SLJEDEĆA FAZA
Hezbolah: Iran će u pregovorima sa SAD-om tražiti izraelsko povlačenje iz Libanona
Hezbolah je dobio uvjeravanja od svojeg saveznika Irana da će u sljedećoj fazi pregovora sa Sjedinjenim Državama zahtijevati povlačenje izraelske vojske iz Libanona, izjavili su iz ureda Hezbolaha za odnose s medijima za Reuters.
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Povlačenje bi bio rezultat, a ne uvjet za nastavak pregovora između Teherana i Washingtona nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja u petak, rekao je Hezbolah.
Skupina je za Reuters rekla da "neće biti nuklearnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država osim ako se Izraelci ne povuku" iz Libanona.
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