Što je uzrokovalo rekordno pregrijavanje europskih mora? Vrlo vjerojatno već znate odgovor

Toplinski valovi su ove godine pogodili 90 posto obala oko Biskajskog zaljeva i na Pirenejskom poluotoku te 80 posto zapadno Sredozemlja. Bez zagrijavanja prouzročenog ljudskim djelovanjem, koje je trenutno 1,4 stupnja više od predindustrijskog razdoblja, istraživači su procijenili da bi te brojke iznosile oko 40 posto u objema regijama.