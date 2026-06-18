Đana Luša: Netanyahu je stavljen pred zid

"Memorandum itekako utječe na sudbinu i poziciju Izraela u regiji. Donald Trump je ušao u rat i na poticaj Netanyahua, koji je smatrao da je ovo odlična prilika da se preraspodijele snage u regiji i da se zada udarac Iranu i njegovim saveznicima. Tu prvenstvemo mislimo na Hezbolah u Libanonu. Nalazite se u situaciji u kojoj Trump potpisuje memorandum, a postoji osjećaj da je Izrael isključen, što Netanyahua dovodi u nezgodnu situaciju pred izbore.