CAIR

Grupa za muslimanska prava proglašena terorističkom organizacijom

Hina
09. pro. 2025. 17:39
Florida Governor Ron DeSantis speaks about Hurricane Helene as Adjutant General of Florida Major General John Haas looks on during a press briefing at the Emergency Operations Center in Tallahassee, Florida
REUTERS/Phil Sears/File Photo

Guverner Floride Ron DeSantis potpisao je izvršnu uredbu kojom se jedna od najistaknutijih skupina za muslimanska građanska prava u zemlji, Vijeće za američko-islamske odnose, označava kao "strana teroristička organizacija", čime je postao drugi visokopozicionirani republikanski guverner koji je to učinio u posljednjih nekoliko tjedana.

Prošli je mjesec sličan korak protiv CAIR-a poduzeo guverner Teksasa, Greg Abbott. U uredbi Floride tvrdi se da CAIR ima veze s Hamasom, militantnom palestinskom skupinom koja je napala Izrael 7. listopada 2023.

CAIR je negirao bilo kakvu povezanost s Hamasom. U zajedničkoj izjavi objavljenoj u ponedjeljak CAIR i njegov floridski ogranak DeSantisovu su uredbu nazvali "neustavnom i klevetničkom". Kao i u Abbottovoj uredbi i u DeSantisovoj je Muslimansko bratstvo, osnovano u Egiptu, proglašeno stranom terorističkom organizacijom.

Američka vlada nije imenovala ni CAIR ni Muslimansko bratstvo stranim terorističkim organizacijama, ali je predsjednik Donald Trump prošli mjesec pokrenuo proces čija je svrha to postići kada se radi o nekim podružnicama Muslimanskog bratstva, poput onih u Libanonu, Egiptu i Jordanu.

CAIR je osnovan 1994. i ima podružnice u 24 američke savezne države.

Teme
CAIR Florida Hamas Muslimansko bratstvo Ron DeSantis SAD Terorističke organizacije

