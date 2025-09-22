Povjerenica Dubravka Šuica u ime Europske unije sudjelovat će na 80. Općoj skupštini UN-a

Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica sudjelovat će na 80. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UNGA) kao dio izaslanstva Europske unije, od 22. do 25. rujna 2025 u New Yorku.
Ovogodišnja Opća skupština održava se u vrijeme velikih geopolitičkih izazova i rastućih globalnih kriza te će međunarodni akteri nastojati obnoviti zajedničku predanost suradnji i reformi Ujedinjenih naroda kako bi bili spremni za budućnost.
Povjerenica Šuica predstavljat će Europsku uniju na sastancima na visokoj razini koje saziva UN, tijekom kojih će raspravljati o radu EU-a na osnaživanju partnerstava među regijama - posebno na Mediteranu - na zajedničkim naporima za mir i sigurnost, napretku održivog razvoja te očuvanju univerzalnosti ljudskih prava.
Između ostalog, povjerenica Šuica sudjelovat će na godišnjem sastanku UNGA Platforme žena liderica Opće skupštine UN-a i održati središnji govor na događanju „Humanitarni, razvojni i mirovni neksus: prekretnice u jačanju multilateralnih partnerstava za održivi učinak i Održive ciljeve UN-a“.
Sudjelovat će i na potpisivanju ugovora o zajmu Europske investicijske banke Palestini te predstavljati EU na sastanku Globalnog saveza za dvodržavno rješenje i ministarskom sastanku UNRWA-e.
Povjerenica će se sastati i s nekoliko ministara iz Zaljeva, poput Lane Nusseibeh, državne ministrice Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), kao i s visokim dužnosnicima drugih zemalja, uključujući Njemačku (s Reem Alabali-Radovan, ministricom za gospodarsku suradnju i razvoj), Francusku (s Benjaminom Haddadom, državnim tajnikom za europske poslove), te Norvešku (s Åsmundom Aukrustom, ministrom za međunarodni razvoj).
Tijekom boravka u New Yorku, sastat će se i s predstavnicima UN-a, uključujući Filippa Grandija, Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, Philippea Lazzarinija, glavnog povjerenika UNRWA-e, Catherine Russell, izvršnu direktoricu UNICEF-a, te Diene Keitu, izvršnu direktoricu Fonda UNFPA-e.
Uoči odlaska na Opću skupštinu UN-a, povjerenica Šuica izjavila je: „Ovogodišnje zasjedanje UNGA-e pruža jedinstvenu priliku za susrete s međunarodnom zajednicom u trenutku kada je multilateralizam pod pritiskom, a globalni izazovi zahtijevaju zajedničko djelovanje. Stvaranjem portfelja za Mediteran, EU produbljuje suradnju sa zemljama Sjeverne Afrike, Bliskog istoka i Zaljeva. U listopadu ove godine predstavit ćemo Pakt za Mediteran koji će imati važnu ulogu u stabilizaciji regije i značajno pridonijeti regionalnoj suradnji. Naravno, situacija na Bliskom istoku but će u središtu naših rasprava. Potvrdit ću potporu EU-a mirnom rješenju sukoba i najaviti nove mjere potpore palestinskom narodu. Istodobno, nastavit ću unaprjeđivati naš dijalog sa zemljama Zaljeva, kako bismo produbili trgovinske i investicijske veze s EU-om te osigurali njihov doprinos oporavku i obnovi Pojasa Gaze.“
