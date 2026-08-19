Što će biti s plaćama? Stigla nova prognoza, jedan rizik i dalje zabrinjava

Europska središnja banka (ECB) u lipnju je podigla kamatne stope, dok su tržišta počela uračunavati restriktivniju monetarnu politiku u odnosu na onu prije konflikta, podsjetio je Rehn. U srpnju je pak ECB potvrdio ključne kamatne stope, nastojeći procijeniti koliko će dugotrajan biti energetski šok i kakve bi neizravne i sekundarne učinke mogao imati na inflaciju.