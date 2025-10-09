Visoki dužnosnik Hamasa pozvao je na jedinstven palestinski stav kako bi se „ostvarila slobodna i pravedna palestinska država“.
Hussam Badran, šef Ureda za nacionalne odnose Hamasa i član njegovog političkog biroa, izjavio je da je „svijet shvatio da palestinski narod zaslužuje život, pravo na samoodređenje i uspostavu svoje države na okupiranom teritoriju“, prenosi Al Jazeera.
Naglasio je nužnost jedinstvenog palestinskog stava.
„Konačni odgovor koji smo predstavili [za postizanje dogovora o Gazi] bio je plod tih opsežnih konsultacija, a rad se nastavio u istom duhu tokom pregovora u Šarm el-Šeiku, uz praćenje svih komunikacija i sastanaka sa svim palestinskim nacionalnim frakcijama kako bi se osigurao jedinstven stav koji odražava palestinske nacionalne interese i u potpunosti ostvaruje interese palestinskog naroda“, rekao je Badran.
Dodao je: „Ono što je danas postignuto, kao i ono što se može postići u budućnosti, rezultat je postojanosti našeg naroda u Gazi, žrtava otpora i boraca, te napora svih Palestinaca. To održava nadu živom da ćemo vlastitim rukama oblikovati svoju budućnost i ostvariti slobodnu i pravednu palestinsku državu na cijelom našem okupiranom teritoriju.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
