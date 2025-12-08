jedna od najuspješnijih
Operacija kuka: Detaljan vodič kroz sve indikacije, sam zahvat i oporavak poslije
Totalna endoproteza kuka ili operacija kuka jedna je od najuspješnijih i najčešće izvođenih ortopedskih operacija u svijetu.
Operacija kuka predstavlja kirurški zahvat zamjene oštećenog zgloba kuka umjetnim implantatom, čiji je primarni cilj ublažavanje kronične boli i značajno poboljšanje funkcionalnosti zgloba.
Ova operacija najčešće se provodi kod pacijenata kojima su iscrpljene sve konzervativne metode liječenja, a kvaliteta života ozbiljno narušena bolovima i ograničenjem pokretljivosti.
Što je totalna operacija kuka i kada je potrebna?
Totalna endoproteza kuka je postupak zamjene i glavice bedrene kosti i čašice kuka umjetnim komponentama, najčešće izrađenim od metala, keramike ili plastike. Kroz implantaciju operacije kuka, kirurzi rekonstruiraju zglob koji pacijentu omogućuje bezbolno kretanje i povratak svakodnevnim aktivnostima.
Potreba za operacijom kuka javlja se kada je zglob kuka nepovratno oštećen uslijed bolesti ili traume, a konzervativni tretmani više ne mogu kontrolirati bol i poboljšati funkciju. Odnosno, kada su sve druge mogućnosti već iscrpljene.
Operacija kuka može biti totalna i djelomična, odnosno totalna endoproteza kuka i djelomična endoproteza kuka.
Kod totalne operacije ili endoproteze kuka zamjenjuje se i glavica bedrene kosti i zglobna čašica. Koristi se najčešće kod uznapredovale artroze, odnosno osteoartritisa.
Djelomična endoproteza ili djelomična operacija kuka znači da se zamjenjuje samo glavica bedrene kosti, dok se zglobna čašica ostavlja netaknutom.
Najčešće se primjenjuje kod određenih vrsta prijeloma kuka, osobito kod starijih pacijenata.
Kada je potrebna operacija kuka?
Prema kliničkim smjernicama, operacija kuka indicirana je kada je prisutna jaka, kronična bol u zglobu, značajno funkcionalno ograničenje i kada standardne terapije poput lijekova protiv bolova, fizikalne terapije ili injekcija nisu donijele trajno olakšanje.
Ortopedsku procjenu nužnosti operacije potvrđuje i radiografski dokaz uznapredovalog oštećenja zgloba (vidljivo suženje zglobne pukotine, deformacije i osteofiti).
Najčešći uzroci oštećenja kuka:
- osteoartritis i artroza: kao najčešći razlog, radi se o degenerativnoj bolesti koja uzrokuje trošenje hrskavice zgloba
- posttraumatska oštećenja: nastaju nakon složenih prijeloma kuka ili zdjelice, gdje je došlo do nepovratnog oštećenja zglobne površine
- reumatoidni artritis: upalna bolest koja dovodi do erozije i uništenja hrskavice i kosti
- aseptična nekroza glavice femura: stanje u kojem dolazi do prekida opskrbe krvlju dijela glavice bedrene kosti, što uzrokuje propadanje kosti
Kako izgleda operacija kuka?
Uspjeh operacije kuka uvelike ovisi o temeljitoj pripremi pacijenta. Prije zahvata provode se detaljne preoperativne pretrage. Liječnik će vas tražiti da obavite krvne pretrage, EKG i razne radiografije, ovisno o oštećenju. Na taj način se želi osigurati da je pacijent u optimalnom zdravstvenom stanju.
Trajanje operacije kuka ovisi o uzroku operacija. Obično traje od jedan do tri sata, no na trajanje najviše utječe složenost i vrsta pristupa.
Danas se provodi minimalno invazivna kirurgija kao suvremen operacijski pristup.
"Iako sam bio mlad (39 godina), operacija totalne endoproteze kuka u travnju prošle godine označila je kraj dugogodišnje boli uzrokovane neuspjelim operacijama labruma. Zahvat je uključivao uklanjanje boney kugle s vrha bedrene kosti i ugradnju četiri komponente umjetnog kuka, uključujući šiljak od legure titana i keramičku glavu. Zahvaljujući napretku u materijalima, poput trajne umrežene polietilenske obloge, moderni implantati poput mojeg modela Anthology pouzdano traju dulje, čak i kod mlađih pacijenata. Oporavak je bio lakši od prethodnih artroskopskih operacija, pa sam bolnicu napustio isti dan, a nakon otprilike 11 mjeseci fizikalne terapije, zglob se konačno osjeća bolje. Presretan sam što je "najslabija točka" mojeg tijela zamijenjena mehaničkom preciznošću, što mi je, nakon godina boli, vratilo nadu u normalan život“, govori jedan od pacijenata za stranicu Popsi.
Cilj modernih pristupa kao što je minimalno invazivni direktni prednji pristup – jest smanjenje traumatskog učinka na mišiće oko kuka, što rezultira manjom boli nakon operacije i bržim oporavkom. Ovakvim se operacijama smanjuje razina upale i daljnjih bolova okolnog tkiva i mišića.
Kod operacije kuka se ugrađuju proteze koje se razlikuju po materijalu i načinu fiksacije. Materijali proteze za operaciju kuka mogu biti metal-polietilen, metal-metal, keramika-keramika te keramika-polietilen.
Ovo su najčešće vrste proteze za operaciju kuka:
a) Cementna proteza
Komponente se fiksiraju za kost posebnim koštanim cementom te se ova metoda koristi češće kod starijih pacijenata.
b) Bezcementna proteza
Komponente imaju posebnu poroznu površinu koja omogućuje urastanje kosti direktno u protezu te se preferira kod mlađih i aktivnijih pacijenata.
Izbor proteze ovisi o dobi, gustoći kostiju, razini aktivnosti i općem zdravstvenom stanju pacijenta.
Moguće komplikacije i rizici operacije kuka
Totalna endoproteza kuka ili operacija kuka iznimno je sigurna i rutinska operacija, kako navode stručnjaci ortopedije. Međutim, kao i kod svakog invazivnog zahvata, postoje potencijalni rizici i komplikacije.
Pacijenti se detaljno informiraju o njima prije pristanka na operaciju.
Najčešći rizici i komplikacije uključuju:
- dislokacija ili iščašenje: zglob kuka može iskočiti iz ležišta, najčešće u prvim mjesecima nakon operacije, što zahtijeva hitnu medicinsku intervenciju
- infekcija: može se razviti na mjestu reza ili duboko oko same proteze; često zahtijeva dugotrajno liječenje antibioticima, a ponekad i kiruršku intervenciju
- duboka venska tromboza: stvaranje krvnih ugrušaka u venama nogu koje se sprječava primjenom antikoagulansa, odnosno lijekova za razrjeđivanje krvi prije i nakon zahvata
- nejednakost duljine nogu: iako kirurzi nastoje maksimalno izjednačiti duljinu, male razlike mogu se javiti
- oštećenje živaca ili krvnih žila: vrlo rijetko, može dovesti do promjene osjeta ili motoričke funkcije
- popuštanje proteze: dugoročna komplikacija gdje proteza s vremenom prestaje biti čvrsto fiksirana za kost, što zahtijeva revizijsku operaciju
Oporavak nakon operacije kuka i najbolje vježbe
Uspjeh operacije kuka u velikoj mjeri ovisi o predanoj i pravilno provedenoj rehabilitaciji. Također, brzina oporavka će ovisiti i o prvotnom stanju i životnim navikama pacijenta.
Proces oporavka je postupan i zahtijeva strpljenje, ali i aktivnu suradnju pacijenta. Oporavak snage i funkcije obično traje šest do 12 mjeseci, ali se većina pacijenata vraća samostalnom životu unutar šest do osam tjedana.
Glumica Jennie Garth ekskluzivno je otkrila da je, zbog uznapredovalog osteoartritisa, u 48. i 52. godini života morala proći kroz dvije operacije potpune zamjene kukova.
"Prvu operaciju, zamjenu lijevog kuka, imala je 2020. godine i oporavak je prošao izuzetno brzo, dok je druga operacija, zamjena desnog kuka u ožujku 2024., bila mnogo teža i zahtijevala je dulji oporavak od preporučenih 6 do 12 mjeseci. Iako je teška dijagnoza (osteoartritis zglobova i urođeni problemi) u srednjim četrdesetima izazvala osjećaj srama i starosti, glumica, koja je taj zdravstveni put godinama skrivala, sada otvoreno govori o destigmatizaciji zamjene zglobova. Ističe da joj je oporavak pomogao da cijeni svoje tijelo i nauči da njezino "fizičko stanje nema veze s mladim duhom" te ohrabruje ljude da slušaju tijelo i ne žive u boli“, navode na stranici Self.com.
Fizikalna terapija započinje obično već 24 sata nakon zahvata.
Na fizikalnoj terapiji nakon operacije kuka pacijenta se pod nadzorom fizioterapeuta uči kako sjediti, ustati i hodati uz pomoć pomagala štaka ili hodalice. U tim trenutcima je fokus na vježbama za prevenciju tromboze i očuvanje početnog opsega pokreta.
Nakon boravka u bolnici koji može trajati nekoliko dana, slijedi stacionarna rehabilitacija i nastavak terapije kod kuće. Mnogi pacijenti nakon otpusta iz bolnice odlaze na stacionarnu rehabilitaciju koja traje obično oko dva ili tri tjedna gdje intenzivno rade s timom stručnjaka.
Nakon povratka kući, nastavlja se fizikalna terapija s fokusom na jačanje mišića, povećanje izdržljivosti i usvajanje pravilnih obrazaca hoda.
Život nakon operacije kuka
Svemu ovome slijedi život s umjetnim kukom. Nakon operacije kuka, pacijenti moraju usvojiti trajne mjere opreza kako bi zaštitili novi zglob i spriječili iščašenje. Pridržavanje ovih pravila ključno je, osobito u prva tri do šest mjeseci, kako navode fizioterapeuti i kirurzi.
Što izbjegavati:
- izbjegavanje kuta savijanja većeg od 90 stupnjeva: ne smije se pretjerano naginjati prema naprijed u sjedećem položaju niti saginjati po predmete na podu
- zabrana križanja nogu: ni u sjedećem, ni u stojećem, ni u ležećem položaju
- izbjegavanje rotacije kuka prema unutra
- preporučuje se korištenje povišene stepenice za WC školjku i visoke stolice
Povratak aktivnostima poput vožnje automobila obično je dopuštena šest tjedana nakon operacije, uz odobrenje liječnika.
Što se tiče sporta i rekreacije, preporučuju se aktivnosti niskog opterećenja poput hodanja, plivanja (uz izbjegavanje prsnog plivanja u ranoj fazi) i vožnje bicikla na ravnom terenu.
Međutim, sportovi s velikim rizikom od pada, naglim promjenama smjera i velikim opterećenjem (trčanje, nogomet, skijanje) su trajno zabranjeni osobama koje su imale operaciju kuka.
Uz sve to, nužno je dugoročno praćenje stanja kuka. Kako navode ortopedske udruge, važno je redovito pratiti stanje proteze i to obično rendgenskim snimanjem svakih nekoliko godina te je neophodno obavijestiti liječnike da imate umjetni zglob prije bilo kakvih invazivnih zahvata.
