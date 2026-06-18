profesorica sa FPZG-a
Đana Luša: Netanyahu je stavljen pred zid
Gošća naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bila je Đana Luša, profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Razgovarale su o potpisivanju memoranduma između Teherana i Washingtona i potencijalnom kraju rata u Iranu.
"Moglo bi se na prvu reći da je Iran izvukao bolju priču od SAD-a, ali možemo zaključiti da niti jedna strana koja je ušla u ovaj sukob nije ostvarila svoje maksimalističke ciljeve. SAD nije uspio prisiliti Iran na kapitulaciju niti ga natjerati na odustajanje od nuklearnog programa", kaže Đana Luša.
Niti jedna strana nije u potpunosti ostvarila ciljeve
Dodaje kako niti druge dvije strane, Iran i Izrael, nisu uspjele u potpunosti ostvariti pobjedu u ratu.
"Izrael je zadao snažne udarce iranskog vojnoj infrastrukturi, ali nije uspio trajno ukloniti njegov regionalni utjecaj niti se obračunati s mrežom njegovih saveznika. Iran nije uspio u potpunosti potisnuti američki utjecaj iz regije, niti je uspio ostvariti stratešku pobjedu koja bi promijenila odnos snaga na Bliskom istoku."
Luša smatra da je potpisivanje memoranduma tek prvi korak u ostvarivanju trajnog mira.
"Što se tiče memoranduma, rekla bih da je to pokušaj pretvaranja vojnog primirja u politički proces ili stvaranje svojevrsnog hladnog mira. Ali temeljni sporovi ostaju neriješeni. Važna je odredba o međusobnom poštovanju suvereniteta i nemiješanju u unutarnje poslove, to je recimo pobjeda Irana. Ona bi mogla označiti promjenu dosadašnjeg američkog pristupa koji se temeljio na pritisku, sankcijama i pokušaju ograničavanja iranskog regionalnog utjecaja."
S druge strane, tvrdi kako se SAD definitivno odustao od pokušaja promjene iranskog političkog sustava.
"Izgleda da je SAD prihvatio činjenicu da promjena iranskog političkog sustava nije realan cilj. Pred nama je pregovaračko razdoblje, ovaj memorandum ne riješava najteža pitanja nego samo stvara politički okvir za njihovo rješavanje. Vidimo koliko je Hormuški tjesnac bitan za globalnu sigurnost i ekonomiju, ali ostane neizvjesno na koji način će se kontrolirati plovidba brodova kroz tjesnac i kako će se spriječiti da novi incidenti ne dovedu do eskalacije."
Iranski regionalni utjecaj
Samim time, kaže, jača i iranski regionalni utjecaj.
"Ako dođe do postupnog ukidanja sankcija i ako se oslobodi dio zamrznute mirovine, to bi predstavljalo najveće otvaranje Irana prema međunarodnom gospodarskom sustavu u posljednjih nekoliko desetljeća. To bi izazvalo zabrinutost ne samo u Izraelu nego i u djelu američkog političkog establišmenta.
Pitanje iranskog nuklearnog programa također ostaje otvoreno.
"Na kraju, tu je pitanje nuklearnog programa. Hoće li biti moguće ostvariti sustav nadzora nad iranskim nuklearnim programom. Naravno, to je za Izrael pitanje egzistencijalne sigurnosti, dok Iran to vidi kao pitanje nacionalnog prestiža i kao vrlo važno sredstvo odvraćanja.
Imamo još puno elemenata koji su nedefinirana, tako da bih ja rekla da je ovo početak političkog procesa, ali nije konačno rješenje", kaže Luša.
Izrael je isključen?
Osvrnula se i na izraelsku invaziju na Libanon i utjecaj koji će memorandum imati na izraelsku unutarnju politiku.
"Memorandum itekako utječe na sudbinu i poziciju Izraela u regiji. Donald Trump je ušao u rat i na poticaj Netanyahua, koji je smatrao da je ovo odlična prilika da se preraspodijele snage u regiji i da se zada udarac Iranu i njegovim saveznicima. Tu prvenstvemo mislimo na Hezbolah u Libanonu. Nalazite se u situaciji u kojoj Trump potpisuje memorandum, a postoji osjećaj da je Izrael isključen, što Netanyahua dovodi u nezgodnu situaciju pred izbore.
Oporba mu predbacuje da nije ostvario ratne ciljeve koje je zadao na početku sukoba. Trump je ovdje prvenstveno išao za svojim vlastitim interesima, htio je zaokružiti i proslavu 250. obljetnice američke nezavisnosti, svog rođendana i pokazati se kao odličan pregovarač i predsjednik koji je doveo do sporazuma."
Istovremeno, Luša smatra kako ovaj sporazum osnažuje iranske regionalne saveznike i dovodi Benjamina Netanyahua u nezavidnu poziciju.
"Iranski saveznici definitivno s ovim memorandumom ostaju stalna prijetnja izraelskoj državi. Bit će zanimljivo promatrati kako će se ponašati Netanyahu, on je stavljen pred zid. Ovaj sporazum definitivno ne ide u korist izraelskih ciljeva."
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