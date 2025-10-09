Oglas

Hamas objavio kraj sukoba: "Dobili smo granacije SAD-a"

Khalil al-Hayya rekao je da je dobio garancije od strane Sjedinjenih Država i posrednika da će prva faza dogovora o prekidu vatre s Izraelom dovesti do trajnog i potpunog okončanja rata.

„Dobili smo jamstva od bratskih posrednika i američke administracije, koji su potvrdili da je rat u potpunosti završen“, rekao je, prenosi Al Jazeera.

Dodao je da će u okviru dogovora s Izraelom biti oslobođeno 250 Palestinaca koji služe doživotne kazne u izraelskim zatvorima, zajedno s 1.700 Palestinaca iz Gaze uhapšenih od početka rata, kao i sve palestinske žene i djeca koje drži Izrael.

Al-Hayya je također pohvalio postojanost palestinskog naroda usred dvogodišnjeg rata.

