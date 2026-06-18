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VRHOVNI VOĐA

Hamenei odobrio memorandum o razumijevanju, iako ima različito mišljenje

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Hina
|
18. lip. 2026. 21:24
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In this picture obtained from Iran's ISNA news agency, Mojtaba Khamenei, son of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei (C), is greeted by people in Tehran on May 31, 2019. (Photo by ALI TAGHAVI / ISNA / AFP)
ALI TAGHAVI / ISNA / AFP

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei izjavio je da je odobrio memorandum o razumijevanju koji su potpisali iranski i američki predsjednik, iako ima različito mišljenje.

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Rekao je da je dobio jamstva od predsjednika Masuda Pezeškijana i drugih visokih dužnosnika da će iranska prava i interesi fronte otpora biti zaštićeni.

Hamenei je rekao da se Pezeškijan obvezao osigurati da sporazum štiti iranske interese i obećao da neće popustiti ako Washington bude imao pretjerane zahtjeve.

Dodao je da budući izravni pregovori sa Sjedinjenim Državama neće značiti prihvaćanje "neprijateljskog stava".

"Imao sam drugačije mišljenje, ali sam dao svoje dopuštenje zbog obveze koju mi ​​je cijenjeni (iranski) predsjednik, kao predsjednik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, dao u svoje ime i u ime ostalih članova da će štititi prava iranske nacije i fronte otpora protiv Izraela", rekao je Hamenei u pisanoj poruci pročitanoj na državnoj televiziji.

Modžtaba Hamenei nije viđen u javnosti od stupanja na funkciju u ožujku, nakon ubojstva njegovog oca i prethodnika, ajatolaha Alija Hameneija.

Teme
ali hamenei donald trump iran masud pezeškian sporazum

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