primirje

Hamas "ponovno na ulicama" Gaze, Netanyahu prijeti ratom

author
N1 BiH
|
10. lis. 2025. 17:31
An Israeli soldier stands by during preparations for the opening of a new U.S.-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF) distribution center near the Al-Mawasi area of Khan Younis
REUTERS/Shir Torem / Shir

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u današnjem obraćanju javnosti oštro je kritizirao analitičare i novinare koji su, kako tvrdi, govorili „da nema načina da se preostali taoci vrate bez ispunjavanja glavnog zahtjeva Hamasa – da izraelska vojska (IDF) u potpunosti napusti Gazu, uključujući tampon-zonu i koridor Filadelfija“.

Također je zaprijetio povratkom rata ako palestinska organizacija Hamas ne ispuni sve izraelske zahtjeve.

Benjamin Netanyahu u petak je izjavio da je „znao“ kako će, čim IDF uđe u Gazu, „Hamas htjeti spasiti svoju vlast“.

Hamas (ne)će biti razoružan

Premijer je dodao da je „znao“ kako će „u kombinaciji s masivnim diplomatskim pritiskom našeg velikog prijatelja, predsjednika Trumpa, ta moćna kombinacija natjerati Hamas da vrati sve naše taoce, dok IDF ostaje duboko u Gazi i drži sve ključne pozicije“.

Obećao je da će u narednim fazama Hamas biti razoružan, a Gaza demilitarizirana. Netanyahu je Hamasu uputio implicitno upozorenje:

„Ako se to postigne na lakši način – odlično. A ako ne, postići će se na teži način.“

Izraelski mediji: Hamas ponovno na ulicama Gaze

Prema izvještajima izraelskih medija, operativci koji pripadaju aparatu unutarnje sigurnosti Hamasa počeli su se raspoređivati u pojedinim dijelovima Pojasa Gaze, nakon što je ranije danas stupilo na snagu primirje s Izraelom, prenosi Times of Israel.

„Operativci nose uniforme koje ih identificiraju kao članove Hamasovog aparata unutarnje sigurnosti, zaduženog za održavanje reda u Pojasu Gaze. Snimke pokazuju da se za sada rasporedio samo mali broj njih“, piše TOI.

Prema istom izvoru, ovo je prvi put od prethodnog primirja da su Hamasovi pripadnici viđeni u javnosti.

Teme
Benjamin Netanyahu Izrael genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć zionizam

