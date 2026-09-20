u središtu sukoba
Iran postavio uvjete SAD-u za otvaranje Hormuškog tjesnaca
Glavni iranski pregovarač je u nedjelju rekao da je njegova zemlja Sjedinjenim Američkim Državama prenijela svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, pomorskog prolaza važnog za globalno gospodarstvo koji je u središtu višemjesečnog sukoba Teherana i Washingtona.
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"Dok se uvjeti ne ispune, a američke obveze ispoštuju, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije pregovora i ponovo otvoriti Hormuški tjesnac", rekao je glavni pregovarač i predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf, objavila je državna televizija.
Promet u Hormuškom tjesnacu, kojim je prije sukoba prolazila petina svjetske nafte, Teheran je gotovo posve zaustavio otkako je počeo rat 28. veljače izraelsko-američkim napadima na Iran.
SAD je zauzvrat uveo blokadu iranskih luka.
"Naša poruka i pojašnjenje naših uvjeta su jasno preneseni drugoj strani preko posrednika", objasnio je iranski dužnosnik.
Prethodnog dana je tajnik iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezaei naznačio da je iranske uvjete SAD-u prenio Katar, posrednik u sukobu.
"Naši uvjeti su okončanje rata na svim bojištima, oslobađanje naše zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade", ponovio je u intervjuu za katarsku televiziju Al Jazeera.
Upozorenje regiji protiv napada na Iran
Iranske oružane snage su u nedjelju upozorile SAD i zemlje u regiji da ne napadaju Iran, objavila je državna televizija.
"Upozoravamo da će, ako Sjedinjene Države naprave pogrešku vezanu za Islamsku (Republiku) Iran, svi američki interesi i objekti u regiji postati meta naših neprestanih i bolnih napada", priopćilo je središnje zapovjedništvo Hatam al-Anbija.
"Upozoravamo da će se zemlje u regiji, ako se pridruže (američkoj) agresiji, smatrati sudionicima (sukoba) te više neće moći očekivati suzdržanost" iranskih snaga, dodalo je zapovjedništvo.
Iranski dužnosnici su u subotu najavili da će pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi u nedjelju posjetiti Teheran radi pregovora. Pakistan je također posrednik između Irana I SAD-a.
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