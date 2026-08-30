Aarau
Hajka za napadačem u Švicarskoj, policija blokirala grad
Švicarske snage blokirale su grad Aarauu u potrazi za napadačem na rave zabavi koji je ubio 22-godišnjakinju i ozlijedio još petero ljudi od kojih su neki u teškom stanju.
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Sve žrtve pucnjave su švicarski državljani u dvadesetima, priopćila je kantonalna policija Aaraua, dodajući da traje potraga za počiniteljem uz angažman velikog broja snaga.
Šire područje Aaraua, grada s oko 20 tisuća stanovnika smještenog 50 kilometara zapadno od Zuericha, u potpunosti je blokirano, a policija je pozvala javnost da dostavi snimke ili fotografije incidenta.
Jedan je svjedok za švicarski medij Blick izjavio da su pucnji odjeknuli u nedjelju ujutro oko 2:30 te da je bezuspješno pokušao reanimirati ženu koja je krvarila iz prostrijelne rane. Policija je priopćila da je 22-godišnjakinja podlegla ozljedama na mjestu događaja, piše Reuters.
Na internetskoj stranici organizatora događaj je najavljen kao rave party u natkrivenom hipodromu, s očekivanom publikom od oko 3500 posjetitelja.
Švicarska ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u Europi, iako su nasilne pucnjave rijetke. Srednjoeuropska država 2019. godine izglasala je stroža pravila o kontroli vatrenog oružja.
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