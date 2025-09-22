Povjerenica Dubravka Šuica u ime Europske unije sudjelovat će na 80. Općoj skupštini UN-a





Povjerenica će se sastati i s nekoliko ministara iz Zaljeva, poput Lane Nusseibeh, državne ministrice Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), kao i s visokim dužnosnicima drugih zemalja, uključujući Njemačku (s Reem Alabali-Radovan, ministricom za gospodarsku suradnju i razvoj), Francusku (s Benjaminom Haddadom, državnim tajnikom za europske poslove), te Norvešku (s Åsmundom Aukrustom, ministrom za međunarodni razvoj).



Tijekom boravka u New Yorku, sastat će se i s predstavnicima UN-a, uključujući Filippa Grandija, Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, Philippea Lazzarinija, glavnog povjerenika UNRWA-e, Catherine Russell, izvršnu direktoricu UNICEF-a, te Diene Keitu, izvršnu direktoricu Fonda UNFPA-e.



Uoči odlaska na Opću skupštinu UN-a, povjerenica Šuica izjavila je: „Ovogodišnje zasjedanje UNGA-e pruža jedinstvenu priliku za susrete s međunarodnom zajednicom u trenutku kada je multilateralizam pod pritiskom, a globalni izazovi zahtijevaju zajedničko djelovanje. Stvaranjem portfelja za Mediteran, EU produbljuje suradnju sa zemljama Sjeverne Afrike, Bliskog istoka i Zaljeva. U listopadu ove godine predstavit ćemo Pakt za Mediteran koji će imati važnu ulogu u stabilizaciji regije i značajno pridonijeti regionalnoj suradnji. Naravno, situacija na Bliskom istoku but će u središtu naših rasprava. Potvrdit ću potporu EU-a mirnom rješenju sukoba i najaviti nove mjere potpore palestinskom narodu. Istodobno, nastavit ću unaprjeđivati naš dijalog sa zemljama Zaljeva, kako bismo produbili trgovinske i investicijske veze s EU-om te osigurali njihov doprinos oporavku i obnovi Pojasa Gaze.“