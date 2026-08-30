Hajka za napadačem u Švicarskoj, policija blokirala grad

Jedan je svjedok za švicarski medij Blick izjavio da su pucnji odjeknuli u nedjelju ujutro oko 2:30 te da je bezuspješno pokušao reanimirati ženu koja je krvarila iz prostrijelne rane. Policija je priopćila da je 22-godišnjakinja podlegla ozljedama na mjestu događaja, piše Reuters.