putnika na brodu.
Potvrđeno presretnuti brodovi:
Free Willy (Poljska), Captain Nikos (Poljska), Florida (Poljska), All In (Francuska), Karma, Oxygono (Poljska), Mohammad Bhar (Nizozemska), Jeannot (Španjolska), Seulle (Poljska), Hio (Poljska), Morgana (Italija), Otaria (Italija), Grande Blu (Poljska), Deir Yassine (Alžir), Huga (Poljska), Aurora (Italija), Yulara (Španjolska), Spectre (Španjolska), Adara (Španjolska), Alma (Ujedinjeno Kraljevstvo), Sirius (Ujedinjeno Kraljevstvo).
Izgubili kontakt, pretpostavlja se da su presretnuti:
MiaMia (Italija), Vangleis (Poljska), Pavlos (Poljska), Wahoo (Poljska), Inana (Ujedinjeno Kraljevstvo), Maria (Italija), Alakatalla (Italija), Meteque (Italija), Mango (Poljska), Adagio (Španjolska), Ahed Tamimi (Poljska), Australe (Poljska), Amsterdam (Nizozemska), Ohwayla (Ujedinjeno Kraljevstvo), Selvaggia (Italija), Catalina (Njemačka), Estrella (Španjolska), Fair Lady (Italija).
Izrael: Provokacija je završena
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo da niti jedan brod iz flotile nije došao do obale Gaze.
"Hamas-Sumud provokacija završena. Nijedna jahta iz Hamas-Sumud provokacije nije uspjela u pokušaju ulaska u aktivnu zonu borbi niti u kršenju zakonite pomorske blokade. Svi putnici su na sigurnom i dobrog zdravlja. Sigurno putuju prema Izraelu, odakle će biti deportirani u Europu.
Jedno posljednje plovilo iz ove provokacije još uvijek se nalazi na udaljenosti. Ako se približi, i njegov će pokušaj ulaska u aktivnu zonu borbi te kršenja blokade biti spriječen", piše u objavi na X-u, prenosi Index.
The Hamas-Sumud provocation is over.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025
None of the Hamas-Sumud provocation yachts has succeeded in its attempt to enter an active combat zone or breach the lawful naval blockade.
All the passengers are safe and in good health. They are making their way safely to Israel, from…
