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Aarau

Hajka za napadačem u Švicarskoj, policija blokirala grad

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Hina
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30. kol. 2026. 12:13
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A police officer stands near the site of a deadly shooting at an event, according to the police, at a train station in Aarau, Switzerland, August 30, 2026.
REUTERS/Romina Amato

Švicarske snage blokirale su grad Aarauu u potrazi za napadačem na rave zabavi koji je ubio 22-godišnjakinju i ozlijedio još petero ljudi od kojih su neki u teškom stanju.

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Sve žrtve pucnjave su švicarski državljani u dvadesetima, priopćila je kantonalna policija Aaraua, dodajući da traje potraga za počiniteljem uz angažman velikog broja snaga. 

Šire područje Aaraua, grada s oko 20 tisuća stanovnika smještenog 50 kilometara zapadno od Zuericha, u potpunosti je blokirano, a policija je pozvala javnost da dostavi snimke ili fotografije incidenta.

Jedan je svjedok za švicarski medij Blick izjavio da su pucnji odjeknuli u nedjelju ujutro oko 2:30 te da je bezuspješno pokušao reanimirati ženu koja je krvarila iz prostrijelne rane. Policija je priopćila da je 22-godišnjakinja podlegla ozljedama na mjestu događaja, piše Reuters. 

Na internetskoj stranici organizatora događaj je najavljen kao rave party u natkrivenom hipodromu, s očekivanom publikom od oko 3500 posjetitelja.

Švicarska ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u Europi, iako su nasilne pucnjave rijetke. Srednjoeuropska država 2019. godine izglasala je stroža pravila o kontroli vatrenog oružja.

Teme
policija pucnjava rave party švicarska žrtve

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