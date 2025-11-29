Oglas

DONALD TUSK

Lider treće europske vojne sile kritizirao Trumpa? "Solidarnost, a ne sebični interesi"

29. stu. 2025. 12:45
Donald Tusk, Donald Trump
AFP / FILIPPO MONTEFORTE

Poljski premijer Donald Tusk na platformi X je javno izrazio nezadovoljstvo mirovnim planom koji Amerikanci dogovaraju s Rusima, bez da direktno u njega uključuju Europu ili Ukrajinu.

"Želim podsjetiti naše saveznike da je NATO osnovan kako bi obranio Zapad od sovjetske agresije, odnosno od Rusije. Njegov temelj bila je solidarnost, a ne sebični interesi. Nadam se da se to nije promijenilo", napisao je.

Ranije je zatražio da se transparentno pokaže tko je doista napisao plan od 28 točaka i otvoreno kritizira takav način pregovora.

Prema indeksu Global Firepower (GFP) za 2025. godinu, Poljska se rangira na 21. mjestu među 145 zemalja svijeta s ukupnim indeksom snage od 0.3776 pri čemu niža ocjena znači jaču vojsku. To je poboljšanje u odnosu na prethodne godine ( 2011. bila je na 24. mjestu), što odražava brzu modernizaciju.

Pola milijuna rezervista

U Europi, Poljska je treća po veličini vojske (nakon Turske i Ukrajine), a planira narasti na ukupno 300.000 vojnika do kraja desetljeća.

Poljska jako puno ulaže u obranu, za 2025. planira 4,7% BDP-a (više od 45 milijardi dolara), što je najviši udio u NATO-u. "Povijest nas je naučila da moramo biti spremni na sve", kažu poljski čelnici opravdavajući takva ulaganja.

Oružane snage Republike Poljske se sastoje od pet grana: kopnenih snaga, zrakoplovstva, mornarice, specijalnih snaga i teritorijalne obrane. Poljska ima preko 200 tisuća aktivnih vojnika, što je čini trećom po veličini vojskom u NATO-u nakon SAD-a i Turske. Tu je i oko 400.000 rezervista, do 500.000 uključujući teritorijalnu obranu.

U slučaju dugotrajnog sukoba, u trajanju četiri godine, procjenjuje se da Poljska može mobilizirati do 2,4 milijuna ljudi uz obuku i opremanje. Što se tiče naoružanja i opreme situacija se ubrzano mijenja, mnogo toga je naručeno no najznačajnije brojke su oko 800 tenkova, uključujući Leopard 2, PT-91 Twardy i M1 Abrams.

Poljaci imaju i gotovo 100 lovačkih aviona, uključujući F-16 i MiG-29, s planom za 32 zrakoplova F-35 do 2030. godine. Ima 100 helikoptera, uključujući narudžbu 96 AH-64 Apache borbenih helikoptera. Mornarica ima dvije fregate, jednu korvetu, a podmornica nema i to je realno najslabije opremljeni dio vojske.

