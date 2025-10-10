Hamas "ponovno na ulicama" Gaze, Netanyahu prijeti ratom

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u današnjem obraćanju javnosti oštro je kritizirao analitičare i novinare koji su, kako tvrdi, govorili „da nema načina da se preostali taoci vrate bez ispunjavanja glavnog zahtjeva Hamasa – da izraelska vojska (IDF) u potpunosti napusti Gazu, uključujući tampon-zonu i koridor Filadelfija“.
Također je zaprijetio povratkom rata ako palestinska organizacija Hamas ne ispuni sve izraelske zahtjeve.
Benjamin Netanyahu u petak je izjavio da je „znao“ kako će, čim IDF uđe u Gazu, „Hamas htjeti spasiti svoju vlast“.
Hamas (ne)će biti razoružan
Premijer je dodao da je „znao“ kako će „u kombinaciji s masivnim diplomatskim pritiskom našeg velikog prijatelja, predsjednika Trumpa, ta moćna kombinacija natjerati Hamas da vrati sve naše taoce, dok IDF ostaje duboko u Gazi i drži sve ključne pozicije“.
Obećao je da će u narednim fazama Hamas biti razoružan, a Gaza demilitarizirana. Netanyahu je Hamasu uputio implicitno upozorenje:
„Ako se to postigne na lakši način – odlično. A ako ne, postići će se na teži način.“
Izraelski mediji: Hamas ponovno na ulicama Gaze
Prema izvještajima izraelskih medija, operativci koji pripadaju aparatu unutarnje sigurnosti Hamasa počeli su se raspoređivati u pojedinim dijelovima Pojasa Gaze, nakon što je ranije danas stupilo na snagu primirje s Izraelom, prenosi Times of Israel.
„Operativci nose uniforme koje ih identificiraju kao članove Hamasovog aparata unutarnje sigurnosti, zaduženog za održavanje reda u Pojasu Gaze. Snimke pokazuju da se za sada rasporedio samo mali broj njih“, piše TOI.
Prema istom izvoru, ovo je prvi put od prethodnog primirja da su Hamasovi pripadnici viđeni u javnosti.
