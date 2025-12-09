Moćniji od C-5 Galaxyja
Velika glavobolja Zapada: Kineski ratni zrakoplov od 120 tona dizajniran za let oko svijeta - bez prestanka
Ako se razvije prema specifikacijama, transportni avion ponudio bi Pekingu izravan, neovisan pristup globalnim ratnim područjima – uklanjajući potrebu za infrastrukturom prekomorskih baza i signalizirajući novu eru kineske ekspedicijske logistike.
Kina razvija planove za teški transportni avion koji bi mogao zasjeniti najnaprednije strateške transportne avione na svijetu, što označava odvažnu promjenu u globalnom vojnom položaju Pekinga. Rani detalji koncepta, otkriveni kroz istraživanja povezana s vojskom, prikazuju avion s interkontinentalnim dosegom, golemom nosivošću i dizajnom koji se radikalno razlikuje od zapadnih letjelica iz doba Hladnog rata, poput američkog C-5M Super Galaxyja, prenosi Military Watch Magazine. .
Platforma, koja je još uvijek u konceptualnoj fazi razvoja, ima konfiguraciju miješanog trupa i krila (BWB) – naprednu aerodinamičku strukturu koja integrira krila i trup u jednu nosivu površinu. Ovaj koncept, koji je NASA procijenila u tehničkim studijama, zapadne zrakoplovne tvrtke razmatraju već godinama, ali Kina bi mogla postati prva koja će ga primijeniti u punom vojnom opsegu.
Projektiran za prijevoz 120 metričkih tona tereta na udaljenost od 6.500 kilometara bez dopunjavanja gorivom, predloženi avion značajno bi nadmašio doseg C-5M, čiji maksimalni domet iznosi oko 4.150 kilometara. Njegova maksimalna masa pri polijetanju, procijenjena na 470 tona, svrstava ga među najteže transportne avione ikada dizajnirane – usporediv s ukrajinskim An-124 Ruslanom, ali optimiziran za globalne operacije 21. stoljeća.
Skok u dizajnu, skok u dosegu
Ono što izdvaja ovaj projekt jest odstupanje od zastarjelog dizajna trupa aviona. Arhitektura BWB, detaljno opisana u NASA-inom dugoročnom aerodinamičkom istraživanju, pruža poboljšane odnose uzgona i otpora, superioran unutarnji volumen i veću strukturnu učinkovitost. Dok su ove karakteristike teoretski istraživane na Zapadu, kineske vojne inženjerske institucije sada su u poziciji da ih iz koncepta pretvore u stvarnost.
U svom izvještavanju iz 2025. godine, časopis Military Watch Magazine istaknuo je ključne elemente: repne stabilizatore u obliku slova V, produžetke vrhova krila i motore postavljene na vrhu, sve optimizirano za smanjenje turbulencije u tragu i poboljšanje aerodinamičkih performansi. Ova poboljšanja doprinose onome što kineski inženjeri opisuju kao „Pareto-optimiziranu konfiguraciju“ – balansiranje konkurentskih sustava kako bi se maksimizirala svestranost.
Nasuprot tome, trenutačni kineski transportni avion Y-20 nosi 66 tona na udaljenosti od 4.500 kilometara. C-5M, iako sposoban prevesti 127 tona, ima znatno kraći domet bez dopunjavanja goriva. Novi dizajn gotovo udvostručuje nosivost Y-20 i donosi 40% veći doseg, učinkovito redefinirajući operativni raspon strateške zračne mobilnosti.
Njegova sposobnost polijetanja s polupripremljenih pista duljine 2.600 metara dodaje još jedan sloj taktičke fleksibilnosti – omogućujući operacije u otežanim ili udaljenim okruženjima.
Strateški uzlet u post-unipolarnoj eri
Pojava ove platforme dolazi usred kineskih nastojanja da proširi svoj utjecaj izvan Azije. Projektirani doseg aviona omogućio bi Pekingu da transportira oklopna vozila, zapovjedne sustave ili humanitarni teret do područja poput Istočne Afrike, Središnje Azije ili otočnih lanaca preko Pacifika – bez oslanjanja na strane piste.
Dizajn transportnog aviona usklađen je sa širom geopolitičkom strategijom Kine, kako je naglašeno u izvješću RBC Ukrajina. Dužnosnici u Ukrajini istaknuli su kako bi takav avion mogao podržavati kinesku bazu u Džibutiju, ojačati položaje u Pacifiku ili pomoći partnerima iz inicijative „Pojas i put“ tijekom kriza.
Iako je Kina koristila Y-20 za dostavu humanitarne pomoći Europi tijekom pandemije COVID-19, novi model – s dvostrukim kapacitetom i interkontinentalnim dosegom – mogao bi transformirati način na koji Peking projicira i tvrdu i meku moć. Stručnjaci sugeriraju da bi buduće varijante mogle služiti kao zračni tankeri, AWACS platforme ili mobilni zapovjedni centri, proširujući uporabnu vrijednost daleko izvan tradicionalnih teretnih uloga.
Kako je Military Watch primijetio, takva modularna fleksibilnost odražava evoluciju Y-20 u varijante tankera (YY-20) i aviona za rano upozoravanje iz zraka (KJ-3000). One bi podržavale druge strateške sustave u razvoju, uključujući nevidljivi bombarder H-20 i predložene lovce šeste generacije.
Još nema prototipa – ali okvir se razvija
Nijedan prototip BWB transportnog zrakoplova nije javno prikazan. Ipak, detaljno modeliranje i istraživanje sustava ukazuju na to da je razvoj aktivan unutar naprednog kineskog zrakoplovnog ekosustava. Pretpostavlja se da organizacije poput AVIC-a i Instituta za istraživanje aerodinamike predvode taj napor – iako su službene potvrde i dalje rijetke.
Značajno ograničenje kineske globalne mobilnosti ostaje nedostatak prekomorskih baza, u usporedbi s američkom mrežom unaprijed raspoređenih logističkih čvorišta. Taj infrastrukturni nedostatak mogao bi ograničiti opseg raspoređivanja u bliskoj budućnosti.
Ipak, neki analitičari smatraju da bi mogućnost civilne varijante dvostruke namjene, slične An-124, mogla omogućiti povećanje proizvodnje i isplativosti. Takav model mogao bi čak otvoriti vrata izvoznim prilikama, uključujući i Rusiju, ukoliko njezini domaći programi ostanu odgođeni.
