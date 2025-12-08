Operacija kuka: Detaljan vodič kroz sve indikacije, sam zahvat i oporavak poslije

"Prvu operaciju, zamjenu lijevog kuka, imala je 2020. godine i oporavak je prošao izuzetno brzo, dok je druga operacija, zamjena desnog kuka u ožujku 2024., bila mnogo teža i zahtijevala je dulji oporavak od preporučenih 6 do 12 mjeseci. Iako je teška dijagnoza (osteoartritis zglobova i urođeni problemi) u srednjim četrdesetima izazvala osjećaj srama i starosti, glumica, koja je taj zdravstveni put godinama skrivala, sada otvoreno govori o destigmatizaciji zamjene zglobova. Ističe da joj je oporavak pomogao da cijeni svoje tijelo i nauči da njezino "fizičko stanje nema veze s mladim duhom" te ohrabruje ljude da slušaju tijelo i ne žive u boli“, navode na stranici Self.com.