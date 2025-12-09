Galić: "Hrvatska je Francuskoj i Macronu važan partner jer nije kao Mađarska"

"Francuska ovoga časa ipak diktira europsku politiku pa ne čudi što se Hrvatska veže uz nju. Njemačka već dugo nema lidera na europskom planu, možda još od Helmuta Kohla. Danas Europa nema lidera. Macron bi to mogao biti kada bi Francuska stajala iza njega. A ne stoji. Zato Hrvatska, prije svega, mora tražiti svoje mjesto unutar EU ne samo među troje velikih i postaviti se tako da brani europski interes, ali da misli i na svoj. Nisam siguran da trebamo ulagati tolike novce u jačanje vojne industrije. Volio bih da je Hrvatska opreznija, da ne prednjači. Nije joj mjesto ni pod stolom, ali ni na čelu stola."