Guterres: UN se suočava s ogromnom krizom

Na obilježavanju 80. godišnjice osnutka Ujedinjenih naroda, predsjednica Opće skupštine UN-a Annalena Baerbock rekla je da se svijet nalazi na "raskršću" koje podsjeća na vrijeme osnivanja međunarodne organizacije nakon Drugog svjetska rata, dok je glavni tajnik Antonio Guterres govorio o UN-ovim postignućima.
Oglas
Govoreći na svečanosti u New Yorku u ponedjeljak - na kojoj je sudjelovao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović - dan prije početka rasprava na visokoj razini na Općoj skupštini UN-a, bivša šefica njemačke diplomacije, kontroverzna Annalena Baerbock, kazala je: "Danas, vremena se ponovo čine mračnima", prenijela je agencija dpa.
Baerbock je istaknula globalne krize, uključujući glad u ruševinama Gaze, rat u Ukrajini, seksualno nasilje u Sudanu, nasilje bandi u Haitiju i neobuzdani govor mržnje na internetu.
"Danas se ne radi o slavlju", kazala je, već o "pronalaženju hrabrosti da se ponovo složimo pronaći nadu umjesto ravnodušnosti".
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je također govorio na događaju, naglasivši postignuća organizacije, uključujući iskorjenjivanje boginja, obnavljanje ozonskog omotača i, prije svega, sprečavanje "Trećeg svjetskog rata".
Guterres i Baerbock su priznali da se UN suočava s dubokom krizom usred jačanja nacionalističkih ideologija u svijetu i manjih financijskih doprinosa država članica.
Na sastanku svjetskih čelnika sudjelovao je i hrvatski predsjednik Milanović, priopćio je njegov ured u ponedjeljak, dodajući da se posebno u Ujedinjenim narodima sastao i s albanskim predsjednikom Bajramom Begajom te da će kasnije tijekom dana sudjelovati i na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas