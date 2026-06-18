Hamenei odobrio memorandum o razumijevanju, iako ima različito mišljenje

"Imao sam drugačije mišljenje, ali sam dao svoje dopuštenje zbog obveze koju mi ​​je cijenjeni (iranski) predsjednik, kao predsjednik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, dao u svoje ime i u ime ostalih članova da će štititi prava iranske nacije i fronte otpora protiv Izraela", rekao je Hamenei u pisanoj poruci pročitanoj na državnoj televiziji.