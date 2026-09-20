vlasnička struktura
Otkriveni novi detalji o tvornici izraelskih dronova u Srbiji: Direktor je Netanyahuov odvjetnik
Srbija je u suradnji s izraelskom kompanijom Elbit Systems otvorila tvornicu za sklapanje dronova u beogradskom naselju Makiš, a za jednog od direktora imenovan je poznati izraelski odvjetnik Zion Amir, koji zastupa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, otkriva BIRN.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je u srijedu, 17. rujna, nakon višemjesečnog pomicanja rokova, tvornicu za sklapanje dronova izraelske vojne kompanije Elbit Systems, podsjeća BIRN.
Prilično neuobičajeno za Vučića, otvaranje tvornice prošlo je bez nazočnosti novinara. Predsjednik Srbije događaju je nazočio zajedno s izraelskom veleposlanicom Avivit Bar-Ilan, a javnosti su naknadno objavljene samo snimke na društvenim mrežama, što je obrazloženo povjerljivošću proizvodnje.
„Ponosni smo što smo prisustvovali ovom važnom događaju kojim je obilježeno otvaranje novog postrojenja u Srbiji i suradnja između lokalne obrambene industrije Srbije i kompanije Elbit Systems“, navelo je izraelsko veleposlanstvo na Instagramu.
Iako je time potvrđena suradnja s Elbit Systemsom, o kojoj je BIRN ranije pisao, kompanija u čijim će se prostorima odvijati proizvodnja zove se SDS Technologies.
Istraživanje BIRN-a pokazuje da se postrojenje za sklapanje dronova nalazi u beogradskom naselju Makiš, dok je vlasnik kompanije SDS Technologies londonska tvrtka CUPA Limited, prenosi Nova.rs.
Zanimljivo je da se naziv SDS Technologies u poslovnom registru Srbije pojavio svega nekoliko sati nakon otvaranja tvornice. Međutim, nije riječ o novoosnovanoj kompaniji, nego o novom imenu tvrtke CUPA Enterprises, koja je prošle godine registrirana za djelatnost „satelitskih telekomunikacija“.
Iako je Vučić ranije najavljivao da će Srbija i Izrael vlasništvo u projektu dijeliti u omjeru pola-pola, trenutačna vlasnička struktura SDS Technologiesa to ne pokazuje.
Vlasnik SDS Technologiesa je londonska kompanija CUPA Limited, koja je u većinskom vlasništvu grčkog državljanina Atanasiosa Ramosa, osobe gotovo nepoznate široj javnosti.
Na sam dan otvaranja tvornice SDS Technologies dobio je i dva nova direktora. Jedan od njih je Zion Amir, poznati izraelski odvjetnik koji pred Vrhovnim sudom Izraela zastupa i premijera Benjamina Netanyahua.
Tko je Zion Amir?
Amir je tijekom karijere zastupao brojne poznate klijente, a od 2025. godine osobno zastupa Netanyahua, kao i izraelsku vladu pred Vrhovnim sudom, u postupcima povezanima s odlukom vlade o smjeni Ronena Bara, bivšeg direktora Shin Beta, izraelske službe unutarnje sigurnosti.
Prema pisanju lista Haaretz, Bar je u telefonskom razgovoru prije Hamasova napada 7. listopada 2023. upozorio Netanyahua na mogućnost napada.
Izraelska državna tužiteljica također je tvrdila da je Netanyahuova odluka o smjeni Bara bila nezakonita, navodeći da se premijer nalazio u sukobu interesa.
Razlog je činjenica da je Shin Bet istraživao aferu poznatu kao „Qatargate“, u kojoj su pojedini Netanyahuovi suradnici osumnjičeni da su bili uključeni u plaćeno promicanje katarskih interesa u Izraelu.
Među osumnjičenim Netanyahuovim suradnicima nalazi se i Srulik Einhorn, propagandni savjetnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, o čemu je BIRN ranije pisao zajedno s izraelskim listom Haaretz.
BIRN navodi da, s obzirom na to da je Zion Amir prije svega odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo, ostaje nejasno zbog čega je angažiran kao direktor kompanije SDS Technologies.
Vučić najavio još tri tvornice
Predsjednik Srbije prilikom otvaranja tvornice dronova u Makišu rekao je da su u planu još tri tvornice, koje bi se trebale nalaziti u blizini više zračnih luka.
BIRN je ranije, na temelju dokumentacije u koju su novinari imali uvid, objavio da je bilo planirano da Srbija i Elbit tvornicu dronova otvore u Šimanovcima, u prostorima u vlasništvu Željka Mitrovića.
Mitrović je te navode demantirao, što, kako navodi BIRN, sugerira da se o lokaciji tvornice dugo razmišljalo te da su prvotni planovi mijenjani.
Novinari BIRN-a pogon u Makišu posjetili su još prije nekoliko mjeseci, nakon što su informacije o mogućoj lokaciji dobili od dva neovisna izvora. U tom trenutku, međutim, nisu imali dokaz kojim bi mogli potvrditi da će upravo na toj lokaciji biti otvoreno postrojenje za sklapanje dronova.
Tvornica se nalazi među brojnim poslovnim skladištima, a izvana ništa nije upućivalo na to da se na toj lokaciji odvija sigurnosno osjetljiv tehnološki proces.
Na ulaznim vratima parcele stajao je natpis „SDS Technologies“, iako kompaniju pod tim imenom u tom trenutku nije bilo moguće pronaći u poslovnom registru.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare