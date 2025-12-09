Grupa za muslimanska prava proglašena terorističkom organizacijom

CAIR je negirao bilo kakvu povezanost s Hamasom. U zajedničkoj izjavi objavljenoj u ponedjeljak CAIR i njegov floridski ogranak DeSantisovu su uredbu nazvali "neustavnom i klevetničkom". Kao i u Abbottovoj uredbi i u DeSantisovoj je Muslimansko bratstvo, osnovano u Egiptu, proglašeno stranom terorističkom organizacijom.