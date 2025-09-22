Oglas

80 godina UN-a

Guterres: UN se suočava s ogromnom krizom

author
Hina
|
22. ruj. 2025. 17:56
Antonio Guterres
Amanuel Sileshi / AFP

Na obilježavanju 80. godišnjice osnutka Ujedinjenih naroda, predsjednica Opće skupštine UN-a Annalena Baerbock rekla je da se svijet nalazi na "raskršću" koje podsjeća na vrijeme osnivanja međunarodne organizacije nakon Drugog svjetska rata, dok je glavni tajnik Antonio Guterres govorio o UN-ovim postignućima.

Oglas

Govoreći na svečanosti u New Yorku u ponedjeljak - na kojoj je sudjelovao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović - dan prije početka rasprava na visokoj razini na Općoj skupštini UN-a, bivša šefica njemačke diplomacije, kontroverzna Annalena Baerbock, kazala je: "Danas, vremena se ponovo čine mračnima", prenijela je agencija dpa.

Baerbock je istaknula globalne krize, uključujući glad u ruševinama Gaze, rat u Ukrajini, seksualno nasilje u Sudanu, nasilje bandi u Haitiju i neobuzdani govor mržnje na internetu.

"Danas se ne radi o slavlju", kazala je, već o "pronalaženju hrabrosti da se ponovo složimo pronaći nadu umjesto ravnodušnosti".

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je također govorio na događaju, naglasivši postignuća organizacije, uključujući iskorjenjivanje boginja, obnavljanje ozonskog omotača i, prije svega, sprečavanje "Trećeg svjetskog rata".

Guterres i Baerbock su priznali da se UN suočava s dubokom krizom usred jačanja nacionalističkih ideologija u svijetu i manjih financijskih doprinosa država članica.

Na sastanku svjetskih čelnika sudjelovao je i hrvatski predsjednik Milanović, priopćio je njegov ured u ponedjeljak, dodajući da se posebno u Ujedinjenim narodima sastao i s albanskim predsjednikom Bajramom Begajom te da će kasnije tijekom dana sudjelovati i na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja.

Teme
Annalena Baerbock UN antonio guterres

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ