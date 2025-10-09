Turska postaje ključni igrač u Gazi: "Nećemo stati dok ne bude uspostavljena suverena palestinska država"

Turska namjerava sudjelovati u "radnoj skupini" koja će nadzirati prekid vatre u Pojasu Gaze i provedbu odredbi dogovora, rekao je u četvrtak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
Visoki turski dužnosnik rekao je za Reuters da će Turska sudjelovati u zajedničkoj radnoj skupini, uz Izrael, SAD, Katar i Egipat, koja će locirati tijela mrtvih tijela talaca u Pojasu Gaze za koje se ne zna gdje su.
Turska, koja je sudjelovala u pregovorima o prekidu vatre u Egiptu, jedan je od najoštrijih kritičara izraelskog napada na Pojas Gaze, nazivajući ga genocidom.
Otkako je Izrael pokrenuo napad na Pojas Gaze prije dvije godine, Turska uglavnom neizravno sudjeluje u mirovnim naporima, ali je zadnjih tjedana preuzela istaknutiju ulogu.
"Ako Bog da, mi kao Turska sudjelovat ćemo u radnoj skupini koja će nadzirati provedbu dogovora na terenu", rekao je Recep Tayyip Erdogan u govoru u Ankari, dodajući da će Turska također pridonijeti obnovi Pojasa Gaze.
Nije potpuno jasno jesu li Erdogan i visoki dužnosnik govorili o istoj radnoj skupini ili je to bila referenca na "stabilizacijske snage" koje predviđa plan Donalda Trumpa.
"Jako sam zadovoljan što su pregovori između Hamasa i Izraela u Šarm el-Šeiku, s doprinosima nas kao Turske, rezultirali prekidom vatre u Gazi", objavio je Erdogan na X-u ranije u četvrtak.
Zahvalio je Trumpu "koji je pokazao potrebnu političku volju da potakne izraelsku vladu na prekid vatre", kao i Kataru i Egiptu, dodajući da Ankara neće stati dok ne bude uspostavljena suverena palestinska država.
Tursko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se nada da će zamah u pregovorima o prekidu vatre dovesti do dvodržavnog rješenja i dodalo da će Ankara nadzirati njegovu strogu provedbu kako bi se "okončalo genocid" u Gazi.
BREAKING — Turkey will participate in Gaza task force and closely monitor whether the parties comply with the agreement, Erdogan says— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 9, 2025
He also adds that Turkey will partake in reconstruction process
pic.twitter.com/tDGPzbSBDe
Šef turske obavještajne službe Ibrahim Kalin prisustvovao je razgovorima u Egiptu, gdje je prenio stavove i smjernice Ankare Hamasu o tome kako dalje, prema riječima sigurnosnog dužnosnika, koji je dodao da je Kalin također održao odvojene razgovore sa svim strankama osim s izraelskom stranom. Turska smatra Hamas skupinom otpora.
Erdogan je na X-u rekao da je Trumpu objasnio kako se mir može postići u Gazi i da je američki predsjednik zatražio pomoć Ankare u uvjeravanju Hamasa da prihvati njegov plan.
