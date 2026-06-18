MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU
Kovačević: Trumpov separatni mir s režimom u Iranu porazna je činjenica za Izrael
Nakon nešto manje od četiri mjeseca rata na Bliskom istoku započetog američko-izraelskim napadom na Iran, u srijedu su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian potpisali memorandum o razumijevanju kao korak ka konačnom sporazumu o miru.
Time je obustavljen sukob te dogovoreno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka i otvaranje Hormuškog tjesnaca čija blokada je proteklih mjeseci izazvala energetsku i ekonomsku krizu u velikom dijelu svijeta.
Trump i Pezeshkian su memorandum s 14 točaka potpisali elektronički, na daljinu. Prvotno je bilo najavljeno potpisivanje u petak u Švicarskoj, ali je to ipak učinjeno ranije kako bi Hormuški tjesnac što prije bio otvoren za tankere i teretne brodove.
Značajni ustupak Iranu
BBC piše kako je još dug put do konačnog sporazuma o mirukojim bi se postigao glavni američki cilj - sprječavanje Irana da ikada razvije nuklearno oružje. No u potpisanom memorandumu nema takve formulacije, već se Iran zasad samo obvezuje na "smanjivanje" svojih zaliha visokoobogaćenog uranija pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).
BBC citira i neimenovanog visokog američkog dužnosnika koji je dogovor nazvao "značajnim ustupkom" Iranu. Također, Iran bi trebao dobiti 300 milijardi dolara za obnovu i gospodarski razvoj iz posebnog fonda u kojemu SAD nije obvezan sudjelovati.
"SAD je odustao od smjene režima"
"Čini mi se da je pravi sadržaj potpisanog memoranduma odustajanje SAD-a od smjene režima u Iranu", kaže vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević.
SAD je, dodaje, dopustila da njena vojna sila bude instrument ostvarivanja političkih ciljeva izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
"A cilj je bio smijeniti režim u Iranu, što se nije dogodilo. Umjesto da propadne, iranski režim uspio je uspostaviti blokadu Hormuškog tjesnaca, što je za Ameriku imalo krajnje negativne posljedice. Stoga treba pozdraviti Trumpovu spremnost za postizanje mirovnog sporazuma", kaže.
Priznanje američkog neuspjeha
Kovačević ističe kako potpisani memorandum po svome sadržaju znači i priznanje američkog neuspjeha.
"Daljnje inzistiranje na provedbi promašene politike vojnim ciljevima moglo bi donijeti samo zlo Iranu, svim državama u regiji, a pridonijelo bi i daljnjem gubitku međunarodnog kredibiliteta SAD-a. Stoga je ovakva odluka razumna."
"Netanyahu je kolateralna žrtva"
Izraelski premijer kolateralna je žrtva ovog sporazuma, smatra Kovačević.
"Cilj koji je definirao Netanyahu, a to je bila smjena iranskog režima, nije ostvaren. Trump smatra da ga je Netanyahu na neki način obmanuo najavljujući laku smjenu režima u Teheranu pa je sada povukao ovaj razuman potez čija kolateralna žrtva je svakako izraelski premijer. No neovisno o tome što njegov politički cilj nije ostvaren, Netanyahu zna da će Amerika uvijek reagirati u korist Izraela ako bi sigurnost te zemlje bila ozbiljno ugrožena, neovisno o tome koja je garnitura tamo na vlasti. Ali za Izrael je porazna činjenica da SAD sklapa separatni mir sa sadašnjim režimom u Iranu", ustvrdio je naš sugovornik.
A na pitanje kao bi Izrael mogao reagirati na memorandum, Kovačević je kazao kako se može očekivati da i dalje vodi politiku svršenog čina, ne bude li mogao drugačije.
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