Izrael pod Benjaminom Netanyahuom: Kao premijer je pokrenuo najmanje 15 oružanih sukoba

U tom drugom i duljem razdoblju premijerske funkcije, Izrael je prošao kroz više oružanih operacija i ratova. Tako je 2012. vojska u Gazi pokrenula operaciju "Stup obrane" ili "Pillar of Defense" protiv Hamasa, s ciljem zaustavljanja raketnih napada na jug Izraela. Samo dvije godine kasnije, 2014., uslijedio je jedan od najtežih sukoba u novijoj povijesti - operacija "Zaštitni rub" ili "Protective Edge", tijekom koje je izraelska vojska provela kopnenu ofenzivu u Gazi, a sukob je trajao gotovo dva mjeseca i odnio više od 2000 života.