Hegseth⁠ov broker pokušao kupiti udjele u velikim obrambenim kompanijama prije napada na Iran

Hina
31. ožu. 2026. 08:09
Pete Hegseth
MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP

Broker američkog ministra obrane Petea Hegsetha pokušao je uložiti veliki iznos u velike obrambene tvrtke u tjednima koji su prethodili američko-izraelskom napadu na Iran, izvijestio je u ponedjeljak Financial Times, pozivajući se na tri osobe upoznate sa situacijom.

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell napisao je na platformi X da je priča "potpuno lažna i izmišljena" te je zatražio njezino povlačenje, piše agencija Reuters.

Izvješće FT-a navodi da je Hegsethov broker u Morgan Stanleyju kontaktirao BlackRock u veljači u vezi s višemilijunskim ulaganjem u Defense Industrials Active ETF, neposredno prije nego što je SAD pokrenuo vojnu kampanju protiv Teherana.

Prema izvješću FT-a, ulaganje za koje je bio zainteresiran Hegsethov broker na kraju nije provedeno jer fond, koji je pokrenut u svibnju prošle godine, još nije bio dostupan klijentima Morgan Stanleyja za kupnju.

Izvješće FT-a ne navodi koliko je diskrecijskog prava broker imao za ulaganje u Hegsethovo ime ili je li Hegseth znao što broker radi.

"Ni ministar Hegseth ni bilo koji od njegovih predstavnika nisu kontaktirali BlackRock u vezi s takvim ulaganjem", rekao je Parnell.

BlackRock je odbio komentirati izvješće, dok Morgan Stanley nije odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar.

Izvješće o pokušaju ulaganja dolazi usred šireg preispitivanja trgovina na financijskim i prognostičkim tržištima prije važnih političkih odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Nekim od tih odluka prethodile su dobro tempirane oklade, što je neke stručnjake navelo na pitanje jesu li informacije nekako procurile unaprijed.

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ