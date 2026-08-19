Karlovac
Nadrogiran nasilno ušao u dom 83-godišnjakinje i ozlijedio je
Karlovačka policija prijavila je za narušavanje neposvedivosti doma 48-godišnjaka koji je prošloga tjedna nadrogiran nasilno ušao u dom 83-godišnjakinje u Dugoj Resi i ozlijedio je.
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Policija je u utorak izvijestila kako je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je osumnjičeni muškarac, pod utjecajem opojnih droga i uz uporabu fizičke snage nasilno prodro u dom 83-godišnje žene, posebno ranjive zbog svoje životne dobi, i pritom fizički nasrnuo na nju te je lakše ozlijedio.
Zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora i kazneno djelo teške tjelesne ozljede u zakonskom roku predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, a kaznena prijava je podnesena nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija.
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