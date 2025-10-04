"OSOBA OD SIGURNOSTI"
Izrael pod Benjaminom Netanyahuom: Kao premijer je pokrenuo najmanje 15 oružanih sukoba
Benjamin Netanyahu najdugovječniji je izraelski premijer, a tijekom svojih mandata zemlju je vodio kroz niz vojnih sukoba i velikih operacija. Još od prvog premijerskog razdoblja krajem 90-ih godina, pa sve do aktualnog mandata koji traje od kraja 2022., izraelska vojska (IDF) redovito je bila angažirana u Gazi, na Zapadnoj obali i prema Libanonu.
Ukupno, otkako je na vlasti, Izrael se našao u najmanje 15 značajnih sukoba i ratnih operacija, pri čemu su neki od njih i dalje u tijeku.
Netanyahu je prvi put preuzeo dužnost premijera 1996., u vrijeme kada su izraelske snage provodile operaciju "Plodovi gnjeva" ili "Grapes of Wrath" u južnom Libanonu protiv Hezbolaha. Nakon gubitka vlasti 1999., Netanyahu se na čelo vlade vratio 2009. i otada neprekidno dominira izraelskom politikom, uz kraće prekide.
Najteži sukob u karijeri
U tom drugom i duljem razdoblju premijerske funkcije, Izrael je prošao kroz više oružanih operacija i ratova. Tako je 2012. vojska u Gazi pokrenula operaciju "Stup obrane" ili "Pillar of Defense" protiv Hamasa, s ciljem zaustavljanja raketnih napada na jug Izraela. Samo dvije godine kasnije, 2014., uslijedio je jedan od najtežih sukoba u novijoj povijesti - operacija "Zaštitni rub" ili "Protective Edge", tijekom koje je izraelska vojska provela kopnenu ofenzivu u Gazi, a sukob je trajao gotovo dva mjeseca i odnio više od 2000 života.
Od 2018. nadalje zabilježeno je više manjih, ali vrlo intenzivnih eskalacija, uključujući operaciju "Crni pojas" ili "Black Belt" 2019., u kojoj je ciljan Palestinski islamski džihad. Nakon povratka na vlast 2022., Netanyahu se suočio s najvećim ratom u svojoj političkoj karijeri.
Hamasov napad na Izrael 7. listopada 2023. pokrenuo je rat koji traje do danas, a u kojem je izraelska vojska zauzela velik dio Pojasa Gaze, dok su sukobi paralelno izbili i s Hezbolahom u južnom Libanonu. U ljeto 2024. izraelske snage započele su invaziju na jug Libanona, koja se pretvorila u dugotrajan rat s teškim posljedicama za cijelu regiju.
Osim otvorenih ratova, Netanyahu je nadzirao i niz operacija protiv iranskih interesa u Siriji, kao i stalne akcije izraelske vojske na Zapadnoj obali. Ne treba zaboraviti ni ovogodišnji sukob s Iranom, raketiranje Dohe, ali i Jemena.
Sveukupno, tijekom Netanyahuovih mandata Izrael je sudjelovao u najmanje četiri velika rata i više vojnih operacija. Od borbi protiv Hezbolaha u 1990-ima, preko niza sukoba u Gazi tijekom 2010-ih, pa do aktualnog rata s Hamasom i Hezbolahom, Netanyahuvo vrijeme na vlasti obilježeno je gotovo neprekinutim angažmanom izraelske vojske.
Za mnoge promatrače, to je i najjasniji pokazatelj njegove političke sudbine - Netanyahu je opstao na čelu vlade više od desetljeća jer se brendirao na imidžu "osobe od sigurnosti", navodi BBC, no upravo ga ratovi i njihova cijena sada dovode pod najveći pritisak u karijeri. Kao i taj propust otprije dvije godine, koji je odnio posljedično desetke tisuća života.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare