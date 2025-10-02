"To se dogodilo nakon što su ih napali vodenim topovima i sustavno im blokirali komunikaciju - još jedan čin agresije protiv nenaoružanih civila. Nekoliko je brodova, navodno, zaustavljeno i lancolikom preprekom u međunarodnim vodama, gdje Izrael nema nikakvu jurisdikciju - baš kao ni nad vodama i obalom Gaze - čime se dodatno potvrđuju izraelski ratni zločini i ilegalna blokada", stoji u posljednjem priopćenju flotile.