Nadrogiran nasilno ušao u dom 83-godišnjakinje i ozlijedio je

Policija je u utorak izvijestila kako je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je osumnjičeni muškarac, pod utjecajem opojnih droga i uz uporabu fizičke snage nasilno prodro u dom 83-godišnje žene, posebno ranjive zbog svoje životne dobi, i pritom fizički nasrnuo na nju te je lakše ozlijedio.