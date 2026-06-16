Hezbolah: Iran će u pregovorima sa SAD-om tražiti izraelsko povlačenje iz Libanona

ODD ANDERSEN / AFP

Hezbolah je dobio uvjeravanja od svojeg saveznika Irana da će u sljedećoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Državama zahtijevati povlačenje izraelske vojske iz Libanona, izjavili su iz ureda Hezbolaha za odnose s medijima za Reuters.

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Povlačenje bi bio rezultat, a ne uvjet za nastavak pregovora između Teherana i Washingtona nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja u petak, rekao je Hezbolah.

Skupina je za Reuters rekla da "neće biti nuklearnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država osim ako se Izraelci ne povuku" iz Libanona.