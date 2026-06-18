Kovačević: Trumpov separatni mir s režimom u Iranu porazna je činjenica za Izrael

"Cilj koji je definirao Netanyahu, a to je bila smjena iranskog režima, nije ostvaren. Trump smatra da ga je Netanyahu na neki način obmanuo najavljujući laku smjenu režima u Teheranu pa je sada povukao ovaj razuman potez čija kolateralna žrtva je svakako izraelski premijer. No neovisno o tome što njegov politički cilj nije ostvaren, Netanyahu zna da će Amerika uvijek reagirati u korist Izraela ako bi sigurnost te zemlje bila ozbiljno ugrožena, neovisno o tome koja je garnitura tamo na vlasti. Ali za Izrael je porazna činjenica da SAD sklapa separatni mir sa sadašnjim režimom u Iranu", ustvrdio je naš sugovornik.