"želimo poslati jasnu poruku"
Varaždin šalje 15.000 eura pomoći Omišu nakon velikog požara
Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura pomoći Gradu Omišu za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara kako bi se ubrzala sanacija požarišta i pomoglo najpogođenijim područjima, izvijestili su u srijedu.
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„Ovom skromnom pomoći želimo Omišanima poslati jasnu poruku da nisu sami i da u Varaždinu imaju iskrenog prijatelja na kojeg se mogu osloniti u najtežim trenucima”, poručio je varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj.
Sredstva su namijenjena sanaciji štete, obnovi infrastrukture i pomoći stradalima i evakuiranima,
„S velikom zabrinutošću pratili smo vijesti o vatrenoj stihiji koja je pogodila Omiš i njegovu okolicu. Naše misli su sa svim građanima Omiša, a posebno s vatrogascima i službama koje su nadljudskim naporima branile ljudske živote i domove građana”, istaknuo je.
Dodao je da su svi svjesni da oporavak i sanacija štete iziskuju značajna sredstva i resurse.
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