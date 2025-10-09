Oglas

Hamasov dužnosnik

"Svijet je shvatio da palestinski narod zaslužuje život, pravo na samoodređenje i svoju državu na okupiranom teritoriju"

author
N1 Info
|
09. lis. 2025. 16:06
A girl holds a Palestinian flag, after U.S. President Donald Trump announced that Israel and Hamas agreed on the first phase of a Gaza ceasefire, in the central Gaza Strip October 9, 2025.
REUTERS/Mahmoud Issa/TPX IMAGES OF THE DAY

Visoki dužnosnik Hamasa pozvao je na jedinstven palestinski stav kako bi se „ostvarila slobodna i pravedna palestinska država“.

Oglas

Hussam Badran, šef Ureda za nacionalne odnose Hamasa i član njegovog političkog biroa, izjavio je da je „svijet shvatio da palestinski narod zaslužuje život, pravo na samoodređenje i uspostavu svoje države na okupiranom teritoriju“, prenosi Al Jazeera.

Naglasio je nužnost jedinstvenog palestinskog stava.

„Konačni odgovor koji smo predstavili [za postizanje dogovora o Gazi] bio je plod tih opsežnih konsultacija, a rad se nastavio u istom duhu tokom pregovora u Šarm el-Šeiku, uz praćenje svih komunikacija i sastanaka sa svim palestinskim nacionalnim frakcijama kako bi se osigurao jedinstven stav koji odražava palestinske nacionalne interese i u potpunosti ostvaruje interese palestinskog naroda“, rekao je Badran.

Dodao je: „Ono što je danas postignuto, kao i ono što se može postići u budućnosti, rezultat je postojanosti našeg naroda u Gazi, žrtava otpora i boraca, te napora svih Palestinaca. To održava nadu živom da ćemo vlastitim rukama oblikovati svoju budućnost i ostvariti slobodnu i pravednu palestinsku državu na cijelom našem okupiranom teritoriju.“

Teme
Gaza Hamas genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć zionizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ