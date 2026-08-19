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SKUPA ENERGIJA

Što će biti s plaćama? Stigla nova prognoza, jedan rizik i dalje zabrinjava

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Hina
|
19. kol. 2026. 11:04
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euro, plaća, UNSPLASH
Ilustracija: Markus Kammermann on Unsplash

Trenutačni rast plaća u eurozoni te prognoze njihovog rasta i dalje su umjereni, usprkos visokim cijenama energije uslijed sukoba na Bliskom istoku, i zasad nema naznaka o sekundarnim učincima, rekao je član Upravnog vijeća ECB-a Olli Rehn u srijedu na OMFIF Nordic SSA Forumu u Helsinkiju, prenosi Reuters.

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Energetski šokovi pogađaju sve dijelove društva, a visoke cijene energije podižu inflaciju izravno i neizravno, istaknuo je Rehn, inače i guverner finske središnje banke.

Uz to, skupa energija podiže rizik od sekundarnih učinaka kroz plaće i šire određivanje cijena, napomenuo je Rehn u govoru.

Europska središnja banka (ECB) u lipnju je podigla kamatne stope, dok su tržišta počela uračunavati restriktivniju monetarnu politiku u odnosu na onu prije konflikta, podsjetio je Rehn. U srpnju je pak ECB potvrdio ključne kamatne stope, nastojeći procijeniti koliko će dugotrajan biti energetski šok i kakve bi neizravne i sekundarne učinke mogao imati na inflaciju.

Zasad su rast plaća u eurozoni i prognoze rasta plaća umjereni, bez naznaka sekundarnih učinaka, istaknuo je Rehn u govoru.

"Kako bi to ostalo tako, ključno je zadržati inflacijska očekivanja stabilnima", objasnio je guverner finske središnje banke.

Nova objava ECB-a vezana za monetarnu politiku zakazana je za 10. rujna.

Godišnja stopa inflacije u srpnju je u eurozoni iznosila 2,9 posto i bila je nešto viša nego u lipnju, kad se bila spustila na 2,8 posto. Još u svibnju iznosila je 3,2 posto, najviše od rujna 2023. godine.

ECB stabilnim rastom potrošačkih cijena smatra stopu inflacije od 2,0 posto.

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Teme
europska središnja banka plaće

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