Kada se šalje SRUUK? Šef DHMZ-a objasnio kako izgleda cijeli postupak

"Ono što je analiza pokazala je da smo ove godine na nekoliko lokacija probili rekorde. Tako, na primjer, na području grada Rijeke imamo niz od neprekinutih 20 dana kada smo imali upozorenja na toplinski val bilo koje razine i jedan novi rekord, niz od 10 dana s upozorenjem najviše razine kontinuirano", rekao je Güttler.