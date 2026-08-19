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"želimo poslati jasnu poruku"

Varaždin šalje 15.000 eura pomoći Omišu nakon velikog požara

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Hina
|
19. kol. 2026. 09:59
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14.08.2026., Omis Borak - Posljedice pozara u mjestu Borak iznad Omisa.
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura pomoći Gradu Omišu za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara kako bi se ubrzala sanacija požarišta i pomoglo najpogođenijim područjima, izvijestili su u srijedu.

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„Ovom skromnom pomoći želimo Omišanima poslati jasnu poruku da nisu sami i da u Varaždinu imaju iskrenog prijatelja na kojeg se mogu osloniti u najtežim trenucima”, poručio je varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj.

Sredstva su namijenjena sanaciji štete, obnovi infrastrukture i pomoći stradalima i evakuiranima,

„S velikom zabrinutošću pratili smo vijesti o vatrenoj stihiji koja je pogodila Omiš i njegovu okolicu. Naše misli su sa svim građanima Omiša, a posebno s vatrogascima i službama koje su nadljudskim naporima branile ljudske živote i domove građana”, istaknuo je.

Dodao je da su svi svjesni da oporavak i sanacija štete iziskuju značajna sredstva i resurse.

Teme
financijska pomoć pomoć omišu požar u omišu sanacija štete solidarnost

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